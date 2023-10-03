Брат Хабиба снова победил в Bellator – защитил пояс и приблизился к $1 млн. В титульниках не отдал ни раунда

Теперь может подраться с российским топом.

В ночь на воскресенье в США прошел большой турнир Bellator 300, где разыграли сразу несколько титулов. В главном событии Усман Нурмагомедов второй раз защитил пояс в легком весе – против ветерана лиги Брента Примуса.

Брат Хабиба уверенно победил и вышел в финал Гран-при в легком весе. Там его может встретить топовый россиянин Александр Шаблий, который идет за поясом и миллионом долларов.

Усман доминирует в легком весе Bellator, деклассируя ветеранов. Примус был чемпионом – после сенсационной победы над Чендлером в 2017-м

Усман – двоюродный брат Хабиба и один из лучших воспитанников Абдулманапа Нурмагомедова. С детства его считали главным талантом команды. Пока он не подводит: идет с рекордом 18-0, доминируя в легком дивизионе Bellator.

В прошлом году Усман забрал пояс у 36-летнего Патрики Фрейре (намного менее талантливого, чем его младший брат Патрисиу), победив единогласным решением. В первой защите – уронил в нокдаун и задушил 39-летнего Бена Хендерсона: экс-чемпион UFC без шансов проиграл в первом раунде и объявил о завершении карьеры.

38-летний Примус – очередной ветеран на пути Усмана в Bellator. Он экс-чемпион в легком весе: шесть лет назад сенсационно победил Майкла Чендлера, который травмировал ногу в первом раунде. В реванше Примус проиграл, после чего чередовал победы и поражения. Уступив сразу двум россиянам: в 2021-м – решением сокоманднику Усмана Исламу Мамедову, а в 2022-м – нокаутом Александру Шаблию.

С 2020-го у Примуса рекорд 3-3 – не лучшее резюме для претендента. Он шел лишь четвертым в рейтинге Bellator и получил титульник с Усманом из-за формата Гран-при: в 1/8 победив решением далеко не топового Мансура Барнауи, который в Bellator проиграл два боя из трех. В его карьере были громкие соперники, но он всем проиграл: Исламу Махачеву – в M-1, Матеушу Гамроту – в KSW, Кевину Ли – в Instinct MMA. Хотя и победил Шамиля Завурова и Максима Дивнича.

Усман доминировал и уверенно победил. В титульниках не отдал ни раунда

Усман – один из самых ярких молодых бойцов в ММА, ему всего 25. Это универсал почти без слабых мест: он одинаково опасен как в стойке, так и в партере. Усман не всегда показывает зрелищные бои, но уверенно побеждает. Примус считался огромным андердогом – на победу Усмана давали коэффициенты 1.02 – 1.1.

Перед турниром Нурмагомедов рассказал, что если выиграет Гран-при, то инвестирует миллион долларов. И выразил сомнение в Примусе как претенденте – из-за возраста:

«Да, большое имя, бывший чемпион и все такое… Мне 25 лет. И я очень тяжело тренируюсь, дважды в день всю неделю, довожу тело до предела. Я быстро восстанавливаюсь, потому что молод. Не думаю, что кто-то в 38 лет способен тренироваться дважды в день семь раз в неделю и при этом нормально отдыхать. Он будет в хорошей форме, будет готов к бою, но у него есть только удар справа и правый лоу-кик. Шаблий побил его, потому что Примус ничего не показал».

На взвешивании Усману пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в лимит весовой. Было беспокойно, но бой показал, что Усман в хорошей форме: с первого раунда разбивал Примуса лоу-киками и не давал сближаться. Примус взрывался и пару раз попал (в том числе бэкфистом), но почти ничего не показал.

Усман легко разбивал Примуса с дистанции, активно используя кики ногами. Он не форсировал, из-за чего бой многим показался скучным (в этом Усмана обвиняли уже после титульника с Фрейре). Усман легко переводил Примуса: забивал локтями в партере и не давал подняться. Ветеран – черный пояс по джиу-джитсу, но со спины не представлял никакой угрозы.

После победы Усман обратился к родным: заявил, что хочет доминировать и выигрывать все раунды. Пока получается – судьи отдали ему каждый отрезок боя (50-45, 50-44, 50-44). Так же было в титульнике с Фрейре (50-45, 50-44, 50-44). Выходит, что в чемпионских боях Усман выиграл 11 раундов подряд – с учетом финиша Хендерсона.

«Отец, братья со всего Дагестана и со всей России, у меня сейчас много эмоций. Я хочу именно в таком формате продолжать наследие своего дяди [Абдулманапа Нурмагомедова], не отдавать ни одного раунда, не проигрывать ни одного боя. Хабиб, старший брат, спасибо за все», – сказал после победы Усман.

В финале Гран-при Усман может выйти на россиянина Александра Шаблия (23-3) – второго номера дивизиона, который набил 4-0 в Bellator. 30-летний Шаблий с 2021-го уверенно идет к титульнику и возмущался, почему Усман получил шанс раньше. Чтобы подраться за пояс, в ноябре Шаблию нужно пройти Патрики Фрейре и выйти в финал Гран-при. Если это случится, то Усмана ждет сильнейший соперник в карьере – первая серьезная проверка молодого чемпиона.

Фото: instagram.com/bellatormma; MMA Junkie