Чимаев и Алискеров готовы разорвать средний вес UFC. Уже дрались друг с другом – все закончилось быстрым нокаутом

Оба выступят в Абу-Даби.

На UFC 294 выступят Хамзат Чимаев и Икрам Алискеров – против Камару Усмана и Уоррли Алвеса. Еще недавно Чимаев и Алискеров дрались друг против друга в Иордании, а теперь вместе ворвались на главный турнир года.

Что это было?

Алискеров проиграл за 2,5 минуты – улетел в нокаут после апперкота. Это его единственное поражение в карьере

До перехода в UFC Хамзат Чимаев выступал в промоушене Brave CF, где в апреле-2019 встретился с учеником Абдулманапа Нурмагомедова Икрамом Алискеровым (хотя сам себя называет «учеником учеников»). Тогда оба шли на серии без поражений: 4-0 – у Чимаева, 8-0 – у Алискерова.

Но бой продлился всего 2,5 минуты (можно посмотреть здесь). Чимаев сразу попал в голову, пошатнув Алискерова, а потом две минуты зажимал у сетки, пытался перевести, но ничего не получилось. После этого бойцы перешли в центр клетки, где обменивались ударами в стойке. Один из них – апперкот с правой – вырубил Алискерова. Глухой нокаут в первом раунде.

После падения на настил у Алискерова вылетела капа, а врачи сразу оказали медицинскую помощью. Уже после перехода в UFC он рассказывал о поражении от Чимаева: «Так получилось, что я пропустил удар, который не ожидал. Такое бывает в нашем виде спорта. Я еще тогда считал себя бойцом уровня UFC и думал, что выиграю этот бой, но Хамзат меня переиграл».

После поражения Алискеров жаловался на вес и травму руки: «Даже швы снять не успели»

Алискеров говорил, что поражение от Чимаева повлияло на его будущее: «Оно помогло переосмыслить ведение боя, тренировочный процесс, что нельзя менять весовые категории. Любой бой, не важно, выиграл ты или проиграл, если с головой дружишь, то на этом растешь».

Тогда бой прошел в промежуточном весе, а уже в UFC оба зашли в средний дивизион. После поражения Алискеров отмечал проблему с весом: «Я обычно в день турнира вешу 92-93 кг, а там мой вес был 83 кг, потому что мы в 77 кг спустились, и я даже не смог набрать нормально».

Еще, по словам Алискерова, за 10 дней до боя он распорол руку: «У меня швы были, даже снять их еще не успели. Хамзат – талантливый парень, он финиширует соперников. Моя рука тут ни при чем. В общем, я тренировался в клетке в Бахрейне, а из нее торчал кусок проволоки – просто распорол себе руку. 10 дней до боя оставалось, у меня последний спарринг был. И я уже эти 10 дней не боролся, по лапам не бил, на антибиотиках вышел».

После этого Алискеров выиграл еще четыре боя (победил Дениса Тюлюлина, который выступает в UFC), а потом в сентябре-2022 получил контракт от Даны Уайта, нокаутировав соперника на Dana White’s Contender Series.

«Чечня и Дагестан – братские народы». Болельщики ждут реванш Чимаева и Алискерова в UFC и заваливают их сообщениями

Тема реванша с Чимаевым – самая частая в сообщениях, которые болельщики присылают Алискерову. Он сам рассчитывает на второй бой, но пока подрался в UFC только раз и не входит в топ-15: «Конечно, я хотел бы подняться на вершину рейтинга и встретиться с ним снова».

Алискеров рассказывал: «Много злых языков в комментариях. Ты же знаешь, Чечня и Дагестан – братские народы. Что-то такое лишнее скажешь, там начинается такая рознь... Пацаны в комментариях на кипише чуть ли не стрелки друг другу набивают из-за этой темы. Я говорил не раз, я Хамзату Чимаеву желаю удачи, желаю, чтобы он стал чемпионом.

Со спортивной точки зрения реванш любому интересен. Если кому-то проигрываешь, тебе по-любому реванш интересен. Поэтому я на Чимаева сейчас не смотрю. Я же говорю: если он будет чемпионом, я буду претендентом. Может, что-то получится. А так сейчас ходить говорить «дайте реванш» не собираюсь».

В Абу-Даби Чимаев подерется с Камару Усманом, до этого с поединка слетел Пауло Коста. Алискеров планировал провести бой с Костой на UFC 291. Потом объяснял срыв: «Мне пацаны говорили, что он очень жидкий, может сделать подлянку. Не думал, что он снимется. Он же год не дрался – думал, точно не снимется».

Фото: скриншоты с ютуб-канала BRAVE Combat Federation