15 легендарных мемов из поп-ММА: блюющие бойцы, сальто Мурада лицом в пол и «Атакуэйшен!» Чурчаева

Коллекция, которая вас развеселит.

Поп-ММА – отдельный мир: здесь рождаются звезды, мемы и яркие фразы. За это индустрию любят – это шоу, а не только бои.

Мы собрали лучшие мемы из поп-ММА, которые точно поднимут вам настроение.

«Давай на бинтах зарубимся!» Первый мем поп-ММА – с «Битвы за хайп»

Первым большим проектом в поп-ММА стала «Битва за хайп» блогера Амирана Сардарова. Там подрались будущие звезды: Эдуард Германский (ведущий Hardcore), Александр Сидорин (рефери и ведущий Hardcore), бойцы Евгений «Моряк» Курданов, Денис «Большой папа» Вильданов, Даниял «Т-34» Эльбаев.

Многим бойцам первой волны не хватило класса, чтобы закрепиться в поп-ММА. Один из них – Руслан Гусейнов: на тот момент 29-летний боец, подравшийся в «Битве за хайп» с 18-летним Омаром Нурутдиновым. По легенде, Гусейнов отсидел в нидерландской тюрьме – перед боем он запугивал молодого соперника. Но уже на третьей секунде упал в глухой нокаут.

Поражение рассмешило Камила Гаджиева, Эдуарда Вартаняна и Артема Тарасова, которые сидели в жюри. Гусейнов добавил эмоций, поднявшись: сказал, что соперник повел себя не по-мужски, потому что не тейпировал руки. И не хотел уходить, пока не подерется с ним на голых кулаках. «Снимай перчатки, на бинтах давай с тобой ######## [подеремся]!» – фраза стала мемом.

Анатолий Сульянов – «Лысый пряник» из Hardcore

Анатолий Сульянов – глава Hardcore, которого называют «Лысый пряник» из-за гладко выбритой головы. До популярности Hardcore в сети вирусилось видео, где Конор плюет на руку и в шутку показывает, как размазывает по лысине Сульянову.

Вторая часть прозвища – в честь многолетнего спонсора Hardcore «Тульских Пряников». Бойцов и ведущих заставляли есть пряники на камеру, в соцсетях разыгрывали килограммы для подписчиков, а Сульянов и Германский даже снялись в их рекламе.

Блюющие бойцы: от качка с «Бодимании» до тяжеловеса «Т-34»

Во время боя спортсмен переживает сильные нагрузки: от усталости, ударов по корпусу или в пах его может вырвать. Такое случается в ММА. Однажды звезду UFC Пэдди Пимблетта вывернуло в клетке после боя.

В поп-ММА такое не редкость: первым отметился качок Макс с канала «Бодимания», когда дрался в «Битве за Хайп». Он проиграл другу Асхаба Тамаева Хизиру за 30 секунд – после добивания бодибилдера вырвало прямо в клетке. За это Макс получил прозвище «Блевун» и еще долго выступал, последний раз проиграв в Epic Fighting.

Похожий случай с тяжеловесом Данилом «Т-34» Эльбаевым. Его вырвало с капой во рту во время боя против Карима Рузбакиева в Казахстане. Эльбаев известен неспортивным поведением, за что его не любят зрители. Он быстро устает – возможно, в Казахстане организм не выдержал нагрузку (еще были удары в пах).

Берчик, сбегающий с боев: гроза Химок и Epic Fighting

Когда поп-ММА покорили ютуб, за хайпом пришли даже непрофессионалы. До Epic Fighting они дрались в одних промоушенах с бойцами – на «Битве за Хайп» был даже муж Инстасамки. А в «Нашем деле» прославился неизвестный Юрий Берченко из Химок.

На пресс-конференциях он вел себя очень дерзко: рассказывал про околофутбольный опыт и угрожал профессионалам. Это сделало его ненавидимым персонажем – зрители ждали расправы. Берчик почти не выходил на бои: раскачивал конфликт, ходил по пресс-конференциям, но не приезжал на турнир. А если получал по лицу до боя, то звал всех в Химки, чтобы разобраться с ним и его друзьями.

Это регулярно повторялось, что превратило Берчика в мем – его прозвали «воздуханом». Он собирал зрителей на трансляциях в соцсетях, где конфликтовал с бойцами, множил подписчиков и шумел на пресс-конференциях.

Пару раз Берчик все-таки дошел до клетки, где выяснилось, что он не боец – рассмешил фанатов пропущенным лоу-киком по пятой точке от Ислама Каримова. Сейчас Берчик не дерется и даже не ходит на пресс-конференции, таинственно исчезнув из поп-ММА.

Лоу-кик в голову – мем от Пираева в Hardcore

Любой, кто следит за ММА, знает, что лоу-кик – это удар по ноге соперника. На пресс-конференции Hardcore случился конфликт между бойцом «Анубисом» и его бывшим соперником Олегом Белозеровым. Последнего обвиняли в том, что он оскорбляет мать оппонента. Вмешался Евгений «Моряк» Курданов: сказал, что мать – святое, и он пробьет за это Белозерову лоу-кик в голову.

Посыл понятен: Белозеров сидел на диване, поэтому лоу-кик пришелся бы в голову. Но звучало смешно, что заметил боец Мариф Пираев: «А лоу-кик в голову как можно пробить?»

Женатый боец проговорился про девушку в «Нашем деле»

Сюжет из поп-ММА, который вышел за рамки индустрии и завирусился в медиа. Боец Шодмон Назокатов после боя в «Нашем деле» дал интервью, в котором выдал двусмысленную фразу: «Мой юбилейный бой я посвятил маме, отцу, моей жене, моей девушке. Ой, извините, удали, пожалуйста».

Мем получил продолжение: после следующего боя Назокатов хотел исправиться, но не получилось. «Я извинюсь перед всеми за то, что в прошлый раз случайно ляпнул, что посвящаю бой родителям, жене, девушке. Я не хотел этого сказать. Хотел сказать, что только девушке. Блин, только жене. Блин!»

Интервью стало хитом, а аудитория посчитала Назокатова неверным мужем. Но боец объяснил, что оговорился: он встречается с девушкой, которая скоро станет его женой, но пока пара не сыграла свадьбу.

Клич «сарынь на кичку» от Дацика. Что это значит?

Выйдя из тюрьмы, Вячеслав Дацик погрузился в спорт. Вариантов в профи было мало, поэтому он ворвался в поп-ММА. Первый шум – бой против блогера Артема Тарасова (там родился мем, когда тот истошно звал врача). Дацик набрал медийность и стал одним из самых хайповых тяжеловесов поп-ММА.

Его неизменная фишка – крик «сарынь на кичку». Дацик использует фразу после побед и просто в интервью. Что она означает: «Это клич русичей, клич вольных людей. Когда Стенька Разин Астраханский Кремль брал, кое-кого с колокольни скидывали, все кричали сарынь на кичку. Это клич разбойников, приказ всем собраться на корабль, чтобы их не порубали. Потом это пошло как клич вольных людей!»

Epic Fighting: бои бомжей, проституток и трэш-блогеров с миллионами просмотров

Бои фриков – отдельная глава поп-ММА. В «Нашем деле» их смешали с профессионалами: в одном карде дрались телеведущая Дана Борисова и новичок UFC Шара Буллет (сейчас «Наше дело» почти отказалось от фриков). В Hardcore поступили по-другому: создали филиал Epic Fighting, где собрали участников от трэш-стримеров и эскортниц до алкоголиков и бомжей.

Формат полюбился зрителю и собирал положительные комментарии. В «Нашем деле» фрик-бои смешали со спортом, вызвав негатив у фанатов единоборств. Epic Fighting – отдельный канал в ютубе, который привлек тех, кто любит трэш.

Сейчас промоушен в полузаброшенном состоянии: новые сезоны анонсируются, но выпуски выходят редко (последний – три месяца назад). Хотя когда-то они собирали до 5 млн – больше, чем многие турниры Hardcore. Там дрались фрики: алкоблогер Олег Монгол и его друзья, Руки-Базуки, порнозвезда Елена Беркова, Николай Должанский из «Дома-2». Упомянутый Берчик побеждал в Epic Fighting, где стал угрозой.

Сальто Мурада лицом в пол на «Нашем деле»

Мурад – герой вирусного видео, в котором он кинул таксиста Вадима, не заплатив. Он стал популярным из-за харизмы, коронных фраз и необычной манеры говорить – иногда слов почти не разобрать. Сначала Мурада пиарил Асхаб Тамаев, а потом он отправился в поп-ММА.

Там Мурад победил таксиста Вадима и успешно дрался против блогеров. Он набрал форму и вспомнил базу борьбы, за счет которой и побеждал. На пресс-конференциях Мурад веселит не всегда понятным трэштоком. А однажды молча сделал сальто, впечатавшись в пол – видео стало вирусным.

Удушающие от Залимхана Юсупова в Hardcore

Залимхан Юсупов прославился в Hardcore, поразив сильной борьбой, стойкостью и волей к победе. Полусредневес Юсупов считался одним из сильнейших бойцов Hardcore в партере, а однажды финишировал Петра Романкевича – тяжа, который не видел в нем угрозы.

Проблема Юсупова – вредные привычки, из-за которых он не набрал пиковую форму. Фанаты уверены: боец постоянно появлялся на пресс-конференциях под запрещенными веществами и даже так дрался. Косвенно это подтверждали организаторы, которые просили Юсупова завязать и взяться за ум.

Из Hardcore Юсупова долго не выгоняли: он давал просмотры неадекватным поведением и конфликтами. Любимая фишка – подкрасться сзади и взять на удушающий. Юсупов провернул трюк на пресс-конференциях так много раз, что это стало мемом. Большинство бойцов смеялись, но некоторые отвечали агрессией.

В июне Hardcore отстранил Юсупова на шесть месяцев, когда Генпрокуратура решила проверить лигу на пропаганду наркотических веществ. Виновник скандала ушел в Hype Reality, где снова появлялся неадекватным и душил других бойцов.

Петр Ян и конфликт с «Персидским Дагестанцем» на турнире Hardcore

Hardcore часто приглашает звездных гостей поработать комментаторами. В один из выпусков пришел Петр Ян, а в клетке дрался Мохаммед Хейбати. «Персидский Дагестанец» давно оскорблял Яна и одним из первых прозвал его китайцем. В этот раз он снова набросился: стоя с больной ногой в клетке, потребовал бой в UFC – при этом в своей весовой (до 66 кг).

Ян ответил максимально ярко – пацанской цитатой, которая всех рассмешила: «Когда собака лижет свои яйца, лев наблюдает». Хейбати пообещал разборки в зале Tiger Muay Thai, но получил очередной хедшот: «Ты щас на костылях... Иди лижи яйца».

«Веном» из Hardcore – лучший трэштокер лиги

Магомед «Веном» Зайналов – яркий боец Hardcore, чьи фразы разбирают на цитаты. В 2022-м он получил от лиги премию «Лучший трэштокер года». Зайналов отлично пародирует голос Венома, кричит «Let’s get ready to rumble» в стиле ринг-анонсера Баффера, а перед выходом в клетку исполнил дагестанскую версию «Lasciatemi cantare» Тото Кутуньо.

На пресс-конференции Зайналов спросил Сульянова, кто он в Москве – местный или двухместный. Шутка развеселила зрителей, но главный хит – интервью перед боями. Они меняются, но главный шедевр – перед проигранным дебютом против Александра Нилова (с 14:13):

«Я Магомед Зайналов, ни хрена себе. Мне 22 зверских года. Я люблю делать три вещи: вкусно есть, отлично выглядеть и надирать задницы. Я делаю это каждый день. Фанаты Hardcore еще никогда с таким не встречались, надвигается шторм.

Моему сопернику мы сожрем руки, потом ноги, сдерем его морду прямо с черепка. Он превратится в безрукую, безногую, безглазую какашку, болтающуюся в канализации. Что я такое? Мы – Веном».

«Мужской разговор» Чурчаева и Сульянова в Hardcore

Шовхал Чурчаев – звезда поп-ММА: он прославился не только боями, но и постоянными конфликтами. Чурчаев сорвал последние два поединка – против Мохаммеда Хейбати в Hardcore и Артема Рофаля в «Нашем деле». Первый раз не сделал вес и отказался от боя, второй – устроил массовую драку, угодив за решетку.

Сорванный бой с Хейбати вызвал злость у главы Hardcore Анатолия Сульянова, который требовал вернуть аванс и угрожал судом. Чурчаев был на арене и даже ворвался в клетку, где вызывал Перса на бой без перчаток, но потом сбежал. В клетке Сульянов провел культовый диалог с Чурчаевым, который выглядел максимально неловко:

– Ты приехал!

– Я приехал!

– Ты здесь!

– Я здесь!

– Ты красавчик!

– Я готов умереть!

– Да!

«Атакуэйшен» Чурчаева и массовая драка в ТЦ

Чурчаев сорвал бой с Рофалем в «Нашем деле», устроив массовую драку с хейтером в ТЦ, где проходила пресс-конференция. Когда парень взял микрофон и обратился к Чурчаеву, тот натравил на него толпу, скомандовав другу Ильясу «Атакуэйшен!»

Фраза стала популярной, а Чурчаев, выйдя на свободу, сделал с ней мерч. Он объяснил, что на чеченском это значит «притащите его сюда», хотя многим послышалось «в атаку».

Шовхал помирился с Сульяновым: они сняли совместное видео, где повторили культовую фразу. Говорят, бой Шовхала и Хейбати все-таки может пройти в Hardcore.

«Не температурь, Джеки Чан»: безумный трэшток из Казахстана

Казахстанские поп-ММА активно развиваются: появляются звезды, которые едут в Россию, а местные лиги приглашают россиян. Казахстанский боец Васиф Аббасов победил Шамиля Галимова на родине, а потом приехал драться с чемпионом Top Dog Кантемиром Калажоковым, проиграв ему решением.

Один из самых медийных боев в Казахстане – Артем Тарасов против Хана Ата, который готовится в RFC FIGHTING. Все из-за трэштока Ата, который стал вирусным. Когда Тарасов словесно набросился на него в клетке, тот невозмутимо ответил: «Не стоит температурить, Джеки Чан». А на вопрос, что курит, выдал: «Я курю воздух, бейби». Шедевр стал хитом в соцсетях.

У Хана Ата безумный трэшток, которого не было в поп-ММА. Он рассказывает, как путешествует по Марсу, сражается с толпами динозавров, называет себя одиноким инопланетянином, Чингисханом, Адмиралом Планеты. «Мне жалко вас бить, вы мои маленькие дети. Я не человек, я Веном, бейби. Ты должен понять, что превышаешь полномочия, Джеки Чан. Я в шоке, бейби, с тебя. Я гэнгста, я держу эту Галактику, ты знал это?» – сказал Хан Тарасову.