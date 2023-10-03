Босс UFC испугался, что умрет через 10 лет: пошел к биохакерам – и преобразился. Теперь его обвиняют в рекламе инфоцыган

Тайна шести кубиков пресса.

Все восхищаются формой президента UFC Даны Уайта: в 54 года у него рельефное тело, кубики и рекорды в зале. Но не так давно он страдал от ожирения.

Каким образом Уайт преобразился?

Уайт годами качался, чтобы не потолстеть и продлить молодость. При этом ел вредные блюда в безумной рубрике в соцсетях

Уайт с юности был в спорте: учась в католической школе, занимался боксом и спортивной гимнастикой. Он ходил в качалку, но не впечатлял формой. Поэтому в старшей школе подсел на стероиды, от которых быстро отказался:

«Тогда в Вегасе был врач. Вы приходили к нему и говорили, что хотите попробовать программу «набора веса». Он давал инъекции и таблетки. Довольно быстро я почувствовал себя сильным. Сверхчеловеком. Но мне это не нравилось».

Став главой UFC, молодой Уайт выглядел хуже, чем сейчас – был толстым и лысеющим. Последние годы он пошел в спортзал и заметно прибавил в мышечной массе.

Спорт помогал Уайту сдерживать вес: он всегда признавался, что обожает вредную пищу. Даже ведет рубрику в соцсетях, где пробует вредные и необычные блюда: лазанью из мороженого, пасту с конфетами или приготовленные во фритюре замороженные спагетти. «Я не из тех парней, которые едят здоровую пищу или что-то в этом роде, – говорил Уайт. – Причина, по которой я тренируюсь, – люблю есть».

Последние годы Уайт казался большим даже на фоне тяжеловесов. Но с возрастом изменил стратегию: стал поднимать более легкие веса – на большее количество повторений. «Я качаюсь, чтобы не толстеть и при этом избегать травм. Сейчас я не работаю с тяжелыми весами. Делаю все с легкими и слежу, чтобы каждое движение было идеальным».

Сейчас Уайт поражает формой, потому что стал безумно рельефным. Многие оценили трансформацию, но главная победа Уайта – улучшение здоровья – осталась в тени. Это не бросается в глаза: кажется, босс UFC всегда был энерджайзером. Но он признается, что события последнего года спасли ему жизнь.

Уайт тяжело болел, спал по ночам в специальной маске и разочаровался в медицине. Анализы показали, что он умрет через 10 лет

Согласно легенде, Уайт узнал от друга о биохакере Гари Бреке – главном биологе 10X Health Systems, который предсказывает дату смерти, основываясь на анализах. Точность – до четырех месяцев.

Уайт приехал к нему, и тот после генетического теста и анализа крови сказал, что ему осталось жить около 10,4 лет (на тот момент Дане было 52). Анализы Уайта ужасали: Бреке позвонили из лаборатории позвонили в час ночи – так делают, когда пациент в экстремальном состоянии и может умереть.

Некоторые показатели в анализах Уайта превышали норму в 10 раз, и он, как сообщают специалисты, рисковал умереть от сердечного приступа каждую секунду. Брека лично сел на самолет и полетел к Уайту, чтобы раскрыть ему результаты анализов.

Он делал это три с половиной часа, после которых Уайт стал полностью зависим от биолога. Брека стал одновременно его ангелом-хранителем и экстрасенсом: сначала предсказал дату смерти, а затем дал план действий. Согласно ему, Уайт должен был преобразиться уже через 10 недель.

Выглядит как смесь рекламы магазина на диване и речи инфоцыган. Но Уайт послушался, потому что Брека совершил почти чудо (в его глазах) – без опроса разобрал симптомы, которые мучали долгие годы.

Посмотрев на анализы, он понял, что Уайту: 1) больно зашнуровывать обувь; 2) плохо спится по ночам – использует специальный аппарат-маску с кислородом; 3) тяжело запоминать информацию – очень рассеянный, чем напрягает команду UFC.

Когда Уайт услышал о мучавших годами симптомах от человека, который только взглянул на анализы, то поверил, что Брека поможет. По слухам, лечение сработало: через 10 недель Уайт стал здоровым человеком, а его предполагаемая продолжительность жизни продлилась втрое.

Когда Уайт пришел к Бреке, то был разбитым, хотя фанаты этого не замечали. Он перестал доверять врачам: «Пандемия показала мне, насколько все это полная чушь. Знаете, в основном эти люди просто назначают вам лекарства, чтобы снять симптомы, но проблемы все равно остаются».

Он говорит о недоверии к лекарствам из-за побочных эффектов: «Достаточно посмотреть одну рекламу лекарств, чтобы понять, какие побочные эффекты они вызывают. И подумать: «Черт возьми, может быть, я просто не буду принимать никаких лекарств?»

Брека работает в компании 10X Health Systems, которая сообщает у себя сайте, что лечит не симптомы, а основную причину заболевания пациента. По словам компании, она не использует никаких инвазивных операций или рецептурных препаратов.

Среди продуктов и услуг, предлагаемых 10X Health Systems – анализ крови, генный анализ, внутривенная терапия, биологически активные добавки. Как лечили Уайта и почему результаты впечатляют – вопрос, о котором мало говорят в компании.

Как Уайт вылечился и набрал такую форму? Многие уверены, что замешан допинг, но официальное объяснение – на канале UFC

Самое подробное описание лечения Уайта опубликовано в декабре-2022 на официальном канале UFC. Там Брека и Уайт вместе изучают его предыдущие анализы и то, как они изменились после лечения в 10X Health Systems. Все представленные дальше цифры и медицинские комментарии основаны на видео: словах Бреки и выдержках из анализов Уайта.

Главные проблемы со здоровьем Уайта, о которых говорит Брека. Первая – гематокрит. У Уайта была повышенная вязкость крови, которую снизили за счет регулярного донорства (терапевтической флеботомии). Ему укрепили иммунитет, повысив содержание белых кровяных клеток. И улучшили работу почек – они пропускают меньше токсинов.

Другая проблема – триглецерид, определяющий процент жира в крови. Он повышается из-за неправильного питания: вредной еды, сахара и алкоголя. Нормальный показатель – 80-150. У Уайта было 764, что считается катастрофой (теперь 143). Из-за этого Уайт храпел по ночам и с трудом зашнуровывал обувь.

У Уайта снизился холестерин, который пришел в норму (был – 243, стал – 173). Брека особенно выделяет показатели «плохого» холестерина, который закупоривает кровоток. Он снизился со 133 до 26 (при норме в 5-40).

Большая проблема Уайта до лечения – сахар в крови. Босс UFC был в преддиабетном состоянии, но сейчас восстановился. При этом Уайт сдавал кровь обычным врачам каждые несколько месяцев, хотя те не видели проблемы. Также у него нашли повышенный показатель инсулина в крови 32.4 (при норме 2.6-24.9) – теперь 3.4.

Как Уайт изменился и ощущает себя сейчас? Он считает, что начал новую жизнь после 50

После 10 недель лечения в 10X Health Systems Уайт чувствовал себя намного лучше. На момент съемки видео он уже пять месяцев следовал советам Бреки и стал новой версией себя. Сейчас Уайт продолжает давать интервью, в которых критикует официальную медицину и рекламирует 10X Health Systems.

Уайт говорит, что 15 лет принимал препараты для нормализации артериального давления, лечения щитовидной железы, контроля холестерина. Но они не помогали – снимали симптомы, но не боролись с проблемой. Теперь Уайт не принимает никаких лекарств, потому что они ему больше не требуются.

Решилась проблема со сном: Уайт храпел, постоянно просыпался посреди ночи и страдал от апноэ (при нем человек перестает дышать на 10+ секунд). Врачи говорили Уайту, что нужно вырезать миндалины, чтобы расширить глотку. Он спал в специальном аппарате CPAP с кислородной маской, который сильно мешал.

«Гари Брека – гений. Я никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас, даже больше не храплю. Раньше я так сильно храпел, что просыпался и не мог дышать. Дошло до того, что меня рвало каждую ночь – так часто, что я начал терять голос. Из-за этого моя жена спала в берушах. Но теперь все прошло, больше не храплю. Не издаю ни звука во время сна», – признается Уайт.

После лечения у Уайта прошло сонное заболевание. Брека объяснил, что у того был отек глотки, который вызвали нарушения в организме – после нормализации анализов все прошло.

Брека отметил, что Уайт страдал распространенным метаболическим синдромом. Это комплекс нарушений, которые вызваны нездоровым образом жизни и приводят к серьезным заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Брека выделил три главных фактора, которые помогли Уайту: восстановление гормонального баланса, восполнение дефицита питательных веществ, контроль уровня сахара в крови.

Первые 10 недель Уайт сидел на жесткой кето-диете и питался строго по расписанию (Бреку удивила его дисциплинированность). Кето-диета – это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров, которая вводит организм в состояние кетоза, когда вместо углеводов сжигается жир. Эта диета эффективна для похудения и улучшает различные показатели здоровья, например, уровень холестерина и сахара – поэтому популярна среди биохакеров.

«Гари Брека сказал мне: «Есть жиры, которые нужны организму, иначе ты умрешь. Есть необходимые аминокислоты, которые нужны организму, иначе ты умрешь. Но нет такого, как «необходимые углеводы». Нам просто не нужны гребаные углеводы.

Я никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Мой мозг настолько прочистился, память прояснилась. Она гораздо лучше, чем была 10 недель назад. А ведь 10 недель – ничто. Если я так ощущаю себя через 10 недель, то что будет через шесть месяцев?» – говорил Уайт.

Он тренировался и получал заместительную терапию тестостероном. Сейчас его показатель тестостерона 652 (при норме в 264-916, по данным лаборатории). Свободный тестостерон – 24.2 (при норме 7.2 – 24.0). Это повышенный показатель, но Брека не видит в этом проблемы – цифра выросла на фоне лечения.

Почему Уайта обвиняют в рекламе инфоцыган?

Уайт дал мощную платформу для пиара Бреки и компании 10X Health Systems. И теперь его обвиняют в рекламе инфоцыган и скамеров. Брека часто выступает спикером и раздает интервью как популярный эксперт по модному биохакингу.

Брека – главный биолог 10X Health Systems. Сооснователь компании – Грант Кардон: бизнесмен и писатель, автор мотивационных бестселлеров и влиятельный спикер. Он дружит с Уайтом, а бренд Cardone Ventures в 2023-м начал сотрудничать с его лигой по пощечинам Power Slap (как связаны удары по лицу и долголетие – вопрос).

«Поддержка Power Slap стала частью стратегического движения в мир силовых видов спорта и высокоэффективных развлечений. Это хорошо вписывается в бренд 10X», – заявил Кордон.

Почему многие называют Бреку инфоцыганом, а Уайта критикуют за его рекламу? Первая претензия: Брека не может предсказать время смерти – это маркетинговый ход, чтобы привлечь людей. И он сработал: теперь Бреку называют «Доктором, который может предсказать, когда вы умрете» и «Врачом, который спас Дану Уайта».

Брека говорит, что обычно не сообщает, когда человек умрет – такой услуги нет в пакете. Он сделал расчет для Уайта, потому что тот об этом настойчиво просил. Уайт до сих пор относится к биологу как к волшебнику:

«Есть такой парень – Гари Брека. Он эксперт в биологии человека и смертности. Этот парень может по анализу крови и ДНК сказать, когда ты умрешь. И он оказывается прав с погрешностью в месяц. Безумие, да? Я был одержим тем, чтобы узнать, когда умру», – рассказал Уайт в The Action Junkeez Podcast.

При этом Брека рассчитывает лишь ожидаемую продолжительность жизни. До этого он долго делал подобные расчеты для страховых компаний: основываясь на данных медицинской карты, подсчитывал ожидаемую продолжительность жизни человека.

Вторая претензия к Бреке – он просто заставил Уайта вести здоровый образ жизни. Уайт сел на диету и стал регулярно тренироваться, а показатели анализов быстро нормализовались. Еще окунается в ледяную воду и укрепляет иммунитет:

Диета и спорт – важные составляющие здоровья и долголетия, но они не дают такой быстрый результат. Чтобы вылечиться от простуды, бывают нужны антибиотики, а не ложка меда и поход в баню. Уайт точно прошел терапию, о которой Брека мало говорит – упоминая лишь тестостерон. На сайте 10X Health Systems много пишут про биологические добавки, важность правильного дыхания и получения витамина D через солнечные лучи.

Уайт признается, что теперь много времени тратит на здоровье: тренируется, правильно питается, пьет витамины. Он чувствует себя молодым и радуется жизни: «Кажется, что мне 35! Я даже решил проблемы с ногами: 10 недель назад я не мог наклониться и завязать шнурки, хотя работал с докторами 10 лет».

Многие уверены: Уайт раскручивает инфоцыган, которые за большие цены продают людям ЗОЖ и кето-диету. И что он связан с Брекой через друга Кордона, чья компания теперь использует платформу UFC.

Все, что мы видим – невероятная форма Даны Уайта. И многие уверены, что нельзя так накачаться в короткий срок без употребления допинга. Так считает экс-тяжеловес UFC Брендан Шауб, который сейчас работает экспертом:

«Он выглядит отлично. Это называется стероиды. Не так ли, ребята? Стероиды и диета. Этот парень сказал: «Слушай, ты умрешь через 10 лет. Я сокращу срок до месяца, если только ты не примешь мою программу за миллион долларов в месяц». А Дана такой: «Больше ни слова». Дай угадаю: ешь больше овощей, меньше углеводов, меньше сахара, принимай эти стероиды, высыпайся... Черт, он выглядит очень хорошо, просто фантастически».

Про допинг и употребление кокаина говорил и блогер Джейк Пол. В ответ Уайт обвинил его в приеме стероидов и предложил вместе сдать анализы. Он отрицает употребление допинга, а форму называет натуральной. Но Уайту по-прежнему не верят – из-за возраста и низкого процента подкожного жира.

Фото: instagram.com/danawhite; instagram.com/garybrecka; instagram.com/grantcardone; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Douglas P. DeFelice; East News/AP Photo/John Locher