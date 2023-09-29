Усик и Фьюри договорились спустя два года. Что об этом известно?

Супербой в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри опубликовал фото афиши боя с Александром Усиком. Похоже, контракт на бой действительно подписан.

«Я делаю то, что говорю. Говорю, что делаю. Бой за абсолюта. Это эпоха Цыганского короля. Усик, ты больше не убежишь, как кролик. Ты получишь это!» – написал Фьюри в соцсетях.

Хотя вчера Фьюри говорил совершенно другое: «Если будут деньги, то бой состоится. Почему я должен драться с ним, если мне за это не заплатят? Усик – уродец со щербатой улыбкой. У него нет никакой харизмы, он вдвое меньше меня. Ему нечего терять, а я ничего не получу.

Если Усик проиграет, то люди скажут: «Фьюри побил средневеса». Но если победит, то впишет в резюме имя Тайсона Фьюри. Ему предлагали подраться со мной на «Уэмбли». Он мог получить хорошие деньги, но его команда отказалась. Они сбежали, потому что хотели заработать еще больше».

«Они сделают нам рождественский подарок». Кто стоит за организацией боя Фьюри – Усик?

Следом за Фьюри фото афиши опубликовала промоутерская компания Top Rank, менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен и менеджер Усика Александр Красюк. «Очень просто», – подписал Красюк.

Сам Усик ограничился репостом боя. Остается несколько важных вопросов – когда и где пройдет бой? На афише нет даты, но известный инсайдер ESPN Майк Коппинджер подтвердил факт подписания контракта и заодно сообщил, что поединок может состояться 23 декабря. Он дал понять, что бой Фьюри с Нганну не отменен.

Что касается локации, то согласно посту Фрэнка Уоррена, поединок пройдет в Саудовской Аравии: «Это самый большой бой, который только возможен в нашем виде спорта. Спасибо Его Превосходительству Турки ибн Абдулу-Мухсину и Главному управлению по делам развлечений в Саудовской Аравии».

Кто такой Турки ибн Абдул-Мухсин? Это саудовский советник при королевском дворце и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. Он владеет футбольным клубом «Альмерия» и самым первым опубликовал пост о подписании контракта с пресс-релизом, который репостнул сам Фьюри. За первый час его пост собрал свыше 1,7 млн просмотров.

В пресс-релизе значится эмблема ежегодного фестиваля Riyadh Season. Это ежегодное крупное событие, которое проводится с октября по март в Саудовской Аравии. Оно включает множество концертов, культурные и гастрономические мероприятия. Впервые этот фестиваль провели в 2019 году. Тогда его посетило свыше 10 млн человек. Согласно пресс-релизу от шейха Абдулы-Мусина, в этом году Riyadh Season откроет бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Анонс боя Фьюри – Усик очень похож на рождественский подарок, на который намекал другой менеджер Тайсона Спенсер Браун: «Я не имею права разглашать какую-либо информацию, но скажу одно: саудовцы сделают всем нам рождественский подарок. Это все, что могу сказать. Мы усердно работаем над тем, чтобы ваши желания исполнились».

Как боксеры ранее пытались договориться о бое?

После победы Усика над Энтони Джошуа в реванше Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс. Он пытался организовать бой с Усиком до конца 2022 года, но тот отказался из-за сжатых сроков и повреждений после поединка с Джошуа. Поэтому Фьюри активно искал нового соперника, чтобы не простаивать. Было много имен – даже Мануэль Чарр.

После отказа от Джошуа Фьюри подписал контракт на третий бой с Дереком Чисорой. Первые месяцы 2023 года заняли переговоры с Усиком. Изначально Усик хотел равного распределения гонораров 50 на 50, но Фьюри сразу же опустил планку чемпиона до 70 на 30, хотя у того три чемпионских пояса против одного.

Усик согласился на эти условия. Но Фьюри выдвинул новые – право выходить вторым на ринг и отказ от реванша, на котором настаивала команда Усика. Но сам Усик отказался от новых условий и вышел из переговоров за один день до дедлайна.

«Боя не будет. Дело в том, что все зашло слишком далеко. Кажется, что после того, как мы согласились на условия по разделению гонорара, Фьюри решил сесть нам на шею и требовать все на свете.

Ценность этого боя не в Тайсоне. Дело в поясе WBC, в добавлении его в коллекцию. Если все стало столь сложным из-за препятствий, которые Тайсон ставит на пути этого боя, то нет необходимости прилагать какие-либо усилия», – объяснил Усик.

Фрэнк Уоррен косвенно подтвердил желание Усика о пункте о реванше: «Они хотят получить два гарантированных гонорара. Где они заработают столько же, сколько за два боя с Тайсоном?»

А что насчет супертурнира с призовым фондом $400 млн?

Кроме переговоров по бою Фьюри – Усик в начале 2023 года, весной появилась новость о проведении супертурнира в Саудовской Аравии с призовым фондом $400 млн. Организатор этого ивента – промоутерская компания Skill Challenge Entertainment, которую поддерживает саудовский принц Халид. Ожидалось, что там сойдутся Усик и Фьюри, а во второй паре – Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Победители этих пар должны встретиться в «финале».

Информацию об этом турнире подтвердил влиятельный промоутер Эдди Хирн: «Они и вправду хотят сделать два этих боя в один вечер. Мне подтвердили это лично – я разговаривал с ними две недели назад. И подтверждаю, что они очень серьезны в своих намерениях. Я за них ручаюсь, так как уже дважды имел с ними дело».

Но глава Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла опроверг слухи c суммой фонда: «Я не знаю, почему эти цифры просочились. Почему эти придуманные цифры вообще были написаны? Это просто абсолютная неправда. Пока не будет официального релиза от Skill Challenge Promotions, это просто разговоры. Те цифры основаны на нулевых фактах. Мы смеялись с них, когда увидели».

Пока официальная дата и приблизительные гонорары Усика и Фьюри неизвестны, остается радоваться анонсу и надеяться, что их бою ничего и никто не помешает. Даже Фрэнсис Нганну.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriel Kuchta; East News/JUSTIN TALLIS / AFP; twitter.com/Turki_alalshikh