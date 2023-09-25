Сколько Махачев заработает за титульник против Оливейры?

Считаем деньги реванша на UFC 294.

На UFC 294 в Абу-Даби чемпион легкого веса Ислам Махачев проведет вторую защиту пояса – его соперником снова станет Чарльз Оливейра.

Сколько Махачев заработает за этот поединок?

Махачев в четвертый раз подерется в Абу-Даби – многие считают, что бойцам положены отдельные выплаты от руководства ОАЭ

Последний раз Махачев дрался в феврале – тогда в австралийском Перте он выиграл судейским решением у чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски. Реванш с Оливейрой UFC анонсировал только в конце июля – спустя пять месяцев после завоевания титула.

Поединок между Махачевым и Оливейрой пройдет в главном событии октябрьского турнира в Абу-Даби. Махачев уже дважды возглавлял номерные турниры, но впервые выйдет в октагон как главная звезды ивента – до этого дрался либо в статусе претендента на пояс, либо на чужой территории.

Повлияет ли место проведения турнира на гонорар Махачева? Принято считать, что руководство ОАЭ тратит огромные средства на организацию турниров в Абу-Даби – значит, и бойцы там зарабатывают больше. Кажется, это не так – по словам Махачева, участникам турниров не положены отдельные выплаты от властей ОАЭ.

Об этом он рассказал после поединка с Дави Рамосом на UFC 242 – одном из первых больших турниров, прошедших на территории ОАЭ: «Нет, ничего такого. Был гонорар, вот и все. А так – и в Абу-Даби, и в Дубае нам создали великолепные условия. UFC на этом заработали, а мы никаких сверхвыплат не получали. Во всяком случае, говорю за себя».

Из чего вообще складываются гонорары бойцов промоушена?

• Гарантированные деньги за выход в октагон – $500 тысяч; • Бонус за победу – $100 тысяч; • Рекламные деньги – $32 тысячи; • Бонус за «Лучшее выступление» – $50 тысяч; • Процент с телевизионных продаж (PPV).

На реванш с Оливейрой Махачев выйдет как чемпион, но может заработать меньше соперника. Как это возможно?

В последнее время UFC не раскрывает данные по продажам платных трансляций – но именно они приносят компании основной доход. Сложно сказать, насколько хорошо продавался первый турнир с участием Махачева и Оливейры – против UFC играла не только разница во времени между ОАЭ и США, но и недостаточная популярность Ислама в Америке.

Президент промоушена Дана Уайт уверяет, что UFC 280 стал одним из самых успешных турниров за последние несколько лет – некоторые источники говорят о полумиллионе покупок PPV, позволивших Махачеву заработать чуть более $1 млн.

На поединок с Волкановски Махачев выходил уже как чемпион. Несмотря на статус поединка (Волкановски мог стать всего лишь пятым двойным чемпионом за всю историю UFC), гонорар Махачева не сильно увеличился – его заработок составил $1,1 млн.

Главное событие UFC 294 может стать уникальным – есть вероятность, что претендент заработает даже больше чемпиона. Все дело в том, что по условиям нового контракта Оливейра за один только выход в октагон получает $750 тысяч, в то время как гарантированная выплата Махачеву составляет около полмиллиона.

С уверенностью можно сказать одно: и Махачев, и Оливейра точно могут рассчитывать на чек, превышающий $1 млн. Многое будет зависеть от продажи платных трансляций – причем в пользу этого турнира будет играть сразу два фактора:

Во-первых, за год популярность Махачева сильно выросла: он перестал считаться проспектом и наследником Хабиба Нурмагомедова и превратился в полноценную звезду.

Во-вторых, в соглавном событии турнира подерется Хамзат Чимаев – один из самых ярких бойцов промоушена, способный самостоятельно возглавлять большие ивенты. Его присутствие положительно повлияет на привлекательность UFC 294.

Фото: Louis Grasse/Global Look Press; Gettyimages.ru/Jeff Bottari