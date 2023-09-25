Кто такие братья Чарло: как их различить? из-за чего не общаются? почему Канело дерется с младшим?

Близнецы, в один день ставшие чемпионами.

В ночь на 1 октября абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес проведет очередную защиту. Он подерется с Джермеллом Чарло, абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Между ними две весовые категории – шесть кг.

Планировалось, что Альварес встретится с братом-близнецом Чарло, Джермаллом, выступающим на одну весовую выше, но первым против него выйдет именно Джермелл.

Разбираемся, почему Канело подерется с Чарло-младшим и чем отличаются братья-близнецы.

В детстве братья Чарло участвовали в уличных драках с тотализатором (на них ставил собственный отец) и работали с тренером Холифилда

Братья Чарло родились в один день. Но Джермалл старше Джермелла на одну минуту и в детстве часто хвастался этим фактом. Это провоцировало постоянную борьбу друг с другом. Например, они часто дрались из-за девочек и спорили, кто из них им нравился больше.

«Все было соревнованием, все. Неважно, что это было – кто быстрее оденется или кто быстрее поест, я всегда хотел быть на вершине, хотел победить», – признавался Чарло-младший.

До бокса братья Чарло увлекались футболом и баскетболом, но с раннего детства их отец Кевин Чарло воспитывал сыновей как бойцов. Он отправлял их на уличные драки в перчатках и ставил на них деньги, хотя тогда близнецы еще не занимались боксом.

«Это похоже на то, как если бы мы встречались во дворе домов, надевали перчатки, и любой родитель мог поставить на своего ребенка. Так мой отец зарабатывал на жизнь. Мы с братом были жеребцами, которые могли пройти любого в этом возрасте, от пяти до семи лет», – вспоминал Джермелл Чарло.

Но Чарло-старший воспринимает тот опыт иначе: «Я уверен, что он просто прививал нам жесткость. Такой была часть моей жизни, особенно детство. Я ничего не могу изменить. Но я бы ни за что на свете не вернул все назад. Это показало нам, что если мы выберемся из этого, то у нас будет все на свете».

Вскоре семья Чарло переехала из Лафайетта в Хьюстон. Именно там братья пошли в боксерский зал Savannah Boxing Club к известному тренеру Ронни Шилдсу, который тренировал Пернелла Уитакера, Артуро Гатти, Вернона Форреста. Они чаще всех ходили на тренировки и вживую видели, как работают Эвандер Холифилд и Вернон Форрест.

«Я тренировал Эвандера Холифилда в Хьюстоне и каждый день видел Джермалла и его брата Джермелла в зале. Каждый день они говорили: «Ты будешь нас тренировать или как?» – сказал Шилдс.

Братья Чарло хотят доминировать в боксе, как Кличко, но не готовы драться друг с другом

В боксе братья придерживались той же позиции, что и братья Кличко. Они не хотели драться между собой на соревнованиях, хотя спарринги были жесткими. «Мы с Джермеллом договорились, что будем выступать в любом дивизионе, до которого дорастем, и удерживать там титулы.

В последний раз, когда мы проводили спарринг, он был слишком напряженным, поэтому Ронни Шилдс больше не позволит этого. Мы мотивация друг для друга, а не соперники! Мы работаем вместе и не хотим драться друг с другом. Мы хотим доминировать, как это делают Кличко», – сказал Чарло-младший.

После двух лет занятий боксом в 2005 году Джермелл Чарло выиграл бронзу на юношеской Олимпиаде. А Джермалл подобрался ко взрослой Олимпиаде-2008, но травмировал палец ноги и остался без главного турнира. К тому моменту младший брат уже год выступал в профессионалах.

Чарло-младший дебютировал в профи в 2007-м в 17 лет. Его менеджером стал известный функционер Шелли Финкель, один из партнеров Оскара Де Ла Хойи. Так Джермелл Чарло оказался в Golden Boy Promotions. Странно, но эта компания не заинтересовалась подписанием Чарло-старшего через год.

«Я изо всех сил старался, чтобы моего брата подписал Golden Boy. Но не знаю, что они искали и на что они смотрели. Они ничего не сделали», – рассказал Чарло-младший.

Джермалл Чарло не был интересен промоутерам, поэтому сам искал матчмейкеров. Так он полетел в Калифорнию, где познакомился с Элом Хэймоном. Хэймон предложил ему выйти на ринг через две недели – Чарло согласился и вернулся в гонку за братом. Но карьеры близнецов развивались очень медленно.

«Безусловно, Эла Хэймона заинтересовало мое желание вернуться на ринг и драться. Все, о чем я спрашивал, это «можно ли найти кого-то, кто будет относиться к боксу так же серьезно, как я?» Он ответил: «Ты встретил правильного парня». С этого момента у нас все и началось», – сказал Чарло-старший.

Они продолжали набивать идеальный рекорд, но долгое время уровень оппозиции был очень низким. Только в 2013 году Чарло-младший получил в соперники Деметриуса Хопкинса. Благодаря победе над племянником Бернарда Хопкинса Джермелл Чарло завоевал пояс IBF USBA. Но Хопкинс был советником в Golden Boy Promotions, из-за чего карьера Чарло-младшего не получила буста даже после титула.

Вместо громких боев против чемпионов и звезд Чарло-младшему дали Габриэля Росадо и Хосе Анхеля Родригеса. Еще они не организовали титульный бой за пояс WBO против Деметриуса Андраде, потому что Golden Boy предложил тому скромные $300 тысяч. Из-за этого Джермелл вскоре разорвал отношения с промоутером, обвинив его в обмане и невыполненных обещаниях, и ушел к Элу Хэймону.

Теперь Чарло-младший был отстающим – в конце 2015-го Чарло-старший нокаутировал Корнелиуса Бандрейджа и стал чемпионом мира по линии IBF. Чуть раньше Джермелл отличился яркой победой над экс-чемпионом мира Ванесом Мартиросяном.

Но в 2016 году случилось историческое событие – братья Чарло стали чемпионами в одну ночь. Сначала Джермелл нокаутировал Джона Джексона и взял пояс WBC. А затем Чарло-старший защитил титул IBF в бою с Остином Траутом. В итоге братья Чарло – первые близнецы, ставшие чемпионами мира по боксу в одном дивизионе.

Братья Чарло тренируются у разных тренеров – повлиял бизнес

После победы над Мартиросяном в 2015 году Чарло-младший сменил обстановку и открыл собственный зал в Далласе, вдали от Хьюстона, где прожил большую часть жизни. Плюс хотел развиваться в бизнесе. Эти факторы разрушили союз с Ронни Шилдсом. Чарло предложил Шилдсу тренировать его в Хьюстоне, но тот отказался.

«Уход от Ронни не был чем-то плохим. Когда я попытался вернуться к нему, он сказал мне, что все изменилось и деньги стали другими. Как бизнесмен, я не мог принять те цифры, которые он мне называл, так что на этом наши отношения как с моим тренером закончились», – объяснил Чарло-младший.

Но отношения с братом никак не изменились. Хотя у Чарло-старшего сохранилась теплая связь с Шилдсом: «Он для меня как отец, он дедушка моих детей. Он друг, который учит меня разным вещам и просто умный. Лучшего человека в жизни и желать нельзя. Если Ронни уйдет на пенсию, я тоже уйду.

Я больше не буду боксировать, если меня не будет тренировать Ронни Шилдс. Жизнь не будет прежней. Я не был бы тем же бойцом и не хотел бы рисковать без Ронни».

Расставание Чарло-младшего и Шилдса стало началом для сотрудничества с Дерриком Джеймсом. Статистика выступлений Джермелла под руководством нового тренера – 9-1-1. Но стоит отметить, что при Джеймсе уровень оппозиции вырос, ровно как и процент досрочных побед. При Шилдсе у Чарло-младшего было меньше 50% побед нокаутом, а при Джеймсе – восемь из девяти были досрочными. Причем реванши с Кастаньо и Харрисоном закончились нокаутом.

«Он наносит более мощные удары, но моя техника лучше». Чем отличаются братья Чарло и чья оппозиция круче?

Несмотря на то что братья Чарло начинали боксерскую карьеру у одного тренера, их стили немного отличаются. Чарло-старший – агрессивный панчер с хорошим кардио, младший – технарь с прекрасным футворком.

«Мы близнецы с одинаковой ДНК, но я научился разным вещам и наши любимые бойцы в те времена были разными. Некоторые вещи, которые применял он, я использовал по-другому. Он наносит более мощные удары, потому что крупнее, но моя техника и движения лучше», – заявил Чарло-младший.

Но оппозиции братьев сопоставимы. Чарло-старший побеждал Сергея Деревянченко, который дал отличный бой Геннадию Головкину и Дэниелу Джейкобсу. Еще в списке – Матвей Коробов, Остин Траут, непобежденный Джулиан Уильямс, Корнелиус Бандрейдж. У Чарло-младшего победы над Брайаном Кастаньо, Тони Харрисоном, Ванесом Мартиросяном, Эриксоном Лубином и тем же Остином Траутом.

Чарло-младший – абсолютный чемпион мира в первом среднем весе, но его рекорд небезупречный – 35-1-1. А Чарло-старший – чемпион мира в двух весовых категориях с рекордом 32-0. Он перешел в средний вес из-за отсутствия желающих чемпионов драться в объединительных боях.

То же самое происходит сейчас и в среднем дивизионе, где Чарло выступает с 2017 года. Он неоднократно вызывал Канело Альвареса, Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса, но его просто игнорировали.

После завоевания пояса WBC в 2018-м Альварес перешел во второй средний вес, а Головкин был недоступен. Первая причина – контракт GGG со стриминговой платформой DAZN, конкурентом PBC, где боксируют братья Чарло. Вторая – освобождение Головкиным поясов. Поэтому самый опасный оппонент Чарло-старшего в среднем весе – Сергей Деревянченко.

Как отличить братьев Чарло по внешности? Это сложно, но возможно. Чарло-старший выше на 2 см (185 против 183 см), у него на столько же больше размах рук (187 против 185 см). Еще у Чарло-старшего на груди татуировка с изображением льва, а Чарло-младшего набиты плечи и руки.

Почему Канело выбрал меньшего из братьев Чарло? Дело не в габаритах, а престиже

В этом году Сауль Альварес заключил контракт с PBC и Элом Хэймоном на три боя. На этой площадке, кроме братьев Чарло, выступают прямые конкуренты Альвареса – Давид Бенавидес и Давид Моррель. Предполагалось, что Бенавидес или Моррель станет следующим соперником Канело.

В июне авторитетные инсайдеры говорили, что Канело встретится с Джермаллом Чарло. Но бой против боксера, который не выступал более двух лет, выглядел странно, о чем писал известный журналист Дэн Рафаэль. И через две недели анонсировали поединок против Чарло-младшего, который на две весовые категории ниже Альвареса. Хотя он не дрался из-за травмы более года.

Это первый в истории поединок между действующими абсолютными чемпионами мира. «Расскажу вам реальную историю. Я тоже подписал контракт с Канело, но сначала отдал его брату, чтобы мы оба заработали денег», – объяснил Чарло-старший.

Несмотря на разницу в весовых категориях, Чарло-младший на 10 см выше Канело. Хотя у него нет опыта боев против таких ударников – он зачастую прижимается к канатам и принимает удары в глухую защиту.

Временный чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис полагает, что Чарло будет достаточно крупным для Канело: «Я до сих пор не могу представить [как будет выглядеть их бой]. Да, я думаю, что он сможет подняться до 76 кг. Возможно, он будет драться с весом около 81 кг».

Братья Чарло не общаются – виноваты женщины

Обычно, когда один из братьев Чарло дерется, второй стоит и поддерживает в углу. Телеканал Showtime снял документальный фильм All Access в преддверии поединка с Канело. И там не было Чарло-старшего, хотя он всегда ходил с братом на мероприятия. Куда же он пропал перед самым важным боем в карьере брата-близнеца?

В конце июля состоялся мегабой за абсолютное чемпионство в полусреднем весе между Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом. Этот поединок посетили братья Чарло. Под трибунами случились две потасовки. Сначала у Чарло-старшего была стычка с Калебом Плантом, от которого он получил пощечину. А затем жена и подруга близнецов Чарло поссорились и подрались.

Из-за инцидента с девушками братья больше не общаются. Пока Чарло-старший готовится к возвращению на ринг после двухлетнего отсутствия, его брат-близнец целится в один из самых громких апсетов года. В таком случае братья Чарло заполучат внимание всех топов, которого им не хватало многие годы.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Steve Marcus, Carmen Mandato, Meg Oliphant; bleacherreport.com