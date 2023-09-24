Готовимся к главному бою сентября.

В ночь на 1 октября Сауль Альварес и Джермелл Чарло в Лас-Вегасе проведут бой за чемпионские пояса в суперсреднем весе, которые принадлежат Канело.

Ради этого поединка Чарло поднялся на две весовые категории. Он выходит на чемпиона после двух боев подряд с Брайаном Кастаньо и идет на рекорде 35-1-1.

Насколько Чарло вообще конкурентен и силен?

Чарло начинал с братом, а потом ушел к другому тренеру. Так превратился в опасного контрпанчера с нокаутирующим ударом

Джермелл Чарло – младший из близнецов Чарло, он родился позже брата Джермалла всего на минуту. Карьера старшего брата развивалась стремительнее: он на год раньше стал мировым чемпионом и в целом считался экспертами более талантливым бойцом.

Всю жизнь Джермелл доказывал, что не хуже брата. А в 2015 году сделал серьезный шаг: ушел от общего с братом тренера Ронни Шилдса к Деррику Джеймсу – бывшему боксеру и тренеру Эррола Спенса.

Уже во втором бою с Джеймсом Чарло завоевал пояс WBC. Постепенно он превратился в более полноценного бойца: работа ног и ударная техника стали компактнее и четче, процент побед нокаутом резко вырос (8 побед нокаутом за 11 боев). К 2022 году Чарло стал абсолютным чемпионом в первом среднем весе.

Чарло – сильный контрпанчер, он боксирует на отходе и выжидает подходящих моментов для удара. У него хороший плотный джеб и резкий левый хук, которым он достает соперников на подходе и в разменах. Но главное – атлетичность, закрепившая за ним прозвище «Железный человек».

Чарло отлично держит удар и мощно бьет сам, он вынослив и не сбавляет в поздних раундах. Много побеждал именно в финальном отрезке: в двух рематчах нокаутировал Тони Харрисона в 11-м раунде и Брайана Кастаньо в 10-м. Еще Чарло свел вничью первый поединок с Кастаньо, забрав три последних раунда по мнению всех судей. Это может помочь в бою против Канело, который заметно устает в финальных раундах.

Многие эксперты называют Джермелла боксером «клатча» – вытаскивающим поединки в решающие моменты. «Джермелл – отличный панчер в последних раундах. Он попадает классными ударами, когда внимательность противника уже снизилась», – отметил тренер Стивен Эдвардс.

Чарло дает себя продавливать и плохо перестраивается

Усилиями Деррика Джеймса и его ассистента – бывшего боксера Хоана Гусмана – уровень Чарло заметно вырос, но многие недостатки все равно сохранились. Чарло куда увереннее работает вторым номером, собственные атаки ему удаются не всегда: он часто промахивается широкими ударами, теряет равновесие и раскрывается.

Защита тоже не сильная сторона Чарло. Он практически не уклоняется и держит нетвердый блок, часто пропуская джеб и кросс между перчаток. Можно вспомнить нокаут Амира Хана в исполнении Канело и легко представить, как он достанет Чарло тем же финтом – покажет джеб, а потом мощно выбросит правый прямой.

Другой большой недостаток – Чарло медленно реагирует на происходящее на ринге. В двух поединках с Кастаньо он часто поддавался давлению противника и отступал к канатам. Было видно, что бой идет не по плану, но перестроиться или предложить сопернику что-то новое Чарло не мог. Он либо перекрывался под ударами, либо ввязывался в размены, делая ставку на физику.

Канело будет так же резать углы и оттеснять Чарло к канатам. Он не так подвижен, как Кастаньо, и выбрасывает меньше ударов, но выдержит ли Чарло постоянный натиск – большой вопрос. Кастаньо несколько раз потряс Чарло: один раз от нокдауна его удержали канаты, а удары Канело куда тяжелее.

Прыжок в весе и долгий простой могут сыграть решающую роль против Чарло

Здесь мы подходим к главному фактору в бою с Канело – Чарло дерется не в своем весе, а прыгает сразу на две категории (из 69 кг в 76). Деррик Джеймс не хочет, чтобы его боец был слишком тяжелым, и говорит, что Чарло ограничится 73-74 кг. Но это все равно очень большая разница, и у Чарло нет времени провести бой с проходным соперником и привыкнуть к новому весу.

Выдержит ли Чарло удары суперсредневеса? Сохранит ли Чарло собственную мощь? Будет он быстрее соперника или, наоборот, замедлится из-за набранной массы? Слишком много в этом бою зависит от того, как Чарло адаптируется ко второму среднему весу.

Зато другой фактор точно говорит против него – последний раз Чарло выходил на ринг в мае-2022. Почти полтора года простоя перед главным боем в карьере, тогда как Канело боксировал всего пять месяцев назад. Это может сыграть решающую роль.

Для сравнения разберем два главных поединка 2023 года под тем же углом: Кроуфорд против Спенса и Наойя Инуэ против Стивена Фултона. Победители – Кроуфорд и Инуэ – боксировали в декабре-2022, тогда как Фултон не выходил на ринг 13 месяцев, а Спенс – 15.

Многие эксперты пытаются уравнять эти факторы тем, что Канело уже на спаде. «Ты можешь тренироваться изо всех сил, но иногда тело уже не слушается. Канело может тренироваться очень усердно, но он провел в профессионалах 18 лет, – считает тренер Роберт Гарсия. – Если Канело победит нокаутом, думаю, это случится за первые восемь раундов. А в последних раундах уже у Чарло есть шанс его остановить. Если все закончится подсчетом очков, думаю, Канело заберет победу».

Фото: East News/Gene Blevins/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Jayne Kamin-Oncea, Meg Oliphant; instagram.com/twincharlo