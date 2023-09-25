Взлет Чжана Чжилея.

В выходные в Лондоне прошел вечер бокса, который возглавил матч-реванш между Джо Джойсом и Чжаном Чжилеем. Первый бой в апреле закончился сенсационной победой китайского боксера, ставшего временным чемпионом по версии WBO. Тогда у Джойса образовалась под глазом гематома, из-за чего поединок остановили в шестом раунде.

А в реванше Чжилей нокаутировал Джойса уже в третьем раунде. Теперь он один из главных претендентов на бой против Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Разбираемся, как Чжилей ворвался в элиту тяжелого веса в 39 лет.

Чжилей перешел в бокс из гребли: стал призером Олимпиады в Пекине, а после ничейного боя попал в больницу из-за почечной недостаточности

Первое увлечение Чжилея – гребля на байдарке и каноэ, которой он занимался в детстве. Но в подростковом возрасте ушел, потому что был слишком крупным для лодок. Тренер по гребле просто посоветовал ему перейти в другой вид спорта, где габариты не помешают. Так Чжилей стал боксером.

В любительском боксе он добился высоких результатов: двукратный бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Азии и победитель Азиатских игр. Но главное достижение – серебряная медаль на домашней Олимпиаде в Пекине. Чжилей легко дошел до финала: две победы с крупным счетом и травма Вячеслава Глазкова, из-за которой тот снялся с боя. Но проиграл итальянцу Роберто Каммарелле, оформившему досрочную победу в четвертом раунде.

Четыре года спустя Чжилей выступил на Олимпиаде в Лондоне, где уступил будущему олимпийскому чемпиону Энтони Джошуа в 1/4 финала – 11-15. В 2014 году он перешел в профессионалы – в 29 лет. Менеджером Чжилея стал Терри Лейн, сын известного рефери Миллса Лейна, а промоутером – Дино Дува, сын легендарного Лу Дувы, который организовывал бои Пернеллу Уитакеру, Артуро Гатти и Ленноксу Льюису.

В то время ведущие промоутеры осваивали китайский рынок. Например, Боб Арум заключил контракт с двукратным олимпийским чемпионом Цзоу Шимином. Но надежды не оправдались: через два года после дебюта Шимин проиграл чемпионский бой Амнату Руенронгу. Еще через два – уступил японцу Шо Кимуре, лишился пояса WBO и закончил карьеру с рекордом 9-2.

Карьера Чжилея развивалась медленно. Ему долгое время давали ноунеймов. Общий рекорд против первых 20 оппонентов – 217-167. В отличие от Шимина, Чжилей ни разу не проиграл и в 2018 году завоевал пояс WBO Oriental. Через пять лет после начала профессиональной карьеры Чжилей получил известного оппонента. Им стал украинец Андрей Руденко, которого победил судейским решением.

Но самым сложным был бой против крепкого американца Джерри Форреста в 2021 году. В начале поединка Чжилей трижды отправил Форреста в нокдаун, но к концу просел и едва не упустил победу – большинство судей выставили ничью.

После боя Чжилея госпитализировали в больницу. Менеджер бойца Терри Лейн сообщил, что у него диагностировали анемию, высокий уровень ферментов и почечную недостаточность низкой степени, которая могла быть вызвана обезвоживанием. Перед боем Чжилей сидел на карантине, где похудел на четыре кг из-за недостатка еды и воды, а обезвоживание усугубила высокая влажность в Майами.

Эдди Хирн за три года сделал из возрастного Чжилея звезду – теперь с ним хочет драться Тайсон Фьюри

После победы над Руденко Чжилей подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing. Тогда ему было 37 лет. С тех пор он выступал в одном карде с Канело Альваресом, Дмитрием Биволом и Теофимо Лопесом. Несмотря на неоднозначный перформанс Чжилея с Форрестом, Хирн продолжал его продвижение.

В 2022 году состоялся претендентский бой по линии IBF против хорватского проспекта Филипа Хрговича. Уже в первом раунде Чжилей отправил Хрговича в нокдаун, но проиграл с близким счетом, хотя за бой нанес 49% точных акцентированных ударов. Несмотря на этот проигрыш, позиции Чжилея не ослабли. Уже в апреле-2023 он дрался за временный чемпионский пояс по линии WBO против Джо Джойса.

И тут менеджмент Джойса в лице Фрэнка Уоррена грубо просчитался. Они полагали, что легкая победа над Чжилеем приблизит их к Александру Усику и Тайсону Фьюри. В итоге более крупный китаец перебил Джойса, совершив свыше 40% попаданий. Из-за такой точности у Джойса закрылся глаз, поэтому врач остановил бой.

Этот апсет открыл новые возможности для другого клиента Фрэнка Уоррена – Тайсона Фьюри. Еще до переговоров с Франсисом Нганну его команда договаривалась с представителями Чжилея о бое на 80-тысячном «Птичьем гнезде» в Пекине или Макао. Интерес понятен: поединок Чжилея с Джойсом посмотрело 60 млн китайцев.

Перед реваншем Фьюри отметил бойцовские качества Чжилея: «Я считаю, что он очень сложный оппонент, большой панчер, левша. Не такой, как клоун Усик, который прыгает по рингу. Этот мужик пытается выбить твои мозги наружу. Высокий тяжелый боец. Так что с ним нужно быть другим клиентом. Он очень опасный человек».

Чжилей может стать для Фьюри новым соперником после боя с Нганну. Тем более сразу после поединка он обратился к зрителям на «Уэмбли»: «Кто хочет увидеть, как я затыкаю Тайсона Фьюри?» Чжилей стоит в начале очереди на бой против Усика как обязательный претендент.

40-летний Чжилей сохраняет отличную форму при 130 кг: тренируется в пять утра и не ест фастфуд

В мае Чжилею исполнилось 40 лет и через четыре месяца досрочно разобрался с Джойсом во второй раз при 130 кг. С этим весом он дрался в последних пяти боях, но сохраняет отличную форму.

Секрет успеха Чжилея – в дисциплине: он четко соблюдает режим и правильно питается (не ест фастфуд даже в дни отдыха). Если тренируется утром, то встает в пять утра и ложится спать в восемь-девять вечера.

«Мой завтрак обычно состоит из шести вареных яиц, небольшого количества овсянки и овощей. На обед я ем стейк или лосось, затем рис, добавляю немного вареных овощей, а на ночь – немного белка и углеводов. Единственные приправы, которые я ем, – это немного соли и перца», – признался Чжилей.

При таком подходе он способен выступать на высоком уровне еще несколько лет и даже замахнуться на рекорд Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира в 45. При правящих дивизионом Фьюри (35 лет) и Усике (37) это маловероятно, но в ближайшие годы кто-то из них может завершить карьеру.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond, James Chance, Scott Heavey, Francois Nel, Al Bello