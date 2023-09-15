Как уничтожить карьеру в 27 лет.

У Феликса Вердехо было в боксе все: он ездил на Олимпиаду-2012 в Лондон, становился главным проспектом-2014, шел к реваншу с Василием Ломаченко (который его хвалил и помог с запуском профессиональной карьеры). Но теперь может получить 99 лет тюрьмы.

В апреле-2021 Берелиз Николь опубликовала в соцсетях пост о пропаже сестры. Последним человеком, с кем виделась пропавшая Кейшла Марлен Родригес Ортис, был боксер Феликс Вердехо.

В тот же день в дом к Вердехо приехали полицейские, но ни он, ни его жена ни в чем не признались. Позже вскрылись детали, после которых Вердехо сдался властям. Это стоило Феликсу успешной карьеры и привычной жизни – всего в 27 лет.

Боксерскую карьеру Вердехо запустила драка с другом, а узнаваемость – поражение от Ломаченко на ОИ-2012

Феликс Вердехо родился в Пуэрто-Рико, рос в многодетной семье и увлекался бейсболом – тогда даже не думал о боксе. Все изменил инцидент, когда в гости к Вердехо зашел друг семьи Анхель Ривера с сыном Жаном, который был лучшим другом Феликса. Ривера-младший швырял камни в девятилетнего Вердехо, из-за чего они подрались.

Анхель Ривера разнял мальчиков и сказал, что если они хотят драки, то должны надеть перчатки. Это была первая драка в жизни будущего боксера. После той стычки Ривера-старший привел Вердехо в боксерский зал, где тренировал Рики Маркес, будущий тренер Феликса, с которым они вместе проработали много лет. «Я полюбил бокс с первого дня, как попробовал. Я всегда ввязывался в уличные драки, поэтому вместо драк занимался боксом для дисциплины», – признавался Вердехо.

В детстве у него было два кумира. Первый – легендарный соотечественник Феликс Тринидад, второй – Хуан Мануэль Маркес. Причем с Тринидадом Вердехо знаком с юношеских времен, потому что его мама работала с братом легенды.

Вердехо сверкнул уже на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Он успешно прошел первые два круга в весе до 60 кг, а в 1/4 финала встретился с олимпийским чемпионом-2008 Василием Ломаченко: не успевал за движениями, но проиграл с достойным счетом 9:14. Вердехо превосходил Ломаченко в перестрелках на встречных курсах, но уступал в остальных компонентах.

В 2014-м Вердехо стал главным проспектом и автором нокаута года. Но промоутеры слишком долго его продвигали

После лондонской Олимпиады 19-летний Вердехо ушел в профессионалы. Его сразу же подписала промоутерская компания Top Rank. Причем ключевую роль в этом подписании сыграла рекомендация от Ломаченко.

«Когда мы подписали Ломаченко, то попросили его порекомендовать бойцов, которых мы бы могли также подписать в Top Rank. И когда речь зашла о Вердехо, то он сказал нам, что Феликс был лучшим из всех, с кем он встречался за всю любительскую карьеру. Это была самая лучшая рекомендация», – рассказал Боб Арум.

Вердехо получил бонус в размере $600 тысяч за подписание контракта. Он был очень известен в Пуэрто-Рико, поэтому на его второй бой в карьере зал на 5,5 тысяч человек Madison Square Garden легко заполнился благодаря пуэрториканской диаспоре.

Феликс не разочаровал и оформил нокаут за 21 секунду в первом раунде. Второе выступление на легендарной арене продлилось столько же. В первые годы профессиональной карьеры Вердехо дрался очень часто. В 2013 году он провел восемь боев, в 2014-м – семь. Причем в 2014 году оформил шесть побед нокаутом. Среди них выделяется нокаут Серхио Виллануэвы, который Top Rank признал лучшим в 2014 году.

Но это не единственная награда за тот год. Феликс стал «Проспектом года» по версии ESPN – годом ранее им признали Василия Ломаченко. В 2014 году в числе перспективных бойцов также числились Александр Усик, Артур Бетербиев, Эррол Спенс, Энтони Джошуа, Хильберто Рамирес и Тони Харрисон. И Вердехо тогда котировался выше, чем остальные претенденты. Уже через год эту награду забрал Спенс.

Несмотря на признание, карьера Вердехо развивалась не так стремительно. В первые годы оппозиция была очень слабой и непримечательной. Но у руководства Top Rank было иное видение на развитие карьеры бойца.

«Его очень легко продать, и болельщики уже хорошо его принимают, куда бы он ни пошел. Ему всего 21 год. Никто не торопится. Мы просто хотим, чтобы он прогрессировал как боец. Мы хотим, чтобы он не торопился и набирался опыта. Это может занять 25 боев. Это дорогостоящий проект, но вы должны сделать это, если можете», – сказал вице-президент Top Rank Карл Моретти.

Только в 2015 году Вердехо завоевал первый чемпионский пояс – титул WBO Latino, который он защитил шесть раз за два года. И поднялся на третье место в рейтинге WBO и на второе – в WBA.

«Хотел бы избавиться от занозы, засевшей у меня с тех пор». Вердехо добивался реванша с Ломаченко после аварии, но не получилось

В 2016 году команда Вердехо вела переговоры с командой чемпиона мира Терри Флэнагана о титульном бое. Но все сорвалось из-за аварии на мотоцикле. Вердехо не получил серьезных повреждений и пробыл в больнице меньше двух недель. Но было уже поздно.

Через год была вторая попытка организовать бой против Флэнагана. На этот раз сам чемпион травмировался и выбыл почти на год, а Вердехо вернулся на ринг только в 2018 году спустя 13 месяцев простоя и сенсационно проиграл мексиканцу Антонио Лосаде нокаутом в заключительном раунде за 25 секунд до гонга.

Несмотря на апсет и выход из титульных разборок, Вердехо оставался актуальным. Он хотел реванша с Василием Ломаченко за проигрыш на Олимпиаде. Боб Арум пообещал ему этот бой в случае победы над Брайаном Васкесом. Феликс победил, но не получил желанный бой, потому что Ломаченко поехал покорять Англию на поединок против олимпийского чемпиона-2012 Люка Кэмпбелла.

Вердехо по-прежнему продвигал поединок против Ломаченко, хотя сдал после аварии. Тем временем сам Ломаченко готовился к защите против Теофимо Лопеса. Но Вердехо верил, что встретится с победителем этой пары:

«Было бы круто и почетно сразиться с победителем, кто бы им ни стал. Конечно, поединок против Василия стал бы для меня большим событием. Это был бы олимпийский рематч, потому что мы встречались на Олимпиаде в 2012 году. И я хотел бы избавиться от занозы, засевшей у меня с тех пор».

Удивительно, но поражение от Лопеса увеличило шансы на бой Ломаченко – Вердехо. До заветного реванша оставался шаг – победа над Масаеси Накатани. Вердехо стал первым, кто отправил Накатани в нокдаун (причем дважды), но к концу боя устал – в девятом раунде сам дважды улетел в нокдаун от джеба и снова проиграл. Хотя после восьми раундов вел у всех судей с отрывом.

В итоге Накатани встретился с Ломаченко, а Вердехо дали Ричарда Комми. Если первая пара сошлась на ринге, то вторая – нет. Все из-за уголовного дела против Вердехо, которое оборвало карьеру.

Вердехо жестоко убил любовницу и похоронил карьеру. Ему грозит 99 лет тюрьмы

26 апреля 2021 года жена Феликса Вердехо узнала о беременности его подруги Кейшлы Родригес и пригрозила разводом. На следующий день Феликс встретился с любовницей и попросил ее сделать аборт – та отказалась. Еще одна встреча планировалась на 29 апреля, о чем Родригес сообщила близким. Мама девушки знала, что Вердехо ей угрожал.

На этот раз они встретились у нее в машине. Там Вердехо ударил Родригес в лицо, после чего ее накачали наркотиками. Вместе с подельником они отвезли девушку к мосту, откуда сбросили с моста в воду. Перед этим ее обмотали проволокой, к которой привязали груз, а потом несколько раз выстрелили после сброса.

1 мая полицейские нашли тело Родригес, а вскоре появились видеодоказательства с места преступления. Сначала Вердехо не давал никаких комментариев и не отвечал на вопросы полицейских.

Позже он сдался властям, но отказался с ними сотрудничать и не признал вины. Феликса обвинили в угоне автомобиля, похищении человека, приведшим к смерти, и убийстве нерожденного ребенка. Так как по этим обвинениям внесение залога невозможно, боксер оставался под заключением.

Изначально речь шла о пожизненном сроке по каждому из пунктов, но наказанием могла стать смертная казнь. Отец жертвы, Хосе Родригес, призывал суд приговорить Вердехо к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, «чтобы совершенное мучило его совесть каждый день до конца жизни».

2 мая сотни людей пришли к тому мосту, чтобы почтить память погибшей. Они бросали в воду цветы. Это преступление вызвало массовый протест возле того самого моста, где собралось несколько сотен людей. А 3 мая случился массовый протест – сотни людей собрались возле особняка губернатора Педро Пьерлуиси с требованиями о защите женщин от насилия. В то же время Top Rank удалил Вердехо из ростера.

«Мы признаем, что эта история длится уже несколько десятилетий и что, к сожалению, эта культура нуждается в исправлении. Необходимо предпринять множество шагов», – заявил губернатор Пуэрто-Рико.

Спустя несколько месяцев после начала следствия подельник боксера Луис Антонио Кадис признался в содеянном и согласился сотрудничать со следствием. Сначала он анонимно звонил в 911 и сообщил о месте происшествия. За сотрудничество ему сократят срок до 30 лет заключения. А 31 января 2022 года американская прокуратура сообщила, что не будет добиваться смертной казни Вердехо.

Спустя 25 недель расследования, в конце июля-2023, суд присяжных признал Вердехо виновным в похищении человека, приведшем к смерти, и убийстве нерожденного ребенка. За каждый из пунктов ему грозит 99 лет заключения. Вынесение судейского приговора назначено на 3 ноября.

Фото: El Nuevo Dias, Joel Plummer/Global Look Press; Gettyimages.ru/Scott Heavey, Elsa; AP Photo/Carlos Giusti