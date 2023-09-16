Победила китаянку Янь Юйсинь.

Анастасия Янькова – секс-символ российских ММА. Вечером 15 сентября она подралась на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с неизвестной китаянкой Янь Юйсинь. Бой получился ярким: Янькова работала вторым номером, а китаянка – рубилась на ближней дистанции.

В первом раунде Юйсинь не могла сблизиться: Янькова контролировала ее фронт-киком и перебивала на руках. Но со второго раунда все изменилось: китаянка прорывалась на ближнюю дистанцию, где хаотично била по сопернице. Янькова пыталась драться технично, но два раунда провела у канатов – хотя угол просил работать первым номером.

Бой выглядел близким, а комментаторы допускали экстра-раунд. Но судьи единогласно отдали победу Яньковой 30-27. Это ее вторая победа, а мы вспомнили то, за что фанаты полюбили Янькову – ее красоту.

Янькова стала секс-символом ММА, хотя в молодости выглядела иначе. Она отрицает пластические операции, но хирурги собирали ей нос

Янькова вернулась в спорт после пятилетнего простоя, но вместо ММА – в кикбоксинг. Она работает ведущей на «Матч! Боец», а фанаты уверены: Янькова могла бы стать моделью. Яркая внешность – главная ее фишка в ММА. В юности Янькова была успешным тайским боксером, но выглядела иначе:

С годами Янькова похорошела, что связали с пластической хирургией. Но она отрицает: говорит, что однажды подкачала губы и прооперировала нос – по медицинским показаниям, потому что трижды его ломала и рассказывала, как его собирали по частям.

«Приходилось ли делать пластику? Мне чинили нос. Но операция не была косметической. Мне делали операцию, потому что нос совсем сошел с оси. Чтобы вернуть его в центр лица, на то место, где он должен быть, его пришлось оперировать и возвращать на место. Но, как я понимаю, как мне сказал врач, нет смысла делать косметику для того, чтобы все было идеально и ровно, как было до спорта, потому что тебе опять могут все это сломать.

И с каждым переломом хрящи все хрупче становятся. Даже если ты суперкрутой боец, все равно ты не можешь выходить на бой и думать о том, чтобы сохранить лицо. Может, когда-нибудь, когда я буду понимать, что больше выступать не буду, тогда починю все так, как было до боев.

Многие говорят, что у меня закачаны скулы. Но невозможно делать инъекции, пока ты тренируешься и выступаешь, потому что оно все съедет. Единственное место – губы. Я делала увлажнение в губы. Это тоже инъекционная история, но оно все рассасывается, и это было более полутора лет назад.

Возможно, я снова это буду делать. Я это не скрываю. Однажды я попробовала сделать ботокс в лоб. Мне уже практически 30 лет. Я попробовала, но отказалась это делать. Почему? Потому что меняется мимика. Ты не можешь сделать так, не можешь удивиться. Это не моя тема», – рассказывала Янькова в 2020-м.

Янькова сильно изменилась: сейчас она одна из самых сексуальных спортсменок страны. Яркая внешность помогла пробиться на ТВ, а в соцсетях ее атакуют фетишисты. Заигрывают коллеги из единоборств – даже девушки:

«Я встречалась с девушками нетрадиционной ориентации, которые не то чтобы грубо подкатывали, но я чувствовала, что у них есть какой-то интерес выше среднего. Еще чемпионка Bellator Макфарлейн как-то говорила, что чувствует между нами какое-то там напряжение. Это было сюрпризом для меня».

Янькова считает тело «храмом», обожает татуировки и фотографируется в купальнике. У нее был роман с экс-бойцом UFC, который заболел раком

Яньковой не интересны девушки, но она завела роман с бойцом Майком Свиком. Об этом Янькова в 2018-м рассказала в соцсетях, выложив фото на фоне водопада: «Ответ на один из самых популярных вопросов в моем директе: «Да!» Тот факт, что у нас 20 побед в ММА на двоих, делает это чуть более диким».

Свик – экс-боец UFC и основатель популярного тайского зала AKA Thailand. Он занимался бизнесом, работал тренером и даже основал компанию по созданию видеоконтента: снимал рекламу, клипы, короткометражные и художественные фильмы. На канале продакшна вышел небольшой клип с модельной съемки Яньковой:

Янькова со Свиком планировали помолвиться, но в итоге расстались. Свик в 2022-м заболел раком (лимфомой), но победил недуг – с помощью химеотерапии, голодания и органической пищи. Янькова больше не афиширует личную жизнь. Зато публикует в соцсетях откровенные фото: она не стесняется тела и называет его «храмом»:

«Я не росла в парадигме телесной греховности и стыда. Училась на художественном факультете, мы с первого курса лепили Венеру Милосскую, рисовали обнаженную фигуру, сначала из гипса, а потом живого человека. И никто не уходил с пар со словами: «Божечки! Какой стыд, тут женщина в трусах!»

На теле Яньковой множество татуировок. Первая – фраза Мохаммеда Али: «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела», которую сделала в 17 лет. Многие тату навеяны восточной философией – например, крупный рисунок дракона от ребер до колен. Янькову вдохновила японская легенда о зеркальном карпе, который превратился в дракона, отважившись проплыть вверх по течению.

Чтобы оставаться в хорошей форме, Янькова следит за диетой. Не ест фастфуд и жестко ограничивает себя: «В плане питания иногда я, конечно, могу съесть какой-нибудь десертик. Может случиться раз в полгода, что мне захочется какой-нибудь картошки или что-нибудь такое. Но, в целом, у меня этого нет на ежедневной основе».

Фото: instagram.com/anastasia_yankovа