Не дрался год.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Элисте в главном событии прошел бой по кикбоксингу между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо.

Для Минеева этот поединок стал первым за год и закончился нокаутом во втором раунде.

После возвращения Минеев месяц тренировался в Дагестане (ему помогал боец UFC Копылов) и весил больше 100 кг

После последнего боя по правилам кикбоксинга против Фернандо Родригеса, когда Минеев победил нокаутом и выиграл пояс в тяжелом весе «Бойцовского клуба РЕН ТВ», он отправился на Донбасс. За время без боев Минеев стал депутатом Донецкого народного совета.

Теперь вернулся в MMA, чтобы снова подраться в кикбоксинге. Первый соперник после возвращения – 37-летний Рафаэль Карвальо, который выступал в Bellator и дрался с Вадимом Немковым. В семи последних боях он проиграл шесть раз, хотя до этого несколько лет шел на серии без поражений.

Для подготовки к бою он уехал в Дагестан – с тренировками помогал боец UFC Роман Копылов. За год простоя Минеев набрал 105 кг, но уложился в лимит 93. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сказал, что за бой с Карвальо Минеев заработает больше 10 млн, и объявил сбор денег на завершение трилогии против Магомеда Исмаилова.

«Если соберем 40 миллионов рублей, то сделаем бой. А если не соберем? Значит, не сделаем ничего», – объяснил Гаджиев. Но следующим соперника Минеева, вероятно, станет Иван Штырков – тоже по кикбоксингу. Об этом говорили сам Штырков и Гаджиев.

Еще летом Минеев высказался о возможном переходе в UFC: «UFC? У меня нет такого пункта в чек‑листе, я на эту жизнь смотрю по-другому, и только единоборствами она не ограничена. Подраться в UFC… Уже, наверное, не получится. UFC – это крутая распиаренная машина, но мы ничуть не хуже, и чтобы чувствовать свой уровень, можно просто с ними тренироваться».

Минеев победил за полтора раунда – вырубил хуком и получил поздравления от Бату Хасикова

С первых минут была заметна разница в росте – Карвальо на 14 см выше и, как показалось, по весу у него тоже было преимущество. Минеев выглядел как средневес, а не полутяжеловес. Судя по всему, у него не было желания гонять много веса перед этим поединком.

Начало первого раунда вышло медленным, особенно по сравнению с прошлыми поединками турнира. Бойцы работали в основном с дальней дистанции: Карвальо попал несколькими неплохими миддл-киками, которые частично были заблокированы, а Минеев отстреливался лоу-киками, прикрывая их за джебами.

Ближе к середине Минеев начал давление. Он использовал прямые удары ногой в корпус, которые были скорее толчками, чем ударами, для прессинга Карвальо к канатам и провоцирования атак со стороны соперника.

Сам же Карвальо с трудом начинал комбинации на руках – ему не хватало скорости футворка, чтобы сблизиться с Минеевым, поэтому основного успеха в первом раунде он достиг с помощью ударов ногами. В конце раунда Минеев нащупал дистанцию комбинациями и прижал соперника к канатам, но без видимого урона.

Во втором раунде Карвальо агрессивно пошел на Минеева, инициируя размены на руках. Но в них лучше смотрелся именно Минеев, который очень хорошо видел удары соперника, делал удачные нырки под удары и умно использовал клинч. В нем Карвальо полностью проигрывал.

Рубка закончилась чуть больше чем через минуту после начала раунда. Показалось, что соперники слегка выдохлись и взяли небольшую паузу, после чего Минеев, уверенный в преимуществе на ближней дистанции, пошел вперед с ударами ногами и руками.

После нескольких попаданий бойцы снова завязались в клинче. После брейка Карвальо слишком агрессивно пошел вперед, бросил джеб и в ответ получил очень точный хук от Минеева, после которого упал. Судья после отсчета остановил поединок.

Награждать поясом Владимира Минеева вышел легендарный кикбоксер, а ныне глава Республики Калмыкии Бату Хасиков: «Володя, тебя поздравляю отдельно. Заставил переживать, но ты – истинный победитель, ты демонстрируешь дух победителя. Огромное тебе спасибо! Ос!»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press, телеграм-канал «Рен ТВ»