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В 2023 году 10 лет исполняется главному боксерскому поединку в истории России – между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко. Спортивной афиши такого уровня в «Олимпийском» еще не было.

Бой не порадовал с точки зрения бокса, но точно запомнится масштабами: огромные $23 млн на гонорары, рекордные рейтинги на российском ТВ и селебрити на стадионе.

Мы запускаем серию материалов о том бое. В первом – расскажем, как этот поединок вообще стал возможен, почему так долго откладывался и как ощущался изнутри во время политической напряженности (октябрь 2013-го).

Поветкин и Кличко договаривались пять лет – бой срывался то из-за травмы («споткнулся о корень дерева»), то из-за простуды

Бой между младшим Кличко и Поветкиным планировался несколько раз и состоялся только спустя пять лет. Почему не получалось провести поединок раньше?

• 2008-й. После победы над Эдди Чамберсом Поветкин стал официальным претендентом на пояс Кличко по линии IBF. Тогда же Кличко победил Султана Ибрагимова и закрепился как главный тяж, а Поветкин – олимпийский чемпион-2004 – шел без поражений.

Украино-российское противостояние казалось конкурентным, а IBF устроили торги на проведение боя. Сторона Кличко победила ($13 млн против $8 млн) – поединок запланировали на декабрь в Германии. Но все испортила глупая травма Поветкина, из-за которой бой перенесли – при этом за ним сохранился статус обязательного претендента.

«Во время пробежки в лесу Саша споткнулся о корень дерева и оступился. Мы уже провели обследование и ждем официального заключения врачей. По предварительному диагнозу, Александр повредил или даже разорвал связки стопы на левой ноге», – рассказывал менеджер Владимир Хрюнов.

• 2010-11-й. Летом-2010 в Германии планировалась совместная пресс-конференция боксеров перед еще одной попыткой провести поединок, но Поветкин там не появился. Кличко говорил, что его команда две недели общалась с Поветкиным, но тот не захотел ни подписывать контракт на бой, ни приезжать к журналистам.

«IBF постановила, что Поветкин нарушил ее правила, пропустив пресс-конференцию. IBF говорила ему [Поветкину], что он обязан прибыть, чтобы исполнить обязанности по раскрутке боя, но он не прилетел. На следующий день он отправился к врачу, чтобы получить справку. IBF известила нас, чтобы мы начали поиски другого претендента», – сказал юрист Кличко Джон Хорньюер.

Поветкин объяснил пропуск пресс-конференции воспалением носовых пазух, поэтому остался в США. В итоге Кличко солировал перед журналистами и сфотографировался с картонной фигурой Поветкина, пририсовав ей синяк под глазом. Сам Поветкин позже отреагировал:

«Мне вот на пресс-конференции той последней синяк под глазом решил тоже подрисовать. Я про себя думаю – чему б хорошему научились. Им приятно было наблюдать себя, когда им бошки отрубили… На меня это особого влияния тогда не оказало, это потом я больше начал об этом думать и заводиться. Дурацкие выходки, зачем я буду на них так же отвечать? Мне это не нужно, 100%. Они шоумены, а я – нет».

После срыва боя IBF лишила Поветкина статуса обязательного претендента и понизила в рейтинге. Его тренер Тедди Атлас говорил, что тогда бой сорвался из-за неконкурентности: «Там не было никаких шансов. Тогда он [Поветкин] был не готов. Но он боец, причем русский боец. Надо ли это расшифровывать?»

Все решили $23 млн от Рябинского и «Роснефти»: «Если говорить о прямой выгоде, то мы балансируем в районе нуля»

WBA несколько раз ставила дедлайны, чтобы стороны Кличко и Поветкина договорились. Развязка наступила весной-2013. Переговоры начались в мае, в июле стороны подписали контракт. Тогда WBA назначила тендер. Аукцион прошел в Панаме, а боксерская организация разделила будущий гонорар – 75% на 25% в пользу Кличко. В переговорах участвовали три компании:

• Sauerland Event, у которой был контракт с Поветкиным;

• K2, которой владели братья Кличко;

• Hryunov Promotions, которую представлял менеджер Поветкина Владимир Хрюнов.

Тендер выиграла третья компания, которая предложила $23,2 млн – в два раза больше, чем вместе предложили Sauerland Event и K2 ($6 и $7,1 млн). Все решили деньги Андрея Рябинского, главы группы компании МИЦ.

Общий бюджет боя составил около $25 млн. 50% расходов взяла компания «Роснефть», управляемая Игорем Сечиным. Тогда Рябинский рассказывал: «Когда мы участвовали в торгах, не знали, что интерес «Роснефти» к этому бою складывается параллельно с нами. Когда это поняли, встретились и договорились о сотрудничестве. На данный день мы партнеры в этом проекте: несем все затраты пополам».

Для всех такая цифра – шок. Менеджер Кличко Бернд Бенте назвал ее абсурдной, а представитель K2 Том Леффлер отметил: «Мы полагали, что $7 млн – хорошее предложение, но $23 млн – это что-то вроде рекорда». При этом Рябинский говорил, что извлечение прибыли не было приоритетом, а главный смысл – выход на мировой уровень и повышение престижа страны.

«Те же Кличко в 2008 году за этот бой предложили $13 млн, и надо учитывать, что тот год был достаточно тяжелым с точки зрения бизнеса – был серьезный кризис. $6-7 млн – это такая плавающая история. Вы знаете, что аукцион не был открытым и решение вынимали из закрытых конвертов. Соответственно, у вас есть только один шанс сделать предложение. Нам надо было сделать такое предложение, которое не оставило бы никому никаких шансов», – говорил Рябинский.

Позже он оценивал вложения: «Если говорить о прямой выгоде от проведения боя, то мы балансируем в районе нуля. У нас будет или небольшой плюс, или небольшой минус, но не будет явного финансового провала. А если о косвенных выгодах, полученных мной, а это и огромное количество новых контактов и возможностей, разумеется, для меня это полезное событие.

Я по-прежнему утверждаю, что все сделал правильно, и убежден, что предложил именно эту сумму, которая не оставила конкурентам шансов. Если считать, что я переплатил, я это переживу – ничего страшного не произошло. А если исходить из того, что я попытался бы сэкономить и потерял такой бой, я был бы расстроен».

При этом Рябинский к тому моменту уже вкладывался в бокс. Весной-2013 он выкупил права на два поединка: Денис Лебедев – Гильермо Джонс (помните ту самую гематому у Лебедева?) и Александр Поветкин – Анджей Вавжик. Оба боя прошли в Москве в Crocus City Hall.

Для боя часть трибун достраивали прямо в «Олимпийском»: «Делали арену в арене»

«Где-то за полчаса до главного боя на арене внезапно перестали продавать алкоголь, – отмечал в репортаже журналист Андрей Баздрев. – Он просто исчез из всех баров и шкафов. Вместо этого люди, работавшие в точках питания и выпивания, внезапно начали доставать из ниоткуда родственников и друзей, детей – словно из холодильника с мороженым и подталкивали их в зал, где догорали цифры на табло – финальный отсчет последней минуты до самого ожидаемого события последних лет в супертяжелом весе».

Поединок прошел в спорткомплексе «Олимпийский», вместимость которого намеренно сократили вдвое – с 30 до 16,5 тысячи. Организаторы объясняли это удобством для зрителей и лучшим обзором. Андрей Рябинский говорил о таком решении: «Я был в «Олимпийском» на бое Виталий Кличко – Мануэль Чарр и знаю, что хорошо видно только тем зрителям, которые сидят непосредственно у ринга.

А если подняться немного на трибуны, то будет непонятно, за что люди заплатили деньги. Это неправильно. Зал на 14 тысяч – именно та модель, когда с каждой точки все видно хорошо. И к тому же в зале расположены большие экраны, на которых повторяют лучшие моменты».

Параллельно в «Олимпийском» шла подготовка к проведению теннисного турнира «Кубок Кремля». «Наверное, это было первое такое боксерское шоу в России, – рассказал Sports.ru Рябинский. – Мы достраивали две угловые секции трибун и делали арену в арене.

По-новому представили выходы боксеров. Если пересмотреть бой, то поймете, что они выходили из тоннелей, куда поднимались на специальных лифтах – это строилось отдельно. Потом боксеры оказывались на пьедестале и спускались по лестнице.

Почти 17 тысяч видели все это как на ладони, потому что мы сделали все высоко и плотно. Планировали выход не как в США, где боксеры просто выходят из-под трибуны – и все шоу в том, как они идут и никто этого не видит. Хотелось сделать грандиозно».

Возможным вариантом для проведения боя мог стать не «Олимпийский», а «Лужники» или «РЖД Арена». Об этом рассказывал промоутер Владимир Хрюнов – в Москве подходили только три крупных площадки для организации такого турнира.

«А причем тут «РЖД Арена»? – отреагировал Рябинский. – Бой проходил в Москве в октябре месяце. Какой стадион осенью может подходить для такого мероприятия? Как это возможно? Есть же разница, смотреть со стадиона издалека или в доступности 20-30 метров? Пять-шесть крупных мировых телеканалов купили права на трансляцию, включая HBO. Конечно, нужно было качественно снимать и никакая «РЖД Арена» в октябре (с учетом дождя) нам бы не подошла.

Как можно этим рисковать? В Англии спокойно к этому относятся, даже если идет дождь. Мы не могли так посадить наших гостей, а других арен в это время не было. Искали арену, чтобы вместить хотя бы 20 тысяч зрителей. Получилось 17.

Мы переделали весь свет и звук над рингом. Было много светодиодных экранов. Отдельно снимали HBO и Первый канал. Ну и представьте, сколько боксеру нужно идти на открытом стадионе (даже если сделать условную крышу) от раздевалки до ринга? Пока идет второй боксер, сколько первый находится на холоде в октябре? Это уже неравные условия».

«У нас хватает, мягко говоря, странных людей и быдла». Бой прошел накануне Евромайдана в Киеве – это сказалось на атмосфере

«Олимпийский» заполнился на 16,5 тысячи, а билеты на черном рынке стоили по $20 тысяч. «Да-да, было и дороже, – подтвердил Sports.ru Андрей Рябинский. – Попасть было действительно сложно. Хорошие места распределялись, потому что были квоты у боксеров – это прописано в контрактах. Судя по продажам, был нарастающий эффект».

В зале собрались селебрити (говорили, что могли приехать Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне) – был даже князь Монако. Рябинский продолжил: «Как понимаю, тогда он приехал в Россию с официальным визитом. Были известные спортсмены – Джордж Форман, Джаб Джуда, Леннокс Льюис и много олимпийских чемпионов».

Бой между Поветкиным и Кличко состоялся в октябре-2013 и не мог быть вне контекста геополитики – уже через месяц в Киеве прошел Евромайдан. «Из этого боя хотят сделать противостояние России и Украины. И это единственное, чего бы я не желал. Не хотелось бы, чтобы братские народы были друг против друга. Всегда эти два государства дружили и подавали руку в трудную ситуацию», – говорил перед боем Федор Емельяненко.

Тренер Кличко Джонатон Бэнкс ожидал провокаций от российских болельщиков, а в трансляцию попадали грубые крики и культовое «Бей петуха», которые во время эфира мешали комментатору Владимиру Гендлину. Издание «Эксперт» указывало в репортаже: «Так как политкорректности и толерантности наших болельщиков не учат, то комментарии и крики быстро переросли во взаимные оскорбления, вскрыв тем самым все наболевшее в отношениях между Россией и Украиной, чего не выяснишь и в десятке кулачных боев, не поможет даже стенка на стенку.

Оскорбления на боксерских трибунах – что-то вроде мировой традиции, но когда это происходит на российских трибунах в адрес украинца, то сильно режет слух мелочностью и глупостью. Это тем более очевидно, что если бы против Владимира Кличко выступал не россиянин, то большинство болело бы за украинца. Впрочем, многие в России и так болели за Кличко».

Журналист Александр Беленький писал в репортаже для «Спорт-Экспресса», что часть болельщиков не встало во время исполнения гимна, а уже после боя, во время обращения Кличко, зрители на трибунах заглушали его криками – напряженная атмосфера.

Сразу после боя Андрей Рябинский говорил о болельщиках: «Хромает ли в России культура боления? Хромает. У нас хватает, мягко говоря, странных людей и быдла, которое ведет себя безобразно, но и в других странах есть свистящие, пьяные и неадекватно реагирующие люди. А уж в интернете хватает неадекватных людей со всех сторон: и у нас, и на Украине, и в Германии».

Бой Поветкина и Кличко стал самым рейтинговым событием на российском ТВ в 2013-м. По словам Рябинского, только трансляции принесли $20 млн

Поединок из Москвы транслировался в 150+ странах. Среди крупных каналов – HBO, немецкий RTL, украинский «Интер» и другие. По словам Рябинского, только RTL заплатил за трансляцию около €5,5 млн. В России бой в прямом эфире показывал Первый канал с комментарием Владимира Гендлина.

И это стало самым рейтинговым спортивным событием на российском телевидении в 2013 году. По данным исследовательской компании Mediascope, у которой Sports.ru запросил подробные данные, рейтинг трансляции составил 8,7%, доля – 33%, охват – 13,4%.

В тройку попали отборочный матч к ЧМ-2014 между сборными России и Азербайджана (рейтинг – 7,3%, доля – 19,6%, охват – 14,5%) и смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону (рейтинг – 5,2%, доля – 13,8%, охват – 14,9%). По боксу в десятку попала только трансляция боя Поветкина и Кличко, все остальное – футбол, хоккей и биатлон.

Для понимания:

Рейтинг (%) – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от населения (в рамках выбранной ЦА).

Доля аудитории (%) – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от всей телеаудитории.

Охват (%) – количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в % от населения (в рамках выбранной ЦА).

Для сравнения. Другой масштабный бой – Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора в 2018 году – собрал меньше: рейтинг – 2,5%, доля – 32,7%, охват – 6,1%. Поединок в прямом эфире показывал «Матч ТВ» и, в отличие от боя Поветкина и Кличко, проходил не в ночь, а рано утром.

Если сравнивать с неспортивными трансляциями, то бой занял 14-е место. В тройку попали новогоднее обращение Владимира Путина на Первом и «России 1» (рейтинг – 16,6% и 10,8%, доля – 36,3% и 23,7%, охват – 17,5% и 11,7%) и шоу «Один в один!» (рейтинг – 10,4%, доля – 30,3%, охват – 25,6%).

Высокие рейтинги повлияли на окупаемость турнира в «Олимпийском». «Были несколько турниров, которые принесли прибыль, в том числе это мероприятие с боем Кличко – Поветкин. Только за трансляции мы заработали под $20 млн», – говорил Рябинский в 2021-м.

Но почему сам бой получился таким унылым? Рассказывает автор Sports.ru по боксу Андрей Голышев

Бой получился односторонним и крайне изнурительным как для участников, так и для зрителей. План Поветкина был очевиден – резко сокращать дистанцию и наносить силовые удары, потому что боксировать с Кличко с разницей в размахе рук 15 см было бессмысленно.

Но атаки Поветкина оказались слишком прямолинейными: Кличко легко уворачивался от размашистых хуков, а потом клинчевал и ложился на соперника всей массой. Поветкин не предпринимал усилий, чтобы выбраться из клинчей, и уже ко второму раунду заметно устал. Пропустив короткий хук в висок, он оказался на настиле.

До середины поединка Кличко практически не вкладывался в удары, зато в седьмом раунде пробивал жесткие двойки и отправил Поветкина в три нокдауна подряд. Этот раунд стал кульминацией боч во многих смыслах – налицо было отсутствие запасного плана у команды Поветкина и безобразная работа рефери Луиса Пабона, который позволял Кличко без остановки вязать, давить и заваливать руками противника. А постоянные выкрики из угла Поветкина «Саня, соберись!» добавляли безысходности.

Остаток поединка Кличко спокойно кружил по рингу, расстреливая соперника с дистанции. Поветкин до последнего выбрасывался вперед, но так и не нашел цель. Он продемонстрировал характер и выстоял до конца поединка, но не получил ни раунда от судей.

Что странно, похвалить выступление Кличко тоже не получается – он злоупотреблял борьбой и в целом боксировал так осторожно, будто его преследовал сам Майк Тайсон. Только комментарий Владимира Гендлина добавляет ностальгии этому бою-разочарованию.

Уже после поединка тренер Поветкина Александр Зимин отметил, что ноги и руки его боксера работали вразнобой. Сам Поветкин объяснил причину поражения: «Я действовал слишком размашисто. Нужно было боксировать поуже, бить не одиночными ударами, а сериями».

Леннокс Льюис, который был на стадионе в Москве, назвал поединок помесью бокса и борьбы и сказал, что Кличко боксировал не как чемпион. Джордж Форман привел другое сравнение: «В бою супертяжей мне хочется кровавого стейка, а не чипсов! Поветкин покинул ринг героем. Хочу видеть бои таких бойцов».

Реванша между Поветкиным и Кличко так и не случилось – хотя были разговоры о бое в Киеве

Кличко и Поветкин говорили о реванше – и сразу после боя, и в течение десятилетия. Промоутер Андрей Рябинский через год после боя высказался о еще одной встрече: «Этот поединок неизбежен, только вопрос времени. Потому что невозможно бесконечно бегать от обязательного претендента сразу по нескольким версиям».

Кличко предлагал провести реванш в Киеве, а Поветкин позже признал поражение и сказал: «Я хочу встретиться с Кличко, чтобы закрыть все вопросы. И это я должен сделать не для кого-то, а для самого себя. К бою с Кличко однозначно надо было готовиться с Костей Цзю. Мой промах в том, что я кое-кого послушал и сделал не так. С Костей у меня всегда были отличные отношения, я его знаю как хорошего спортсмена и тренера».

Но реванша не случилось. Владимир Кличко завершил карьеру в 2017-м, когда техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа – тогда ему был 41 год. Поветкин после поражения от Кличко провел еще 13 поединков (даже говорил о возможном участии в Олимпиаде-2016) и ушел из бокса в 2021-м, когда проиграл Диллиану Уайту.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Вадим Алексеев; Dmitry Golubovich/Global Look Press; AFP/VASILY MAXIMOV, BORIS ROESSLER