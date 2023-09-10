26 российских заявок получили отказ.

16 сентября в Белграде стартует чемпионат мира по вольной борьбе. Россия, пропустив предыдущий ЧМ из-за международного бана, вновь будет претендовать на медали, но выступит без флага и гимна.

Изучаем состав, расклады и шансы на победу.

От России в нейтральном статусе выступят 11 борцов – перед допуском их проверяли на поддержку боевых действий

Объединенный мир борьбы (UWW) допустил к участию на чемпионате мира российских и белорусских спортсменов. Всего подано 235 заявок (кроме борцов сюда входит тренерский и обслуживающий персонал), каждую из которых проверяла специальная комиссия.

По поводу проверок высказался президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили: «Вся эта процедура, как мне кажется, не имеет под собой ни нравственной, ни юридической основы. Если весь мир готовится к Олимпийским играм 2024 года – фестивалю настоящей дружбы и хороших отношений между людьми, то о каких проверках может идти речь? На стерильность или на что еще?»

Что же проверяла комиссия? Борцы не должны были публично поддерживать боевые действия или быть сотрудниками вооруженных сил и органов национальной безопасности. По итогам проверки Объединенный мир борьбы отказал по 26 заявкам. Остальные 209 человек выступят на турнире, но с определенными ограничениями.

Так, борцы из России и Беларуси будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены без флагов или упоминаний о своих странах. В случае награждения золотом не прозвучат государственные гимны.

В конечный состав сборной России по вольной борьбе попали:

• До 57 кг: Заур Угуев

• До 61 кг: Абасгаджи Магомедов

• До 65 кг: Шамиль Мамедов

• До 70 кг: Евгений Жербаев

• До 74 кг: Заурбек Сидаков

• До 79 кг: Ахмед Усманов

• До 86 кг: Арслан Багаев

• До 92 кг: Магомед Курбанов / Владислав Валиев

• До 97 кг: Абдулрашид Садулаев

• До 125 кг: Абдулла Курбанов

«В двух весах у нас были неопределенности с участниками, в августе в Сочи состоялись прикидки и определился окончательный состав сборной России на чемпионат мира. В него вошли Садулаев [двукратный олимпийский чемпион] и Сидаков [олимпийский чемпион Токио-2020], выигравшие прикидочные схватки.

В остальных весовых категориях все остается неизменно – на чемпионате мира в Белграде выступят победители чемпионата страны нынешнего года», – заявил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

Интересно, что в конечный список Заурбек Сидаков изначально не попал. Вместо него добавили Чермена Валиева. Болельщики считали, что Сидакова не допустили после проверки от специальной комиссии. Сидаков – чемпион мира среди военнослужащих-2018, к тому же в его соцсетях есть фото в военной форме.

Но уже 12 сентября на официальном сайте UWW Сидаков числился в сборной. Кажется, он все-таки поедет на чемпионат мира. Но UWW отметила, что спецкомиссия продолжит следить за российскими спортсменами. Видимо, Россия записала двух борцов в категории 92 кг (Магомед Курбанов и Владислав Валиев) по той же причине.

У кого из россиян есть шансы на золото?

На прошлом ЧМ американцы – без россиян – взяли четыре золота. В этот раз такого точно не будет. От сборной России на победу претендуют как минимум Абдулрашид Садулаев и Заур Угуев.

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Садулаев – абсолютный лидер сборной и P4P борец мира. Он остается непобежденным вот уже шесть лет, и нет никаких признаков, что может уступить кому-то в ближайшее время. В последний раз Садулаев проиграл в 2017 году американцу Кайлу Снайдеру, который и в этот раз остается его главным соперником.

Олимпийский чемпион Токио-2020, двукратный чемпион мира Заур Угуев в последние два года не выступал на международном уровне из-за бана российских борцов. Зато много боролся в коммерческих турнирах, где победил Зелимхана Абакарова (действующего чемпиона мира) и Арсена Арутюняна (трехкратный чемпион Европы).

Сомневаться в форме Угуева не приходится – он все еще король категории до 57 кг. Единственный, кто может оспорить его титул – японец Рей Хигучи, чемпион мира 2022 года. Но сохранит ли Хигучи силу и мощь в новой для себя категории (раньше боролся в весе до 61 кг)?

Золото можно ожидать от Заурбека Сидакова, Магомеда Курбанова и Абасгаджи Магомедова. «Невзирая на огромный временной перерыв, связанный с пандемией и с жесткими условиями, в которые поставили наш спорт, надеемся на этом чемпионате мира выполнить основную задачу – это завоевание олимпийских лицензий. Мы должны максимально решить эту задачу.

Недавно я встречался с командой, настрой у спортсменов перед чемпионатом мира хороший. Дай бог, чтобы все прошло удачно. Задача одна – максимальное количество лицензий, а дальше посмотрим», – рассказал о целях президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

За какими схватками стоит следить?

Дэвид Тейлор (США) против Хасана Яздани (Иран) до 86 кг

Все ждут очередной схватки титанов, сейчас это главное противостояние в мире. Оба олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира. За последние шесть лет никто, кроме них, не брал золото Олимпиады и ЧМ в категории до 86 кг.

Пока счет 4-1 в пользу Тейлора. Главная победа в карьере (финал Олимпиады в Токио) американца была над Яздани. Но у иранца есть все шансы, чтобы сократить отставание уже на этом ЧМ.

Таха Акгюль (Турция) против Амира Заре (Иран) – до 125 кг

Старая школа против новой. 32-летний Акгюль – действующий чемпион мира и олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио. В финале он, скорее всего, встретится с 22-летним Амиром Заре.

Борцы сталкивались на двух последних чемпионатах мира. В 2021 году Заре победил Акгюля в финале со счетом 4-0, а в 2022-м Таха одолел Амира в полуфинале и в итоге взял золото.

Победит ли Заре лучшего борца-тяжеловеса десятилетия и начнет ли новую эпоху доминирования в 125 кг?

Кайл Дейк (США) против Магомедхабиба Кадимагомедова (Беларусь) – до 74 кг

Перед Олимпиадой в Токио многие считали фаворитом именно Кайла Дейка, тогда – двукратного чемпиона мира. Но в четвертьфинале он столкнулся с Кадимагомедовым (родившимся в России), которому проиграл 0-11.

Поражение было шокирующим. До этого Дейк не уступал никому три года, набив рекорд 49-0 во всех турнирах. В итоге Дейк довольствовался олимпийской бронзой, а Кадимагомедов вышел в финал, где уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

С тех пор прошло три года. Дейк вновь никому не проигрывает и добавил еще две золотые медали чемпионатов мира. Кадимагомедов же с тех пор не победил ни в одном значимом турнире, но подписал контракт с Bellator (перейдет в ММА после Олимпиады в Париже-2024).

Шансы на то, что Дейк станет пятикратным чемпионом мира и наконец отомстит Кадимагомедову, очень высоки.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович; IMAGO/United World Wrestling, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Maddie Meyer/Global Look Press