Фиксируем последствия громкого поражения.

В ночь на 10 сентября в Сиднее случился главный апсет в титульных боях UFC с 2015 года, когда Холли Холм вырубила Ронду Раузи. Да, с тех пор мы видели легендарную отключку Крис Сайборг в исполнении Аманды Нуньес, саму Аманду душила Джулианна Пенья, а Леон Эдвардс в безнадежном бою вырубал Камару Усмана. Но никто из тех претендентов не считался настолько очевидным андердогом, каким был Шон Стрикленд против Исраэля Адесаньи.

Кажется, что перед боем он сам не очень верил в победу: говорил, насколько Адесанья жесткий нокаутер, постоянно отшучивался, радовался, что в любом случае получит хороший гонорар, а на пресс-конференции после боя смеялся, что журналисты, эксперты и он сам не видели его чемпионом.

Но это случилось. И нам кажется, что в этом поражении Адесаньи много сигналов. И их куда больше, чем после нокаута в исполнении Алекса Перейры или элитного залеживания от Яна Блаховича. Впервые в ММА-карьере Адесанью полностью разбили в его же стихии. Показалось, что ему просто неинтересно драться.

Первые признаки скуки: слишком дерзкий наскок в полутяжелый дивизион, вызов Джонса и проигрыш Блаховичу

Впервые о желании подраться за титул в 93 кг Адесанья заговорил сразу же после первой победы над Робертом Уиттакером, которая впервые принесла ему пояс в среднем весе. Джон Джонс хотел встретиться с Адесаньей, на что тот отреагировал довольно круто.

«Рано или поздно мы с ним подеремся. Но я уважаю свой спорт и буду защищать титул. Он ведь не перешел в тяжелый вес сразу же, как только завоевал титул? Я хочу сделать свою работу. Если он спустится ко мне – пожалуйста, я готов. Если нет – заткнись и жди, пока я приду к тебе», – сказал Адесанья в 2019 году.

В 2021-м его желание исполнилось. Поясом уже владел не Джонс, а Блахович, но титульник состоялся. В довольно уверенной манере Ян победил, но дерзость Адесаньи обнулилась, учитывая смелость его шага – в том бою он лишился заветного нолика в графе поражений.

Адесанья заигрался в воспитателя: объяснял дю Плесси, чья Африка, и, чтобы его проучить, вызвал Стрикленда

Один из главных признаков скуки – поведение Адесаньи перед боями и во время них после победы над Костой, последним жестким (и на момент встречи непобежденным) претендентом.

Затем были либо уже побитые (Веттори и Уиттакер), либо совсем уж уступающие в классе (Каннонир). В это же окно и сформировался стиль позднего Адесаньи-чемпиона. Соперники его не возбуждали, сам он дрался максимально осторожно, а оппоненты, опасаясь, не лезли в открытую драку, где их наверняка бы ждал глухой нокаут. Поэтому те защиты кажутся слишком скучными, за что русскоязычные фанаты ММА прозвали его «Убеганьей».

Зато больше Адесанью волновала воспитательная работа. Доставалось южноафриканцу Дрикусу дю Плесси, с которым конфликт на африканской теме продолжается до сих пор.

Дю Плесси – африканер, родился и всю жизнь живет в ЮАР, где и готовится к боям, а Адесанья – темнокожий нигериец, эмигрировавший с семьей в Новую Зеландию. Адесанья сомневался в подлинности дю Плесси как африканца из-за цвета кожи, а дю Плесси справедливо называл себя единственным претендентом на пояс UFC, живущим в Африке.

Когда тот вырубил Уиттакера в претендентском бою, в октагон после боя вышел Адесанья, вызвавший дю Плесси на бой с издевательскими «мой африканский брат» и многочисленным использованием слова на букву «Н».

Но позднее дю Плесси сказал, что не подерется из-за травмы, что повлекло новый урок воспитательной работы: следующим претендентом стал неочевидный Шон Стрикленд, закрывший серию из двух поражений двумя победами над бойцами не из топ-10 дивизиона – за такое не дают титульник.

«Тут я командую. Дрикус жалуется на травмы, но я дерусь с больной ногой. После Стрикленда могу дать титульный шанс Чимаеву или Косте, если захочу», – продолжал нравоучения Адесанья. Порция наставлений не миновала и безумного трэштокера Стрикленда, который шутил про любовь Адесаньи к Китаю, аниме и маникюру.

Адесанья обещал, что нокаутирует его рукой с накрашенными ногтями и исполнит перед ним танец из тик-тока. А еще на бой Адесанья выбрал нетипичный для чемпиона цвет трусов. Обычно титул защищают в черно-золотых шортах, но в этот раз был красно-золотой – так Стрикленда должны были проучить за шутки про любовь Адесаньи к Китаю.

Адесанья падает в нокдаун (ну, почти) три боя подряд. До этого его не доставали годами

Чисто спортивный фактор: в трех последних боях Адесанья принимал нехилый ущерб в голову. В первом бою с Перейрой были 20 с лишним минут рубки, закончившиеся брутальным нокаутом. В реванше он снова пробил Адесанью, но слишком поверил в себя и пропустил двойку в ответ. Со Стриклендом пробитие случилось уже в первом раунде – никакого ответа на выходку претендента не было почти 20 минут.

Между рубкой с Гастелумом и проигрышем Перейре прошло семь боев, в которых Адесанья почти не понес никакого ущерба. Даже в проигранном поединке с Блаховичем, где Ян брал за счет борьбы и лишний раз старался не размениваться ударами в стойке. Адесанью ругали за осторожный стиль, но он не давал по себе сильно бить и пугающе легко побеждал всех претендентов (некоторых – два раза).

Теперь же у него два поражения в трех боях и порция хайлайтов с сильными пропущенными ударами в голову. Как минимум – это ущерб для здоровья и уверенности. Как максимум – даже не самые искусные с технической точки зрения бойцы научились обходить стиль Адесаньи.

Адесанье через год 35: он стал легендой и наконец отомстил главному врагу в карьере. Дальше пенсия?

Еще одна причина сомневаться в мотивации Адесаньи – список побед. До него так в среднем дивизионе доминировал лишь легендарный Андерсон Сильва, который тоже довольно идиотским образом упустил титул. А затем пошли проблемы со здоровьем и накрыла старость.

Адесанье скоро 35 лет, он один из величайших средневесов (да и вообще бойцов) в современной истории ММА. Он наконец-то победил (да и как – наглухо вырубил) злейшего врага Алекса Перейру – единственного, кто когда-либо нокаутировал его в профессиональном спорте.

В бою со Стриклендом мы видели Адесанью, который либо растерян выучкой оппонента, либо потерял всякий интерес к боям. Раньше у Адесаньи на горизонте был Джон Джонс, титул в полутяжелом весе и долгожданный реванш с криптонитом. Титула в 93 кг пока не будет – Джонс ушел в тяжи и готовится к пенсии, а Перейра побежден.

Вопрос: зачем Адесанье вообще драться? В среднем весе уж точно. Он проходил Андерсона Сильву и Йоэля Ромеро, побеждал непобежденных, активно для чемпиона дрался и удивительно долго защищал титул.

Если Адесанья остается, то что дальше? Уайт говорит о немедленном реванше, но в ответ – молчание

После боя со Стриклендом Адесанья отказался от общения с прессой, а в соцсетях сделал заявление, намекающее на возможный уход из спорта: «Сейчас я побуду с семьей, а затем обращусь к людям». Не похоже на слова бойца, который хочет немедленного реванша.

Дана Уайт, к примеру, заявил, что Стрикленд – Адесанья-2 – то, чего хочет промоушен. При этом босс UFC признался, что Адесанья не стал с ним общаться после боя: «Я спросил его: «Как ты?» Он ответил: «Позже поговорим».

Логичными кажутся несколько опций. Первая – Адесанья берет небольшой перерыв в боях. Он дерется в UFC с февраля-2018 и с тех пор выходил в клетку 16 раз (11 титульников). Для сравнения: образец активного бойца (и тем более чемпиона) Валентина Шевченко за это же время провела 10 боев (девять титульников).

16 боев за 1662 дня – это по одному каждые 103 дня. За это время Адесанья лишь трижды отдыхал больше пяти месяцев (один из простоев пришелся на пандемию). Если с такой интенсивностью разносить оппонентов, то легко поверить в собственную неуязвимость.

Вторая опция – встать в претендентскую очередь. Первым логичным соперником Стрикленда должен быть выигравший все шесть боев в UFC Дрикус дю Плесси, занявший первую строчку в дивизионе еще во время правления Адесаньи.

Адесанья получил незамедлительный реванш после довольно случайного поражения от Перейры, ведь тогда превосходил оппонента почти весь бой, но попался на точную и мощную комбинацию.

Теперь же он получил убедительные 49-46 в бою с явным андердогом в первой же защите титула. За такое не дают обязательных реваншей. Но согласится ли на такой сценарий сам Адесанья?

Третья опция – попробовать себя в полутяжелом весе с полноценным переходом в дивизион. Там снова можно подраться с Алексом Перейрой – учитывая заслуги, топового соперника Адесанья получит сразу. Анкалаев, Прохазка, Хилл, реванш с Блаховичем – вариантов много.

Четвертая опция – уход в отставку. Для бойца комплекции Адесаньи 35 лет – не самый большой возраст. Позади годы интенсивной карьеры, доминирование в дивизионе и пара досадных (по разным причинам) поражений. Худшее, что может сделать Адесанья – продолжить и закончить как Андерсон Сильва.

Фото: Gettyimages.ru/Handout / Handout, Jeff Bottari / Kontributor, Jamie Squire / Staff, Carmen Mandato / Staff, Mark Evans / Freier Fotograf