10 комментариев

Хотя в претендента не верили.

Исраэль Адесанья на UFC 293 провел первую защиту титула, который снова завоевал в апреле-2023. До этого он перебил почти всех претендентов в среднем весе, поэтому лига вытащила Шона Стрикленда – пятого номера рейтинга. Стрикленд шокировал мир: уничтожил Адесанью и стал новым чемпионом.

Стрикленда считали огромным андердогом против Адесаньи. Его списали в середняки после нокаута от Перейры, но к титульнику привели победы над дагестанцами

Многие считали, что Стрикленд не заслужил титульник: крепкий боец, но не элитный, а два подряд поражения Перейре нокаутом и Каннониру спорным решением утвердили во мнении. Стрикленда почти списали: он превратился в середняка дивизиона и встретился с двумя дагестанскими проспектами из Европы – французом Нассурдином Имавовым и немцем Абусупьяном Магомедовым. Оба раза победил и сенсационно получил титульник.

Сильная черта Стрикленда – прессинг и чувство дистанции. Он признается, что почти не пропускает удары на тренировках, а в бою как зомби идет на соперника, сокращает дистанцию и утомляет джебом. Когда соперник устает, расчехляет боковые удары, показывая быстрые руки. Если нет, побеждает скучным решением.

Стрикленд – самый забавный и дерзкий спикер в UFC. В беззубое время он говорит радикальные и порой глупые вещи, предлагая себя «отменить». Адесанью он прожаривал дважды: на пресс-конференции перед боем с Перейрой на UFC 276 (Иззи дрался с Каннониром) и перед UFC 293.

Второй раз получилось не так искрометно – Стрикленд признается, что не привык к вниманию. Зато в первый раз зажег, сказав, что никогда не проиграет парню, который «дрочит на мультики и красит ногти». Титульник стал битвой антиподов: консервативный американец-реднек против бойца, который красит ногти и обожает аниме.

Стрикленд уничтожил Адесанью: чуть не нокаутировал в первом раунде и забрал четыре раунда у судей. Это самый парадоксальный чемпион года

Перед боем казалось, что Адесанья уничтожит Стрикленда на дистанции – не даст подобраться джебом и скучно заберет решением. В первом раунде Стрикленд прессинговал, Адесанья много передвигался, но почти не бил. Но в конце раунда случилась сенсация: Стрикленд запер чемпиона у сетки и отправил нокдаун двойкой, после чего забивал в партере – спас гонг.

Адесанья работал однообразно и пассивно: побаивался Стрикленда и уступал в скорости, пропуская в разменах. Второй и третий раунды – близкие: Адесанья много двигался, а Стрикленд не бросался. Казалось, чемпион нащупал дистанцию и выправляет бой. В углу Стрикленда сказали, что он должен завестись и рисковать. «Мы можем победить этого членососа», – сказал тренер, после чего Шон бросился на четвертый раунд.

Последние пятиминутки остались за Стриклендом: он прессинговал Адесанью и зажимал у сетки, где выбрасывал серии. Он несколько раз тяжело попал, а в концовке чемпион откровенно убегал. Стрикленд много бил по корпусу (особенно фронт-кики), и Адесанья сильно замедлился. Как известно, сам Шон – кардиомашина, которая работает в одном темпе пять раундов.

После победы единогласным решением (4-1 по раундам) Стрикленд признался, что с трудом сдерживает слезы. Бойцы проявили уважение и благодарили друг друга, а Адесанья сам поднял чемпиону руку. Он ушел уверенно, а Дана Уайт сразу заговорил о реванше. Стрикленд выдал речь по классике:

«Я пахал так сильно, я жертвую богам ММА столько мозговых клеток каждый день. Думал, выйду сегодня из клетки окровавленным и переломанным и в шоке, что вышло по-другому. Это первый раз, когда у меня нет слов. Хочу сказать, что этот пояс на моей талии ничего не значит. То, как вы живете каждый день, то какой вы дома – это важнее любого титула».

Фото: Gettyimages.ru/Mark Evans, Carmen Mandato