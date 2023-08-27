9 комментариев

«Сейчас я был бы миллионером!»

3 сентября на UFC Fight Night в Париже Сирил Ган подерется с Сергеем Спиваком. Ган известен редким для тяжеловеса балансом и футворком.

Некоторые фанаты считают, что эти навыки у него выработались благодаря футболу – первому спорту в жизни Сирила.

Ган занимался футболом с семи лет: носил 42-й размер обуви (когда у всех был 34-й) и ездил на международные турниры

Сирил Ган с детства погружен в футбол. Его отец играл на высшем региональном уровне – Régional 1. В детстве Ган вдохновлялся не бойцами ММА, а звездами сборной Франции Тьерри Анри и Зинедином Зиданом. «С Анри мы земляки. Он, как и мой отец, с Гваделупы. Зидан в представлении не нуждается», – говорил Ган.

Впервые на футбольную тренировку Ган пришел в семь лет. «На поле он был тихим и спокойным мальчиком. Не лез драться, но его никто и не задирал, ведь уже тогда он был на голову выше остальных ребят. Он носил 42-й размер обуви, когда как у нас всех был 34-й», – вспоминал бывший партнер Гана по детской команде.

Ган тренировался в академии команды Étoile Sportive Ornaysienne de Football из родного города Ла-Рош-сюр-Йон (сейчас выступают в пятом по силе дивизионе Франции). «Он начинал в атаке, но затем из-за недостатка техники перешел на позицию центрального защитника. Там он расцвел благодаря видению поля и хорошему первому пасу и отлично играл головой, забив много голов после угловых», – говорил первый футбольный тренер Гана Бруно Барбари.

Ган считался перспективным игроком и даже вызывался в молодежную сборную департамента Вендея (куда входил Ла-Рош-сюр-Йон) на международный турнир Монтегю. В разные годы в этом турнире участвовали Криштиану Роналду, Андреа Пирло, Тьерри Анри и Карим Бензема.

Ган вполне мог стать профессиональным футболистом, но неожиданно бросил играть в 16 лет. «Сирил был беспечным игроком. Приходилось постоянно кричать на него, чтобы он начал хорошо играть. Когда Сирил был в настроении – это потрясающий футболист. Когда нет, то это обычный середняк», – заявлял Барбари.

«К сожалению, я не был ментально крепок. Я не знал чего хочу от жизни, а родители не настаивали на продолжении карьеры. Недавно сказал им: «Сейчас я был бы миллионером!» У меня и правда был высокий потенциал», – признавался Ган.

Хоть Ган и не стал футболистом, но до сих пор выходит на поле. В 2021 году он участвовал в благотворительном матче между ветеранами «Марселя» и легендами футбола. С Ганом играли Дидье Дрогба, Йенс Леманн, Эстебан Камбьяссо, Робер Пирес, Марсель Десайи и Самир Насри.

Голов Ган не забил, но порадовал зрителей забегом в стиле праймового Яя Туре.

Ган обожает FIFA: ведет стримы и рубится онлайн с Мбаппе

Ган – большой фанат сборной Франции по футболу. После поражения команды в финале чемпионата мира-2022 в Катаре Ган говорил: «Под конец мы нащупали игру, но было слишком поздно. Это все еще молодая команда. Я уверен в будущем сборной Франции».

Он дружит с главной звездой французского футбола Килианом Мбаппе: «Он мой хороший друг и хочет посетить бои, но из-за плотного графика это трудно организовать. Надеюсь, рано или поздно это случится». Увидим ли мы Мбаппе 3 сентября на арене в Париже?

С посещением ивентов UFC пока не получается, но Мбаппе и Ган вместе ходят на футбольные матчи и играют в FIFA. Ган стримил в Pro Clubs с Ашрафом Хакими, когда в трансляцию неожиданно ворвался Мбаппе. «Это он! Голден бой! Голден бой!» – кричал Хакими. Мбаппе взял геймпад у Ашрафа и присоединился к игре – и показал уровень, почти сразу забив гол.

Ган обожает FIFA. Он считает себя лучшим фифером среди бойцов UFC, потому что однажды его команда Top BoyZ занимала 64-е место в глобальном рейтинге Pro Clubs.

За чрезмерную любовь к игре Гану прилетело от Джона Джонса. Перед их поединком на UFC 285 Ган в свободное время развлекался, играя в FIFA. Джонс обвинял соперника в непрофессионализме: «Я сижу и фокусируюсь на бое, а он в это время играет в видеоигры».

Сирил Ган не согласен с такой философией, когда спорт воспринимается слишком серьезно: «Я играл в футбол, потому что мне это нравилось. С ММА то же самое. Главное – получать наслаждение, все остальное идет потом».

Фото: Panoramic, IMAGO/JB Autissier/Global Look Press; eastnews.ru/JULIEN DE ROSA / AFP; Instagram/ciryl_gane