Раньше в них даже добавляли яд.

Перчатки – неотъемлемый элемент боксерской экипировки. Официально их ввели еще в конце XIX века, а за последние 100 лет они сильно изменились и совершенствуются до сих пор.

Но почему мы продолжаем называть их перчатками, если на самом деле это варежки?

Первые перчатки появились в Древней Греции – о них писал Гомер, а римляне превратили в настоящее оружие

Бокс – один из древнейших видов спорта, известный человечеству со времен античности. Именно в Древней Греции он приобрел особую популярность и обзавелся первым набором правил – в том числе появились требования по экипировке. Прародителя современных боксерских перчаток греки называли himantes. Несколько позже похожую экипировку использовали в гладиаторских боях римляне, дав обмундированию название caestus – «наносить удар».

Античные перчатки сильно отличались от современных. Они не только по-другому выглядели, но и имели противоположное предназначение: если сейчас перчатки служат для обеспечения безопасности спортсменов, то тогда их использовали, чтобы только увеличить степень травматичности. Устроены перчатки были совсем просто – греки обматывали руки сыромятным ремнем, который в длину достигал трех метров.

Каждый палец забинтовывали отдельно, оставляя кончики обнаженными – современные перчатки, которые используют в смешанных единоборствах, отдаленно напоминают именно античное обмундирование. Описание боевых перчаток можно найти в «Илиаде» Гомера – о боксерских поединках он подробно писал задолго до того, как спорт появился в программе античных Олимпийских игр: «В руки крепкие подали ремни из кожи быка лугового. Бойцы на середину собранья, подпоясавшись, вышли. Сшиблись, и в быстрых размахах тяжелые руки смешались».

Эту версию перчаток римляне вывели на совершенно другой уровень – под ремни подкладывали свинцовые и медные пластины, укрепляли цестусы железными шипами и даже использовали яд. Кулачные бои попали под запрет в конце IV века – в том числе из-за особой жестокости спорта.

Обязательной частью экипировки перчатки стали в XIX веке – до этого англичане называли их глушителями и использовали только на тренировках

Возрождение бокса произошло в Англии – примерно в XVII веке. И хоть правила проведения поединков сильно напоминали античный регламент, перчатки возвращены не были – большинство боев проводилось на голых кулаках. Все изменилось в 1743 году, когда боец Джек Бротон составил собственный свод правил – модернизировать существующий его побудила смерть соперника.

Бротон не только ввел ряд ограничений, пытаясь сделать бокс более безопасным видом спорта, но и представил перчатки, которые сам называл глушителями – правда, их использовали исключительно во время тренировок. Обязательной частью экипировки они стали только в 1867 году – благодаря маркизу Куинсберри Джону Шолто Дугласу, который был большим поклонником бокса и поддержал нововведение.

Современные боксерские перчатки делают из кожи буйвола или козы, а в качестве набивки используют конский волос и поролон. На любительских соревнованиях перчатки предоставляются организаторами, а их размеры строго регламентированы. В профессиональном боксе они проходят процедуру утверждения – этим занимается атлетическая комиссия.

«Боксерские перчатки» – особенность перевода с английского языка. Вероятно, туда термин перешел из античности – намотанные на руки ремни действительно никак не могли напоминать варежки. Возможно, на выбор названия повлиял еще один фактор. Согласно этой теории, англичане XIX века искренне верили, что настоящий джентльмен еще может носить перчатки – но точно не рукавицы.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith; wikipedia.org