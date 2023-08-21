В 57 лет хочет драться с Джейком Полом.

Эрик Эш – легендарный боксер, который стал звездой, хотя не был чемпионом. Он весил под 200 кг, дрался в штанах с американским флагом и набил рекорд 77-10. Дальше – бои в Японии на турнире с Федором Емельяненко, съемки в «Чудаках» и слава в поп-культуре.

Сейчас 57-летний толстяк сильно похудел и возвращается в бои – он готов побить блогера Джейка Пола.

Эш работал на заводе и никогда не дрался. Он похудел на бобах, стал звездой в любительском боксе и подписался к Бобу Аруму

Эрик Эш всегда был толстым, из-за чего в школе столкнулся с буллингом. Эрик был безобидным и никогда не дрался с хулиганами. Детство было трудным – в восемь лет он потерял мать.

Эш не занимался спортом, а в 18 лет стал отцом. Когда в 22 года у него родился второй сын, он понял, что нужно зарабатывать больше. Эш работал на заводе, когда коллеги уговорили его выступить на боксерском турнире Toughman в Алабаме. Они заплатили стартовый взнос, но была проблема – Эш весил 190 кг. Ему нужно было согнать 9 кг, чтобы уложиться в лимит.

«Мои приятели на заводе заплатили вступительный взнос, поэтому мне пришлось сбросить вес. Промоутеры сказали: «Вы можете отказаться от весогонки, но тогда не получите деньги обратно», – вспоминал Эрик. Чтобы уместиться в лимит, Эш сел на диету из дешевого питания. Он ел только курицу и фасоль, откуда и появилось прозвище «Баттербин» (белая луновидная фасоль, которую он потреблял).

Эш согнал вес и за два дня нокаутировал четырех соперников. Он выиграл турнир и покорил публику, а друзья прославили его необычное прозвище: «Они обернули это в шутку: во время первого боя начали орать: «Butter, Beans, Butter, Beans!» Они знали, что мысли о фасоли выводят из себя, что разозлит меня и заставит выместить злость на противнике. Я нокаутировал его и стал Баттербином».

Эш продолжил выступать и до конца года выиграл еще четыре турнира Toughman. Это было соревнование, в котором мог участвовать почти каждый. В Toughman начала 90-х Баттербин стал звездой: 67 раз победил (40 досрочно) и только четыре раза проиграл.

«В то время это были легкие, быстрые деньги. На заводе я зарабатывал всего $250-300 в неделю, а за один бой получал $1000 наличными. Это не так уж плохо, 30 лет назад это были большие деньги. Я выиграл 18 турниров Toughman и провел около 70 боев», – вспоминал Эш.

Toughman не просто подпольные бои, а соревнования с историей, которые стартовали в 1979-м и транслировались на Showtime. В разное время там участвовали будущие звезды UFC: Кен Шемрок, Форрест Гриффин, Мэтт Серра, Мэтт Митрион. В Toughman подрался Мистер Ти из сериала «Команда-А» и Томми Моррисон – будущий чемпион в тяжелом весе по версии WBO.

Баттербин не провел ни одного боя в профессионалах, но благодаря телевидению стал звездой. Вскоре подписал контракт с топовым боксерским промоушеном Боба Арума Top Rank. «Я не осознавал, что настолько хорош. Я отлично проводил время. Черт, мог вырубать людей и не попасть за это в тюрьму», – вспоминал Баттербин.

Баттербин дрался по четыре раунда – из-за лишнего веса. Он вырубил рефери и подрался с легендарным Ларри Холмсом

Эш при росте 180 cм весил больше 150 кг и дрался в шортах с американским флагом, которые натягивал на живот. Фанаты посмеивались над Баттербином, но на ринге он вырубал качков. «Когда я был толстым ребенком в школе, все придирались ко мне. Я никогда не думал, что моя жизнь сложится так. Я нокаутировал людей и делаю это до сих пор», – говорил Эш.

Главной проблемой Баттербина была выносливость. Он быстро уставал, поэтому почти всегда дрался в коротких боях. Его прозвали «королем четырехраундовых поединков». Боб Арум редко давал Эшу бои длиннее, отшучиваясь, что не хочет увидеть сердечный приступ на ринге.

Арум понимал, что Баттербин – фрик, который невероятно популярен. Уже второй поединок на профессиональном ринге Эша показали на национальном телевидении. Баттербин становился все известнее, чего смущался: ему казалось, что за ним наблюдают как за слоном в зоопарке.

«Мой второй профессиональный бой показали по национальному телевидению – так не бывает. Обычно вы проводите 15-20 боев, а затем получаете телевизионный бой, если очень повезет. Тайсон – его второй профессиональный бой не показывали по телевизору. У него, наверное, было пять или шесть, семь боев, прежде чем он попал на телевидение.

Мой второй профессиональный бой транслировался, затем еще пара боев, и я снова на телевидении. С тех пор каждый бой показывали. У меня, наверное, было больше телевизионных боев, чем у любого чемпиона мира».

Баттербин ездил по США и победил десятки соперников подряд, обычно – новичков или соперников с сомнительным рекордом. С 1994-го по 2001-й он набил рекорд в профессионалах 63-1. Эш даже выиграл специально учрежденный под него титул в супертяжелом весе – IBA Super Heavyweight 4 Round Title (пояс чемпиона в четырехраундовых боях).

В 1995-м произошел забавный случай – во время боя с Пэтом Джексоном Баттербин нокаутировал рефери. В конце третьего раунда Эш избивал уставшего соперника. Когда раздался гонг, рефери Терри Вуд бросился разнимать боксеров, но нарвался на случайный боковой. Вуд упал в нокаут, а Джексон отказался выходить на четвертый раунд и проиграл бой.

Самая значимая победа в карьере Эша – над Питером Макнили в 1996-м. Баттербин мечтал подраться с Тайсоном, но получил шанс побить его соперника. Макнили подкинули Тайсону, когда тот вышел из тюрьмы. Он был намного ниже уровнем и стал посмешищем после поражения. Затем начал пить, нарушать закон и проиграл Баттербину техническим нокаутом.

Макнили получил за бой $25 тысяч, Баттербин – $60 тысяч. «Гонорары были мизерными», – сказал Макнили, избалованный более 500 тысячами, которые заработал за бой с Тайсоном.

Другой культовый бой Баттербина – в 2002-м: тогда он подрался с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Ларри Холмсом, которому было 52 года. Для Баттербина это был недосягаемый уровень – Холмс побеждал легенд: Эрни Шейверса, Кена Нортона, Мухаммеда Али (тогда у Али уже были проблемы со здоровьем).

Баттербин считал, что в случае победы может выйти на Майка Тайсона. Бой продлился 10 раундов, хотя до этого Эш не дрался больше шести. Холмс уверенно победил и ушел на пенсию, деклассировав Баттербина, который запомнился только нокдауном в 10-м раунде. Холмс откинулся на канаты – рефери отсчитал, хотя казалось, что ветеран просто оступился.

Баттербин дрался в ММА: зажигал в Японии с Федором и проиграл польскому качку. Эш стал звездой в поп-культуре и снялся в «Чудаках»

После поражения Холмсу Баттербин на время ушел из бокса, отправившись в Японию. Там он дрался по правилам кикбоксинга (К-1) и ММА. В кикбоксинге Баттербин почти не бил ногами, зато пропускал много лоу-киков. Сказывался лишний вес: у него были проблемы с бедрами и коленями, поэтому соперники их пробивали. Другая проблема – хай-кики: Баттербин от них почти не защищался, хотя стойко переносил урон.

В К-1 Баттербин набил рекорд 3-4, в ММА – веселее. Там Эш выиграл 15 раз при 10 поражениях и одной ничьей. Он часто дрался в Японии, однажды – на одном турнире с Федором Емельяненко. Это случилось на Pride 32: Федор победил Марка Коулмана, а Баттербин за 29 секунд нокаутировал рестлера Шона О’Хэйра.

Были и другие победы: в 2007-м Баттербин за 43 секунды нокаутировал Джеймса Томпсона по прозвищу «Колосс» (он проиграл Александру Емельяненко вирусным нокаутом). Досталось и экс-сопернику Федора Зулузиньо, которого Баттербин, к удивлению многих, победил сабмишеном.

Во время активных выступлений Баттербин был в неплохой форме, держал вес в районе 140-153 кг. В последних боях доходило до 193 кг. В 2010-м Баттербин проиграл польскому культуристу Мариушу Пудзяновски. Тот легко перевел Эша в две ноги и забил в партере.

«ММА – сложная вещь. Многие, кто не смотрит, не понимают, что это смесь видов спорта: бокс, джиу-джитсу, борьба, дзюдо, каратэ и так далее. И если вы не знаете хотя бы три-четыре из этих дисциплин, то в беде», – рассказывал Эш.

Через год Баттербин завязал с ММА, через три – с боксом, где был на серии из трех поражений. В конце карьеры Эш подпортил рекорд и закончил с 77 победами и 10 поражениями – он дрался до 46 лет, хотя сдал заметно раньше.

Баттербин побывал в рестлинге: выступил в WWE, где провел титульный бой на крупнейшем событии – Wrestlemania XV. Медийность помогла попасть в крупные проекты. Главный – полнометражный фильм «Чудаки».

Комедия вышла в 2002-м и стала продолжением популярного одноименного шоу. В «Чудаках» команда смелых парней проходит болезненные испытания. Баттербин участвовал в эпизоде «Бокс в универмаге», где подрался с актером Джонни Ноксвиллом.

«Я отлично провел время, снимаясь в этом фильме. Знаете, когда я подписывал контракт, то думал, что там все по сценарию. Я ничего не знал о «Чудаках» и том, что они делают. И когда я пришел туда, то они сказали: «Мы очень хотим, чтобы ты его вырубил». Я сказал: «Вы хотите сказать, что это не постановка?»

Баттербин не сдерживался: посреди стеллажей с одеждой, надев боксерские перчатки, он за пару ударов легко вырубил Ноксвилла. Когда актер очнулся, то первым делом спросил, все ли в порядке у Эша, рассмешив окружающих.

Образ Баттербина стал культовым и появился в мультфильмах «Гадкий я» и «Осьминоги» и многих видеоиграх – например, первом «Ведьмаке». Когда Геральт проводит кулачный бой в таверне, одного из противников зовут «Баттер Бин». Победив толстяка, ведьмак получил 75 оренов.

Баттербин не заработал больших денег за карьеру. Когда он ушел из спорта, то занимался рестораном «Мистер Бин Барбекю» и бесплатно работал помощником шерифа в родном Джаспере. Это стало сюжетом реалити-шоу Big Law: Deputy Butterbean, в котором Баттербин ловил наркоторговцев.

«Они пришли ко мне, желая снять документальный фильм о моем ресторане, а я как раз его закрывал. Я сказал: «Если ищете что-то интересное и забавное, посмотрите за нашими облавами на наркоторговцев в отделе шерифа», – вспоминал Баттербин.

На протяжении десяти серий Эш с шерифом борется с преступностью: врывается в лаборатории по производству метамфетамина, притоны, переполненные марихуаной, и ловит торговцев кокаином.

«Я делаю это из эгоистичных соображений. Я хочу сделать улицы более безопасными для моих детей и внуков. Мне не платят, я просто хочу что-то изменить», – говорил Эш.

Баттербин пытается менять город – у него трое детей и девять внуков. Но признает, что часто жалеет преступников: «Одна девочка сдала своего отца, и я прибыл, чтобы его забрать. Я хотел оставить его в покое, позаботиться о нем. Но не мог. Я должен позволить судебной системе делать свою работу».

Баттербин возобновляет карьеру – в 57 лет. Он похудел на 100 кг по программе рестлера и мечтает подраться с Тайсоном

Когда Майк Тайсон вернулся на ринг в 2020-м, Эш был одним из вариантов. Но он отказался, а против Тайсона вышел Рой Джонс. Баттербин говорил, что окончательно закончил с боями. Он уверен, что в молодости больше заслужил бой с Тайсоном, чем многие его соперники – в период, когда Майк вышел из тюрьмы:

«Я был не хуже, чем большинство парней, с которыми Тайсон дрался в тот период. Включая Питера Макнили, которого я без проблем нокаутировал. Мой очень хороший друг Бастер Матис-младший, который обладал потрясающими боксерскими навыками олимпийского уровня, но маленькими руками, доставил Тайсону неприятности, прессингуя его. Я, наверное, тоже мог бы потеснить Тайсона, так как он был не выше меня и один из нас нокаутировал бы другого».

Летом-2022 Баттербин объявил о невероятной трансформации – он сильно похудел и готовится вернуться в бои. Заявил, что сделает это в следующем году, и вызвал блогера Джейка Пола.

«Я собираюсь провести последний бой. Это произойдет через год. Джейк Пол, если ты готов, я жду тебя, мой друг. Давай сделаем это. Держу пари, это был бы потрясающий бой».

Летом-2023 Эш подтвердил намерения: два года назад он весил 233 кг, но похудел до 134 кг. В соцсетях Эрик заявил: «Я в боевом весе. Больше 20 лет не весил столько, как сейчас». Баттербин благодарит за трансформацию программу DDP Yoga, созданную бывшим рестлером WWE Даймондом Далласом Пейджем.

Пол не подерется с Баттербином, но возможных соперников множество – учитывая популярность поп-бокса. Главная проблема, что Баттербину 57 лет и нужно найти подходящего соперника, с которым он продержится хотя бы пару раундов.

Фото: East News/JOHN GURZINSKI / AFP, AP Photo/LM Otero, AP Photo/The Los Angeles Daily News, JOHN GURZINSKI / AFP, Myung J. Chun; Gettyimages.ru/Stephen Dunn; instagram.com/butterbeanboxer; Gettyimages.ru/Al Bello /Allsport, Stephen Dunn, Frederick M. Brown, Daniel Berehulak