Анонсировал сразу три поединка в UFC.

В Лондоне на «O2 Arena» прошел вечер бокса, в главном событии которого Энтони Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Роберта Хелениуса. После победы Джошуа станцевал прямо на ринге, а потом отпраздновал в толпе болельщиков.

Главный перформанс – появление на турнире экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

После победы Конор напоил Джошуа фирменным пивом – его компания помогала с организацией боя

Макгрегор приехал на стадион в синем костюме с золотой цепью и сделал то, что у него получается лучше всего – рекламу. В июне он появился на финале НБА, где прорекламировал обезболивающий спрей: появился в центре площадки и нокаутировал маскота «Майами» – так сильно, что тот обратился за медицинской помощью в больницу.

Теперь на боксе Конор прорекламировал пиво Forged Irish Stout – именно им Макгрегор напоил Джошуа сразу после победы. Перед боем Конор называл Джошуа плохим парнем: «А плохой парень знает плохого парня». И много позировал с гостями, держа в руках бокал пива – например, обнимался с ринг-герлз и фотографировался с промоутером Эдди Хирном.

Бренд Forged Irish Stout – еще один бизнес-проект Конора вместе с производством фирменного виски. Логотип FIS появился на самом ринге, а Хирн подтвердил, что компания Макгрегора помогла в организации боксерского боя. Накануне турнира Джошуа даже получил в подарок специальную бутылку пива, но попробовал его уже после победы над Хелениусом.

Конор вызвал на кулачный бой рэпера KSI и анонсировал три поединка в UFC (опять убеждал, что подерется с Чендлером в декабре)

После победы Джошуа больше всех говорил именно Конор. Макгрегор вызвал на бой на голых кулаках американского блогера и рэпера KSI, который тоже связан с единоборствами. Например, в 2019 году он провел боксерский бой против блогера Логана Пола (брата Джейка Пола, который бьет ветеранов MMA), а в октябре подерется против Томми Фьюри.

Сам KSI присутствовал на трибунах во время боя Джошуа и Хелениуса, но не ответил на вызов Конора. Фанаты освистали его, когда он дал интервью перед главным поединком и обещал нокаутировать Фьюри – одного из кричащих болельщиков даже увели от ринга.

Конор рассказал, что в декабре подерется с Майклом Чендлером, а потом проведет бои против Джастина Гейджи и Нейта Диаза. И прошелся по боксерским поединкам с участием блогеров:

• Станет тренером Диллона Дэниса на бой против Логана Пола, который пройдет 14 октября: «Диллон победит, это точно. Я направляю его и буду тренировать. Гарантирую победу».

• Раскритиковал экс-бойца UFC Нейта Диаза, который во время боксерского боя против Джейка Пола чуть не провел гильотину: «Почему он не закончил? Черт, он просто обхватил его голову. Если ты вышел на гильотину, закончи ее. Ты ничего не сделал. Ни один из них меня не впечатлил».

Фото: твиттер DAZN Boxing, Matchroom Boxing