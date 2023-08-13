Конор повеселился на боксе: напоил Джошуа пивом и вызвал блогера KSI на кулачный бой
Анонсировал сразу три поединка в UFC.
В Лондоне на «O2 Arena» прошел вечер бокса, в главном событии которого Энтони Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Роберта Хелениуса. После победы Джошуа станцевал прямо на ринге, а потом отпраздновал в толпе болельщиков.
Главный перформанс – появление на турнире экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.
После победы Конор напоил Джошуа фирменным пивом – его компания помогала с организацией боя
Макгрегор приехал на стадион в синем костюме с золотой цепью и сделал то, что у него получается лучше всего – рекламу. В июне он появился на финале НБА, где прорекламировал обезболивающий спрей: появился в центре площадки и нокаутировал маскота «Майами» – так сильно, что тот обратился за медицинской помощью в больницу.
Теперь на боксе Конор прорекламировал пиво Forged Irish Stout – именно им Макгрегор напоил Джошуа сразу после победы. Перед боем Конор называл Джошуа плохим парнем: «А плохой парень знает плохого парня». И много позировал с гостями, держа в руках бокал пива – например, обнимался с ринг-герлз и фотографировался с промоутером Эдди Хирном.
Бренд Forged Irish Stout – еще один бизнес-проект Конора вместе с производством фирменного виски. Логотип FIS появился на самом ринге, а Хирн подтвердил, что компания Макгрегора помогла в организации боксерского боя. Накануне турнира Джошуа даже получил в подарок специальную бутылку пива, но попробовал его уже после победы над Хелениусом.
Конор вызвал на кулачный бой рэпера KSI и анонсировал три поединка в UFC (опять убеждал, что подерется с Чендлером в декабре)
После победы Джошуа больше всех говорил именно Конор. Макгрегор вызвал на бой на голых кулаках американского блогера и рэпера KSI, который тоже связан с единоборствами. Например, в 2019 году он провел боксерский бой против блогера Логана Пола (брата Джейка Пола, который бьет ветеранов MMA), а в октябре подерется против Томми Фьюри.
Сам KSI присутствовал на трибунах во время боя Джошуа и Хелениуса, но не ответил на вызов Конора. Фанаты освистали его, когда он дал интервью перед главным поединком и обещал нокаутировать Фьюри – одного из кричащих болельщиков даже увели от ринга.
Конор рассказал, что в декабре подерется с Майклом Чендлером, а потом проведет бои против Джастина Гейджи и Нейта Диаза. И прошелся по боксерским поединкам с участием блогеров:
• Станет тренером Диллона Дэниса на бой против Логана Пола, который пройдет 14 октября: «Диллон победит, это точно. Я направляю его и буду тренировать. Гарантирую победу».
• Раскритиковал экс-бойца UFC Нейта Диаза, который во время боксерского боя против Джейка Пола чуть не провел гильотину: «Почему он не закончил? Черт, он просто обхватил его голову. Если ты вышел на гильотину, закончи ее. Ты ничего не сделал. Ни один из них меня не впечатлил».
Конор изнасиловал девушку на матче НБА? Что об этом известно
Фото: твиттер DAZN Boxing, Matchroom Boxing
Но называть Джошуа "плохим парнем" - это, кнешн, ржачно) В боксе Джошуа, пожалуй, самый-самый мальчик-отличник, не самый интеллектуал, но самый усердный )