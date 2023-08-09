Соперник выиграл, но не считает бой победным.

В Москве прошел турнир ACA 161. В соглавном событии состоялся бой в тяжелом весе между Григорием Пономаревым и Мухаматом Вахаевым. Все закончилось уже через 35 секунд – Пономарев сломал ногу.

Пономарев на улице один разбирался с четырьмя соперниками и непонятно ушел из зала Федора

Григорий Пономарев – перспективный и дерзкий российский тяж под 135 кг. Он выступает всего лишь с 2020 года, но быстро продвинулся и стал чемпионом AMC Fight Nights. Фактурный пример из биографии – уличная драка один против четверых:

«Недавно была история. Тяжелая заруба получилась, если честно. В Москве готовился ко второму бою с Шуаевым. Прогуливались мы с супругой. И в общем, вот эти, самокатчики... Врезались, проехали по ногам. И ладно... я не в претензии, что проехали, ничего страшного: был выходной, людно, народу много, я все понимаю.

Место было узенькое, не проехать, но можно же было сказать: «Извини». Ноль эмоций с их стороны. Еще и мне говорят типа: «Ты чего?!» Ну и слово за слово, без рукоприкладства не обошлось. Не хочу подробности разглашать. С той стороны все четверо оказались на пятой точке. Драка была в жанре: «Ты приходи один, мы тоже одни придем».

Из-за крупных габаритов за Пономаревым закрепилось прозвище «Гигант из зала Федора». Он долго тренировался с командой Емельяненко Fedor Team, но ушел. Сам Пономарев не объяснял причин, но сказал, что Федор говорит об этом много неправильных вещей.

Емельяненко прокомментировал уход: «Григорий Пономарев никогда не был в моей личной команде. Он просто работал в нашем зале. Для меня это не потеря. А почему так произошло? Лучше спросить у Григория Пономарева. Я не в курсе, почему он так поступил. С ним работали тренеры и ребята, я уделял внимание. В итоге команда приехала с ним на защиту пояса, а он оказался в другой раздевалке и вышел на поединок с другими людьми».

Пономарев жестко высказывается: называл зоопарком возможное проведение боя между Хасбиком и Абдурозиком и критикует поп-MMA. Несмотря на это, он сдержанно реагировал на провокации Вахаева перед боем. Например, во время дуэли взглядов никак не ответил на то, что соперник подставил кулак ему к лицу и толкнул.

Страшная травма Пономарева: неудачно приземлился во время перевода и сломал ногу – Вахаев извинился и не считает бой победным

Бой Вахаева и Пономарева планировался на 1 июля. Из-за личных проблем Вахаев не вышел в клетку, а проведение поединка сдвинулось на полтора месяца. Для Пономарева этот бой стал дебютным в ACA – и максимально неудачным. Бойцы встретились в четвертьфинале Гран-при ACA, но все завершилось через 35 секунд после начала первого раунда.

Вахаев пытался перевести Пономарева в партер, но тот во время падения подвернул ногу и сломал ее – колено просто вылетело из сустава. Пономарев схватился за ногу, а Вахаев выбросил несколько добивающих ударов – вовремя вмешался рефери, который его оттащил.

Полное видео момента с травмой – в телеграм-канале «Матч!Боец».

После победы Вахаев сделал в клетке сальто, а потом сказал, что не считает бой победным, и сожалел из-за добивания: «По отношению к себе у меня есть чуть разочарование. При такой травме – я добивал соперника. Не заметил на эмоциях. Я считаю, это было неправильно». Медики увезли Пономарева на каталке в больницу, а Вахаев подошел к нему в подтрибунном помещении, извинился и пожелал здоровья.

Фото: МАТЧ! Боец, инстаграм Григория Пономарева