Там подерутся тяжи из России и сестра Рахмонова.

На «Кинопоиске» стартует новый сезон Dana White’s Contender Series – проект президента UFC Даны Уайта, где промоушен находит новых бойцов.

Что это за шоу и за кем там следить?

DWCS – отдельный промоушен, который запустил карьеры О’Мэлли и Хилла

Dana White’s Contender Series (DWCS) выходит с 2017 года. Это шоу, где топ-проспекты дерутся за шанс попасть в UFC. Если раньше скауты промоушена ездили по всему миру в поисках талантов, то теперь Дана Уайт сделал так, чтобы можно было заниматься рекрутингом, не выезжая из Лас-Вегаса.

Чем DWCS отличается от The Ultimate Fighter (TUF)? И тут, и там участники шоу получают контракт в UFC. Но есть два больших различия. Несмотря на то что DWCS носит имя Уайта, юридически шоу никак не связано с UFC (в отличие от TUF). «Это не UFC, а отдельный промоушен, который помогает новым бойцам сделать себе имя и, может быть, когда-нибудь попасть в UFC», – заявлял Уайт.

Второе отличие – цель шоу. TUF создан, чтобы привлечь внимание мейнстримной аудитории. Там показывают быт бойцов: что они делают между выступлениями, как проводят досуг. Это настоящее реалити-шоу со скандалами, драками и драматичными историями. DWCS – чистый бизнес. Это конвейер, через который проводят кучу бойцов в попытке отыскать настоящий талант. DWCS отлично подойдет фанатам, которым нравится смотреть бои без лишней мишуры.

На данный момент полностью вышло шесть сезонов DWCS, каждый из которых состоит из 10 ивентов. Все поединки проходят на домашней арене UFC Apex Center в Вегасе. Согласно формату шоу, боец подписывает контракт на один бой. После поединка Дана Уайт лично решает давать контракт в UFC или нет.

Есть еще третий вариант – продлить пребывание в DWCS еще на один бой, чтобы точно убедить боссов промоушена. В среднем за каждый сезон около 30 человек получают контракт в UFC. Из них звездами ММА стали Шон О’Мэлли, Кевин Холланд, Джонни Уокер, Бо Никал и экс-чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл.

О’Мэлли и Хилл даже выясняли, кто из них лучший выпускник в истории DWCS. «Шон говорит, что он популярнее. Не знал, что у нас тут конкурс популярности. Оцениваться должно только то, что ты сделал на работе. Тут факты за мной. Что касается денег и славы Шона О’Мэлли – это все из-за того, что его ведут со старта карьеры», – сказал Хилл.

В новом сезоне участвуют два тяжа из России и сестра Шавката Рахмонова

В седьмом сезоне DWCS среди участников два россиянина-тяжеловеса – Шамиль Газиев и Александр Солдаткин.

Начало карьеры Александра Солдаткина вышло неидеальным. Солдаткин дошел до рекорда 3-3, а потом выдал серию из 11 побед (10 финишей). Этого хватило, чтобы заинтересовать матчмейкеров UFC и попасть на шоу контендеров. Солдаткин подерется с бразильским тяжеловесом Марио Пиаццоном (7-0).

Кажется, это идеальный соперник для Солдаткина. В 2021 году в интервью после победы над украинцем Евгением Голубем Александр говорил: «В этом бою я не хотел показывать кровожадность [при добивании оппонента]. Если бы соперником был бразилец, то тогда да. А здесь славянский брат, поэтому тут чуть другое».

Шамиль Газиев пришел в MMA из волейбола. «Мой отец был волейболистом, играл на дагестанском уровне. Он всю дорогу давал мне волейбольный мяч, учил играть с самого детства. Очень хотел, чтобы я волейболом занимался. Но, живя в Дагестане, быть волейболистом… Понимаете, как это выглядит.

Нет такого, что быть волейболистом в Дагестане – позор. Просто там нужно за себя постоять. Волейболист, если подерется с борцом, с боксером – пользы в драке от волейбола не будет. Вы же знаете, что такое Дагестан. Там выживать надо было, заниматься единоборствами, чтобы постоять за себя была возможность», – говорил Газиев.

Непобежденный панчер (семь побед из десяти добыты нокаутом), Газиев философски относится к шансу попасть в UFC: «Надеемся, что попадем. Если попадем – обрадуемся, а если нет – особо не огорчимся. В любой индустрии ты начинаешь с низа лестницы, а потом пытаешься стать директором, залезть на вершину. А UFC – это вершина в смешанных единоборствах».

Среди участников седьмого сезона выделяется Сора Рахмонова, родная сестра казахстанской звезды ММА Шавката Рахмонова. У Соры четыре победы и одно поражение в карьере. Она подерется с литовкой Эрнестой Карецкайте (4-0-1).

Рахмонов, комментируя шансы сестры на попадание в UFC, сказал: «У нее есть талант, поэтому я ее не останавливаю. Я уверен, что она спокойно может попасть в UFC, создать конкуренцию, но ей решать».

По признанию Соры, Шавкат всегда ее поддерживает. «Брат после каждой победы звонит, поздравляет. Говорит: «Молодец, сестренка». Почему он не приезжает на мои бои? Когда брат рядом, я очень сильно переживаю. Лучше уж пускай где-то там будет», – говорила Сора.

Фото: mmafighting.com; Instagram/rakhmonova____