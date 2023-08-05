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Хабиб не был машиной, а на Конора уже молились. Как суперзвезды дебютировали в UFC

Петр Ян Петр Ян
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Ислам Махачев Ислам Махачев
Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Дастин Порье Дастин Порье
UFC UFC
Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья
Камару Усман Камару Усман
Александр Волкановски Александр Волкановски
MMA MMA
Джон Джонс Джон Джонс
Сергей Павлович Сергей Павлович
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Исторические бои.

Будущие звезды ММА добирались до UFC разными путями: кто-то заходил как абсолютный новичок, кто-то – с внушительным рекордом из другого промоушена, кто-то – через TUF или поглощение лиг.

Как главные бойцы UFC дебютировали в промоушене?

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб дебютировал в UFC в 2012 году. Его соперником был Камал Шалорус – крепкий середняк с рекордом 7-2-1, который тогда проиграл только Джиму Миллеру. Нурмагомедов, дравшийся лишь в СНГ, не был известен западной аудитории, поэтому ажиотажа перед его дебютом не было.

Атлетичный базовый борец (входил в сборную Великобритании по борьбе), Шалорус казался непростым оппонентом для 23-летнего Нурмагомедова. Но в бою Хабиб полностью доминировал: провел несколько тейкдаунов, отправил соперника в нокдаун, а в третьем раунде задушил.

Сам Нурмагомедов не был доволен дебютом. Несмотря на нокдаун, ударка была очень сырой. К работе в партере тоже были вопросы – Хабиб еще не стал граунд-энд-паунд машиной. Во втором раунде он два раза валил Шалоруса, но из-за нехватки активных действий судья постоянно их поднимал.

«На мне было колоссальное давление, в октагоне я до этого никогда не дрался и не тренировался, даже вживую его никогда не видел. До этого в СНГ я выступал только на ковре или в ринге.

Помню, когда прилетел с дебютного боя домой, отец сказал мне: «А ты что думал, тебе будет там легко? Или ты думал, тебя там так долго ждали, что ли? Ты один из 600 бойцов, подписанных в этой лиге. Хочешь стать лучшим – надо тренироваться, надеяться и терпеть», – написал в соцсетях Нурмагомедов.

Ислам Махачев

Махачев до приезда в США тоже не дрался в октагоне. «Это был первый раз [в жизни], когда я увидел клетку. В Дагестане нет клеток, у нас просто маты. И я попросил Хабиба: «Можешь, пожалуйста, сказать Хавьеру [Мендесу], что я хочу войти в клетку, провести там несколько раундов?» Хавьер сказал: «Да, но у нас есть один парень, немного крупный, отличный ударник». Я просто сказал: «Да, погнали».

Тренер сказал: «У него очень хороший хай-кик левой, будь осторожен». Мы спарринговали с Леоном Эдвардсом, я повалил его, но у нас был отличный раунд. В тот момент он работал в АКА, чтобы улучшить борьбу», – рассказывал Махачев.

Он дебютировал в 2015 году против Лео Кунца, для которого это тоже был первый бой в промоушене. Уже во втором раунде Махачев финишировал соперника, поймав на удушающий.

Во время празднования победы Абдулманап Нурмагомедов вынес в октагон российский флаг. После того боя ему аннулировали американскую визу. Нурмагомедов считал, что проблемы с визой напрямую связаны с демонстрацией российской символики.

У Махачева с Нурмагомедовым-старшим особенная связь. Хабиб часто говорил, что Ислам – любимый ученик его отца. Именно с Махачевым связан самый эмоциональный эпизод в тренерской карьере Нурмагомедова. «Мои единственные слезы в спорте за последние годы – это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке.

Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе!» – говорил Абдулманап Нурмагомедов.

Конор Макгрегор

11 февраля 2013 года Дана Уайт впервые услышал имя того, кто навсегда изменил ММА. Тогда Уайт приехал по делам в Дублин, где в одном из местных баров затусил с фанатами UFC. «Бар был забит людьми. Я просидел там всю ночь и все это время фанаты говорили только про Конора Макгрегора», – вспоминал Уайт.

Прилетев обратно в Лас-Вегас, Уайт сказал матчмейкеру Шону Шелби подписать Макгрегора. Через два месяца Конор уже дебютировал на ивенте в Стокгольме против Маркуса Бримейджа. Тогда Бримейдж считался интересным проспектом: всего одно поражение в карьере, 3-0 в UFC.

Перед поединком Бримейдж говорил: «В Ирландии все молятся на Конора, будто он второе пришествие Христа. Все его предыдущие соперники выходили на бой уже морально сломанными. Да, я буду андердогом, но это не помешает мне выполнить задачу. Он будет думать, что я очередная груша для битья – в этот момент я и спущу его с небес на землю».

Не спустил. Макгрегор за 67 секунд нокаутировал соперника, чем вызвал взрыв на трибунах. «У меня просто нет слов. Это его дебют в UFC, но он вышел в октагон так, что казалось, это его сотый бой в промоушене. Со старта поединка он был расслаблен, его движения были плавными. Даже после нокаута казалось, что для него это обычное дело. Он был спокоен, этот парень настоящий зверь», – восхищался Уайт.

После поражения Макгрегору Бримейдж провел еще семь боев (выиграл лишь один). В последний раз он дрался в 2022 году, когда участвовал в турнире по боям на подушках.

Макгрегор стал иконой: «Я помешался на этой игре, как Винсент ван Гог, посвятивший жизнь искусству и потерявший рассудок в процессе. Это то, что случилось и со мной, но плевать. Когда чемпионский пояс окажется на моей талии, у мамы будет большой особняк, девушка получит кучу машин, а дети моих детей будут иметь все, что они захотят, тогда все это окупится. Я буду счастлив, что потерял рассудок».

Джон Джонс

Первый профессиональный бой по ММА Джонс провел в апреле 2008 года, а уже в августе (всего за четыре месяца!) дебютировал в UFC с рекордом 6-0. Противником стал такой же непобежденный дебютант Андре Гусмао (5-0).

Удивительно, но к тому бою Джонс подошел как андердог. «Думаю, это хорошо для меня. Я обычный парень из Нью-Йорка, про которого мало кто знает», – говорил Джонс. Тогда он заверял, что не боится проиграть: «У всех великих бойцов мира есть хотя бы одно поражение в карьере. Если я и проиграю, то это поможет мне вырасти, понять, что нужно работать еще усерднее и многому научиться».

В бою Джонс показал широкий арсенал: удары с разворота, летящее колено, борьба, тайский клинч. Он без шансов разобрал Гусмао, хотя тот поднимал руки и думал, что победил. Наблюдавший за этим комментатор Джо Роган сказал: «Не знаю, какой бой смотрел Гусмао, но тут он точно проиграл». Так и произошло – Джон Джонс выиграл единогласным судейским решением.

Дальше вы знаете: Джонс стал самым молодым чемпионом в истории UFC, величайшим полутяжеловесом, а затем прибавил пояс в тяжелом весе.

Алекс Волкановски

До UFC Волкановски шел на рекорде 13-1, но самое главное – у него была жена и два маленьких ребенка, которых нужно было содержать. Ежедневные тренировки не оставляли времени на полноценную работу, гонорары за бои в региональных промоушенах были слишком малы, поэтому он с семьей жил в мамином доме.

«Я поставил жизнь на паузу ради мечты попасть в UFC», – говорил Волкановски. Его друзья даже запустили хэштег #SignVolkanovski в соцсетях, чтобы привлечь внимание промоушена. Это помогло – UFC предложил контракт, а матчмейкер Джо Силва пообещал организовать дебютный бой в родной Австралии.

Волкановски готовился к поединку, пока не узнал: «Моя тогдашняя менеджерская компания вдруг заявила, что я уже подписался на бой в другом промоушене. Они лишили меня возможности дебютировать в UFC. Оказывается, они сделали это специально, чтобы пропихнуть в австралийский кард другого бойца».

Но выяснилось, что в контракте Волкановски была клаусула, которая разрешала расторгнуть договор при подписании с UFC. Но момент был упущен, потому что австралийский кард уже прошел. «Это был тяжелый удар, но я старался оставаться позитивным. Говорил себе, что тот соперник [Алекс так и не раскрыл его имя] был сложным для меня, я мог проиграть и покинуть UFC».

Позже UFC вновь организовал ивент в Австралии. Дебют мечты Волкановски провел в легком весе против Юсуки Касуи. Первый раунд выдался равным. Во втором – Волкановски повалил оппонента и забил мощными ударами сверху.

После боя Волкановски сказал: «Как же долго я этого ждал! Все собравшиеся здесь знают, что я должен был попасть в UFC намного раньше. Я самый маленький в легком дивизионе – здесь я самый настоящий карлик. Если промоушен скажет спускаться в полулегкий, то я спущусь. Если скажут подняться в средний вес – поднимусь, мне плевать».

Следующие бои Волкановски провел в полулегком дивизионе, а в 2023-м вновь поднялся в легкий, чтобы дать Исламу Махачеву самый трудный бой в карьере.

Сергей Павлович

Павлович приходил в UFC как непобежденный чемпион в тяжелом весе в AMC Fight Nights. И сразу же получил хайпового Алистера Оверима, победа над которым дала бы буст к популярности.

Оверим хоть и был звездным бойцом, но к тому моменту находился на спаде карьеры. До поединка с Павловичем он проиграл два боя подряд нокаутами (Нганну и Блейдсу) и попал на неудобного соперника с нокаутирующий мощью.

Дебют состоялся в 2018 году в Китае. Павлович хорошо начал бой, но затем неожиданно встал, позволив Овериму финишировать его в концовке первого раунда. Объясняя поражение, Павлович говорил:

«При подготовке к бою с Оверимом проблема была с акклиматизацией. Мы прилетели не заблаговременно. У меня был тогда юношеский максимализм, думал: «Да ладно, ничего страшного с этой акклиматизацией». Все будет четко и нормально. После этого я понял, что если я профессиональный спортсмен, то должен намного серьезнее относиться ко всем этим вещам».

С тех пор Павлович набил стрик из шести побед. Все шесть – нокаутом в первом раунде. Благодаря такой впечатляющей статистике он стал одним из главных претендентов на бой за пояс в тяжелом весе против Джона Джонса.

Исраэль Адесанья

Адесанья приходил в UFC уже довольно известным бойцом. Дебютировав в 2010 году, он провел около 100 боев по правилам кикбоксинга, бокса и ММА. Если в боксе Адесанья больших успехов не добился, то в кикбоксинге дошел до титульного поединка за звание чемпиона в среднем весе GLORY.

В ММА Адесанья набил впечатляющую статистику из 11 побед подряд – все нокаутом. Ни один соперник не продержался дольше двух раундов. Долгожданный дебют в UFC случился лишь в 2018 году против австралийца Роба Уилкинсона.

«Мы не спешили с подписанием в UFC. Мы были готовы, чтобы сразу же драться с ребятами из топ-10, топ-5. Ради этого я работал все эти годы. Тренировочный лагерь к дебютному бою составил не восемь недель, а все восемь лет, что я тренировался по ММА», – говорил Адесанья.

В бою Уилкинсон решил не биться с Адесаньей в стойке, поэтому с первого же раунда пытался перевести бой в партер. Адесанья показал, что обладает достаточной физикой и техникой защиты от тейкдаунов, отбившись от 12 попыток из 15. Во втором раунде он нокаутировал оппонента, добыв не только первую победу в UFC, но и награду за выступление вечера.

После победы Адесанья обратился ко всем средневесам дивизиона: «Я новый пес во дворе. И я только что обоссал всю клетку». С тех пор он продолжает коллекционировать нокауты и яркие высказывания в октагоне.

Дастин Порье

Изначально Порье был бойцом WEC (World Extreme Cagefighting). Там он подрался всего два раза (1-1), пока в 2010 году UFC не поглотил WEC. Так он перешел в новый промоушен.

До поглощения чемпионом WEC в 145 фунтах был Жозе Альдо. После он сохранил пояс и автоматически стал первым чемпионом UFC в полулегком весе (до этого такого дивизиона там не существовало). Первая защита планировалась против Джоша Гриспи, но за месяц до боя Альдо снялся из-за травмы шеи. На замену вышел Дастин Порье.

Джош Гриспи, имевший внушительный рекорд из 14 побед и всего одного поражения, логично считался претендентом на пояс. Порье же был 21-летним бойцом без регалий и андердогом.

Бой состоялся 1 января 2011 года. Порье показал фирменный бокс и отличные навыки джиу-джитсу, которые нейтрализовали борьбу Гриспи. Он выиграл единогласным решением судей и сотворил главный апсет вечера.

«В бою я был слишком эмоциональным, позабыв о технике. В один момент я подумал, что ранил его и побежал добивать, а надо было оставаться спокойным и выцеливать удары. Если бы в этот момент он контратаковал меня, то, скорее всего, бы вырубил, ведь мои руки были опущены», – говорил после боя Порье.

По его словам, больше трудностей доставила подготовка, а не сам бой: «Когда мне позвонили и предложили бой, я сразу понял, что это шанс всей жизни. Весогонка к бою была жесткой, особенно учитывая всего месяц на подготовку. Сложности добавило и то, что до этого я дрался в легком весе, а тут решил спуститься в полулегкий. Дело в том, что в UFC легковесы просто огромные, поэтому я подумал, что в 145 фунтах мне будет намного лучше».

Позже Порье все же поднялся в легкий вес, подрался (неудачно) за титул чемпиона и пояс BMF. Сейчас уже идут слухи о том, что он попробует себя в полусреднем весе.

Петр Ян

Ян подписал контракт с UFC в январе-2018. Менеджер Саят Абдрахманов, для которого подписание Яна стало первым в UFC, написал: «Большое спасибо Пете за оказанное доверие! Когда мы с ним познакомились три с половиной года назад, Петя еще не провел ни одного боя по профи, а я не занимался менеджерской деятельностью. Уверен, еще через три года Петя уже будет чемпионом этой организации!» Но Ян стал чемпионом уже через два года.

Первым соперником Яна в UFC стал Теруто Ишихара. К тому моменту Ишихара провел в промоушене уже семь поединков (рекорд 3-1-3). Он считался ярким ударником с опасным ударом с левой.

«Этим боем я хочу показать, что готов сражаться в UFC, – заявил Ян. – Я бывший чемпион ACB, дрался с сильными ребятами и считаю, что могу конкурировать на мировом уровне. Я знаю, что на сегодняшний день могу драться с топовыми бойцами UFC и многим из них составить серьезную конкуренцию. Моя задача: прийти туда не просто для участия, а чтобы заявить о себе, о своих навыках, своем характере и сибирском духе».

Дебют состоялся в июне-2018 в Сингапуре. С первой же секунды стало понятно, что стойка Яна на несколько уровней выше Ишихары. Он легко перебивал соперника и уже в первом раунде нокаутировал.

«Это был дебютный поединок в UFC, поэтому я испытывал небольшое волнение. Мой план заключался в том, чтобы не торопиться, дождаться открываний от оппонента и лишь затем атаковать. Я увидел, что он часто мажет, поэтому, немного выждав, пошел вперед и добился досрочной победы», – заявил Ян.

После этого он набил стрик из семи побед. Туда вошли завоевание чемпионского пояса и попадание в рейтинг P4P. Затем начался резкий спад – три поражения подряд. Сейчас он занимает пятую строчку в легчайшем весе.

Камару Усман

Путь Камару Усмана к дебюту в UFC лежал через шоу The Ultimate Fighter. В 21-м сезоне соревновались два главных на тот момент флоридских ММА-зала – American Top Team и Blackzilians.

Изначально Усман не хотел участвовать в TUF, но владелец Blackzilians Глен Робинсон убедил его, что он может победить на шоу. Уверенность Робинсона подтвердилась, когда Усман прошел двух оппонентов и вышел в финал турнира полусредневесов.

Во время съемок TUF с Усманом случился смешной эпизод. Оказавшийся на шоу как гость Майкл Биспинг устроил пранк и брызнул огнетушителем в лицо Усману. Семь лет спустя Биспинг извинился за инцидент, но Камару не принял извинения: «Крысиный поступок, я до сих пор зол».

В финале TUF Усман встретился с Хайдером Хассаном, победившем в полуфинале Висенте Люке. «К тому времени я занимался ММА три года и за все это время ни разу не слышал про Хассана, – говорил Усман. – Но после первого же боя в TUF я сразу понял, что именно с ним мне предстоит драться в финале. Он без умолку болтает с момента начала шоу, поэтому мне хочется наконец его заткнуть».

В первом раунде финального поединка Хассан был слишком зажат, боясь проходов в ноги от Усмана. Пассивность оппонента позволила Камару занять центр октагона и прижимать Хайдера к клетке. Во втором раунде по совету тренеров Хассан начал прессинговать и даже раз попал апперкотом по Усману, но тот почти сразу же повалил его и провел треугольник руками.

Камару Усман стал чемпионом The Ultimate Fighter и заработал $50 тысяч за выступление вечера, а UFC дал $300 тысяч команде Blackzilians за победу в гонке залов. Тогда казалось, что они свергли American Top Team и стали королями Флориды, но внезапная смерть владельца Глена Робинсона в 2015 году сильно ударила по Blackzilians – спустя два года зал закрылся.

Хамзат Чимаев

Еще один пример впечатляюще быстрого взлета. До июля-2020 почти никто не знал о Хамзате Чимаеве. По слухам, UFC подписал его во многом благодаря протекции Александра Густафссона, с которым Чимаев тренировался в зале Allstars Training Center в Швеции.

«Он не только хороший борец. Никто не тренируется больше, чем Хамзат, а ведь я ездил по миру и видел тренировки многих бойцов. Чимаев не знает, что такое усталость, этот парень не чувствует боли», – нахваливал одноклубника Густафссон.

Чимаев всегда тепло отзывается о Густафссоне: «Возможно, не будь Алекса в Швеции, я бы не начал заниматься смешанными единоборствами. Без него я мог бы не оказаться в UFC. Все шведские ребята, которые идут в бои, благодарны Алексу. Хоть он и не завоевал пояс, для нас он настоящий чемпион».

Чимаев дебютировал во время ковида на «Бойцовском острове» в 2020 году. Он расправился с Джоном Филлипсом, задушив того во втором раунде. Спустя 10 дней Чимаев вновь вышел в октагон, где за три минуты финишировал Риса Макки. Это достижение принесло ему награду UFC за лучший дебют года.

Идеальный дебют испортили личные проблемы. «Недавно умерла моя тетя. Перед этим я сказал маме, что скоро буду зарабатывать большие деньги и все будет хорошо. На что мне мама ответила: «Если бы у тебя были эти деньги сейчас». Но тетя умерла. Моя цель – больше не допускать такого. Чтобы всегда были деньги», – сказал Чимаев.

Хабиб в UFC победил 13 соперников. Где они сейчас?

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Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Brandon Magnus/Zuffa LLC, Donald Miralle/Zuffa LLC, Josh Hedges/Zuffa LLC

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