Исторические бои.

Будущие звезды ММА добирались до UFC разными путями: кто-то заходил как абсолютный новичок, кто-то – с внушительным рекордом из другого промоушена, кто-то – через TUF или поглощение лиг.

Как главные бойцы UFC дебютировали в промоушене?

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб дебютировал в UFC в 2012 году. Его соперником был Камал Шалорус – крепкий середняк с рекордом 7-2-1, который тогда проиграл только Джиму Миллеру. Нурмагомедов, дравшийся лишь в СНГ, не был известен западной аудитории, поэтому ажиотажа перед его дебютом не было.

Атлетичный базовый борец (входил в сборную Великобритании по борьбе), Шалорус казался непростым оппонентом для 23-летнего Нурмагомедова. Но в бою Хабиб полностью доминировал: провел несколько тейкдаунов, отправил соперника в нокдаун, а в третьем раунде задушил.

Сам Нурмагомедов не был доволен дебютом. Несмотря на нокдаун, ударка была очень сырой. К работе в партере тоже были вопросы – Хабиб еще не стал граунд-энд-паунд машиной. Во втором раунде он два раза валил Шалоруса, но из-за нехватки активных действий судья постоянно их поднимал.

«На мне было колоссальное давление, в октагоне я до этого никогда не дрался и не тренировался, даже вживую его никогда не видел. До этого в СНГ я выступал только на ковре или в ринге.

Помню, когда прилетел с дебютного боя домой, отец сказал мне: «А ты что думал, тебе будет там легко? Или ты думал, тебя там так долго ждали, что ли? Ты один из 600 бойцов, подписанных в этой лиге. Хочешь стать лучшим – надо тренироваться, надеяться и терпеть», – написал в соцсетях Нурмагомедов.

Ислам Махачев

Махачев до приезда в США тоже не дрался в октагоне. «Это был первый раз [в жизни], когда я увидел клетку. В Дагестане нет клеток, у нас просто маты. И я попросил Хабиба: «Можешь, пожалуйста, сказать Хавьеру [Мендесу], что я хочу войти в клетку, провести там несколько раундов?» Хавьер сказал: «Да, но у нас есть один парень, немного крупный, отличный ударник». Я просто сказал: «Да, погнали».

Тренер сказал: «У него очень хороший хай-кик левой, будь осторожен». Мы спарринговали с Леоном Эдвардсом, я повалил его, но у нас был отличный раунд. В тот момент он работал в АКА, чтобы улучшить борьбу», – рассказывал Махачев.

Он дебютировал в 2015 году против Лео Кунца, для которого это тоже был первый бой в промоушене. Уже во втором раунде Махачев финишировал соперника, поймав на удушающий.

Во время празднования победы Абдулманап Нурмагомедов вынес в октагон российский флаг. После того боя ему аннулировали американскую визу. Нурмагомедов считал, что проблемы с визой напрямую связаны с демонстрацией российской символики.

У Махачева с Нурмагомедовым-старшим особенная связь. Хабиб часто говорил, что Ислам – любимый ученик его отца. Именно с Махачевым связан самый эмоциональный эпизод в тренерской карьере Нурмагомедова. «Мои единственные слезы в спорте за последние годы – это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке.

Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе!» – говорил Абдулманап Нурмагомедов.

Конор Макгрегор

11 февраля 2013 года Дана Уайт впервые услышал имя того, кто навсегда изменил ММА. Тогда Уайт приехал по делам в Дублин, где в одном из местных баров затусил с фанатами UFC. «Бар был забит людьми. Я просидел там всю ночь и все это время фанаты говорили только про Конора Макгрегора», – вспоминал Уайт.

Прилетев обратно в Лас-Вегас, Уайт сказал матчмейкеру Шону Шелби подписать Макгрегора. Через два месяца Конор уже дебютировал на ивенте в Стокгольме против Маркуса Бримейджа. Тогда Бримейдж считался интересным проспектом: всего одно поражение в карьере, 3-0 в UFC.

Перед поединком Бримейдж говорил: «В Ирландии все молятся на Конора, будто он второе пришествие Христа. Все его предыдущие соперники выходили на бой уже морально сломанными. Да, я буду андердогом, но это не помешает мне выполнить задачу. Он будет думать, что я очередная груша для битья – в этот момент я и спущу его с небес на землю».

Не спустил. Макгрегор за 67 секунд нокаутировал соперника, чем вызвал взрыв на трибунах. «У меня просто нет слов. Это его дебют в UFC, но он вышел в октагон так, что казалось, это его сотый бой в промоушене. Со старта поединка он был расслаблен, его движения были плавными. Даже после нокаута казалось, что для него это обычное дело. Он был спокоен, этот парень настоящий зверь», – восхищался Уайт.

После поражения Макгрегору Бримейдж провел еще семь боев (выиграл лишь один). В последний раз он дрался в 2022 году, когда участвовал в турнире по боям на подушках.

Макгрегор стал иконой: «Я помешался на этой игре, как Винсент ван Гог, посвятивший жизнь искусству и потерявший рассудок в процессе. Это то, что случилось и со мной, но плевать. Когда чемпионский пояс окажется на моей талии, у мамы будет большой особняк, девушка получит кучу машин, а дети моих детей будут иметь все, что они захотят, тогда все это окупится. Я буду счастлив, что потерял рассудок».

Джон Джонс

Первый профессиональный бой по ММА Джонс провел в апреле 2008 года, а уже в августе (всего за четыре месяца!) дебютировал в UFC с рекордом 6-0. Противником стал такой же непобежденный дебютант Андре Гусмао (5-0).

Удивительно, но к тому бою Джонс подошел как андердог. «Думаю, это хорошо для меня. Я обычный парень из Нью-Йорка, про которого мало кто знает», – говорил Джонс. Тогда он заверял, что не боится проиграть: «У всех великих бойцов мира есть хотя бы одно поражение в карьере. Если я и проиграю, то это поможет мне вырасти, понять, что нужно работать еще усерднее и многому научиться».

В бою Джонс показал широкий арсенал: удары с разворота, летящее колено, борьба, тайский клинч. Он без шансов разобрал Гусмао, хотя тот поднимал руки и думал, что победил. Наблюдавший за этим комментатор Джо Роган сказал: «Не знаю, какой бой смотрел Гусмао, но тут он точно проиграл». Так и произошло – Джон Джонс выиграл единогласным судейским решением.

Дальше вы знаете: Джонс стал самым молодым чемпионом в истории UFC, величайшим полутяжеловесом, а затем прибавил пояс в тяжелом весе.

Алекс Волкановски

До UFC Волкановски шел на рекорде 13-1, но самое главное – у него была жена и два маленьких ребенка, которых нужно было содержать. Ежедневные тренировки не оставляли времени на полноценную работу, гонорары за бои в региональных промоушенах были слишком малы, поэтому он с семьей жил в мамином доме.

«Я поставил жизнь на паузу ради мечты попасть в UFC», – говорил Волкановски. Его друзья даже запустили хэштег #SignVolkanovski в соцсетях, чтобы привлечь внимание промоушена. Это помогло – UFC предложил контракт, а матчмейкер Джо Силва пообещал организовать дебютный бой в родной Австралии.

Волкановски готовился к поединку, пока не узнал: «Моя тогдашняя менеджерская компания вдруг заявила, что я уже подписался на бой в другом промоушене. Они лишили меня возможности дебютировать в UFC. Оказывается, они сделали это специально, чтобы пропихнуть в австралийский кард другого бойца».

Но выяснилось, что в контракте Волкановски была клаусула, которая разрешала расторгнуть договор при подписании с UFC. Но момент был упущен, потому что австралийский кард уже прошел. «Это был тяжелый удар, но я старался оставаться позитивным. Говорил себе, что тот соперник [Алекс так и не раскрыл его имя] был сложным для меня, я мог проиграть и покинуть UFC».

Позже UFC вновь организовал ивент в Австралии. Дебют мечты Волкановски провел в легком весе против Юсуки Касуи. Первый раунд выдался равным. Во втором – Волкановски повалил оппонента и забил мощными ударами сверху.

После боя Волкановски сказал: «Как же долго я этого ждал! Все собравшиеся здесь знают, что я должен был попасть в UFC намного раньше. Я самый маленький в легком дивизионе – здесь я самый настоящий карлик. Если промоушен скажет спускаться в полулегкий, то я спущусь. Если скажут подняться в средний вес – поднимусь, мне плевать».

Следующие бои Волкановски провел в полулегком дивизионе, а в 2023-м вновь поднялся в легкий, чтобы дать Исламу Махачеву самый трудный бой в карьере.

Сергей Павлович

Павлович приходил в UFC как непобежденный чемпион в тяжелом весе в AMC Fight Nights. И сразу же получил хайпового Алистера Оверима, победа над которым дала бы буст к популярности.

Оверим хоть и был звездным бойцом, но к тому моменту находился на спаде карьеры. До поединка с Павловичем он проиграл два боя подряд нокаутами (Нганну и Блейдсу) и попал на неудобного соперника с нокаутирующий мощью.

Дебют состоялся в 2018 году в Китае. Павлович хорошо начал бой, но затем неожиданно встал, позволив Овериму финишировать его в концовке первого раунда. Объясняя поражение, Павлович говорил:

«При подготовке к бою с Оверимом проблема была с акклиматизацией. Мы прилетели не заблаговременно. У меня был тогда юношеский максимализм, думал: «Да ладно, ничего страшного с этой акклиматизацией». Все будет четко и нормально. После этого я понял, что если я профессиональный спортсмен, то должен намного серьезнее относиться ко всем этим вещам».

С тех пор Павлович набил стрик из шести побед. Все шесть – нокаутом в первом раунде. Благодаря такой впечатляющей статистике он стал одним из главных претендентов на бой за пояс в тяжелом весе против Джона Джонса.

Исраэль Адесанья

Адесанья приходил в UFC уже довольно известным бойцом. Дебютировав в 2010 году, он провел около 100 боев по правилам кикбоксинга, бокса и ММА. Если в боксе Адесанья больших успехов не добился, то в кикбоксинге дошел до титульного поединка за звание чемпиона в среднем весе GLORY.

В ММА Адесанья набил впечатляющую статистику из 11 побед подряд – все нокаутом. Ни один соперник не продержался дольше двух раундов. Долгожданный дебют в UFC случился лишь в 2018 году против австралийца Роба Уилкинсона.

«Мы не спешили с подписанием в UFC. Мы были готовы, чтобы сразу же драться с ребятами из топ-10, топ-5. Ради этого я работал все эти годы. Тренировочный лагерь к дебютному бою составил не восемь недель, а все восемь лет, что я тренировался по ММА», – говорил Адесанья.

В бою Уилкинсон решил не биться с Адесаньей в стойке, поэтому с первого же раунда пытался перевести бой в партер. Адесанья показал, что обладает достаточной физикой и техникой защиты от тейкдаунов, отбившись от 12 попыток из 15. Во втором раунде он нокаутировал оппонента, добыв не только первую победу в UFC, но и награду за выступление вечера.

После победы Адесанья обратился ко всем средневесам дивизиона: «Я новый пес во дворе. И я только что обоссал всю клетку». С тех пор он продолжает коллекционировать нокауты и яркие высказывания в октагоне.

Дастин Порье

Изначально Порье был бойцом WEC (World Extreme Cagefighting). Там он подрался всего два раза (1-1), пока в 2010 году UFC не поглотил WEC. Так он перешел в новый промоушен.

До поглощения чемпионом WEC в 145 фунтах был Жозе Альдо. После он сохранил пояс и автоматически стал первым чемпионом UFC в полулегком весе (до этого такого дивизиона там не существовало). Первая защита планировалась против Джоша Гриспи, но за месяц до боя Альдо снялся из-за травмы шеи. На замену вышел Дастин Порье.

Джош Гриспи, имевший внушительный рекорд из 14 побед и всего одного поражения, логично считался претендентом на пояс. Порье же был 21-летним бойцом без регалий и андердогом.

Бой состоялся 1 января 2011 года. Порье показал фирменный бокс и отличные навыки джиу-джитсу, которые нейтрализовали борьбу Гриспи. Он выиграл единогласным решением судей и сотворил главный апсет вечера.

«В бою я был слишком эмоциональным, позабыв о технике. В один момент я подумал, что ранил его и побежал добивать, а надо было оставаться спокойным и выцеливать удары. Если бы в этот момент он контратаковал меня, то, скорее всего, бы вырубил, ведь мои руки были опущены», – говорил после боя Порье.

По его словам, больше трудностей доставила подготовка, а не сам бой: «Когда мне позвонили и предложили бой, я сразу понял, что это шанс всей жизни. Весогонка к бою была жесткой, особенно учитывая всего месяц на подготовку. Сложности добавило и то, что до этого я дрался в легком весе, а тут решил спуститься в полулегкий. Дело в том, что в UFC легковесы просто огромные, поэтому я подумал, что в 145 фунтах мне будет намного лучше».

Позже Порье все же поднялся в легкий вес, подрался (неудачно) за титул чемпиона и пояс BMF. Сейчас уже идут слухи о том, что он попробует себя в полусреднем весе.

Петр Ян

Ян подписал контракт с UFC в январе-2018. Менеджер Саят Абдрахманов, для которого подписание Яна стало первым в UFC, написал: «Большое спасибо Пете за оказанное доверие! Когда мы с ним познакомились три с половиной года назад, Петя еще не провел ни одного боя по профи, а я не занимался менеджерской деятельностью. Уверен, еще через три года Петя уже будет чемпионом этой организации!» Но Ян стал чемпионом уже через два года.

Первым соперником Яна в UFC стал Теруто Ишихара. К тому моменту Ишихара провел в промоушене уже семь поединков (рекорд 3-1-3). Он считался ярким ударником с опасным ударом с левой.

«Этим боем я хочу показать, что готов сражаться в UFC, – заявил Ян. – Я бывший чемпион ACB, дрался с сильными ребятами и считаю, что могу конкурировать на мировом уровне. Я знаю, что на сегодняшний день могу драться с топовыми бойцами UFC и многим из них составить серьезную конкуренцию. Моя задача: прийти туда не просто для участия, а чтобы заявить о себе, о своих навыках, своем характере и сибирском духе».

Дебют состоялся в июне-2018 в Сингапуре. С первой же секунды стало понятно, что стойка Яна на несколько уровней выше Ишихары. Он легко перебивал соперника и уже в первом раунде нокаутировал.

«Это был дебютный поединок в UFC, поэтому я испытывал небольшое волнение. Мой план заключался в том, чтобы не торопиться, дождаться открываний от оппонента и лишь затем атаковать. Я увидел, что он часто мажет, поэтому, немного выждав, пошел вперед и добился досрочной победы», – заявил Ян.

После этого он набил стрик из семи побед. Туда вошли завоевание чемпионского пояса и попадание в рейтинг P4P. Затем начался резкий спад – три поражения подряд. Сейчас он занимает пятую строчку в легчайшем весе.

Камару Усман

Путь Камару Усмана к дебюту в UFC лежал через шоу The Ultimate Fighter. В 21-м сезоне соревновались два главных на тот момент флоридских ММА-зала – American Top Team и Blackzilians.

Изначально Усман не хотел участвовать в TUF, но владелец Blackzilians Глен Робинсон убедил его, что он может победить на шоу. Уверенность Робинсона подтвердилась, когда Усман прошел двух оппонентов и вышел в финал турнира полусредневесов.

Во время съемок TUF с Усманом случился смешной эпизод. Оказавшийся на шоу как гость Майкл Биспинг устроил пранк и брызнул огнетушителем в лицо Усману. Семь лет спустя Биспинг извинился за инцидент, но Камару не принял извинения: «Крысиный поступок, я до сих пор зол».

В финале TUF Усман встретился с Хайдером Хассаном, победившем в полуфинале Висенте Люке. «К тому времени я занимался ММА три года и за все это время ни разу не слышал про Хассана, – говорил Усман. – Но после первого же боя в TUF я сразу понял, что именно с ним мне предстоит драться в финале. Он без умолку болтает с момента начала шоу, поэтому мне хочется наконец его заткнуть».

В первом раунде финального поединка Хассан был слишком зажат, боясь проходов в ноги от Усмана. Пассивность оппонента позволила Камару занять центр октагона и прижимать Хайдера к клетке. Во втором раунде по совету тренеров Хассан начал прессинговать и даже раз попал апперкотом по Усману, но тот почти сразу же повалил его и провел треугольник руками.

Камару Усман стал чемпионом The Ultimate Fighter и заработал $50 тысяч за выступление вечера, а UFC дал $300 тысяч команде Blackzilians за победу в гонке залов. Тогда казалось, что они свергли American Top Team и стали королями Флориды, но внезапная смерть владельца Глена Робинсона в 2015 году сильно ударила по Blackzilians – спустя два года зал закрылся.

Хамзат Чимаев

Еще один пример впечатляюще быстрого взлета. До июля-2020 почти никто не знал о Хамзате Чимаеве. По слухам, UFC подписал его во многом благодаря протекции Александра Густафссона, с которым Чимаев тренировался в зале Allstars Training Center в Швеции.

«Он не только хороший борец. Никто не тренируется больше, чем Хамзат, а ведь я ездил по миру и видел тренировки многих бойцов. Чимаев не знает, что такое усталость, этот парень не чувствует боли», – нахваливал одноклубника Густафссон.

Чимаев всегда тепло отзывается о Густафссоне: «Возможно, не будь Алекса в Швеции, я бы не начал заниматься смешанными единоборствами. Без него я мог бы не оказаться в UFC. Все шведские ребята, которые идут в бои, благодарны Алексу. Хоть он и не завоевал пояс, для нас он настоящий чемпион».

Чимаев дебютировал во время ковида на «Бойцовском острове» в 2020 году. Он расправился с Джоном Филлипсом, задушив того во втором раунде. Спустя 10 дней Чимаев вновь вышел в октагон, где за три минуты финишировал Риса Макки. Это достижение принесло ему награду UFC за лучший дебют года.

Идеальный дебют испортили личные проблемы. «Недавно умерла моя тетя. Перед этим я сказал маме, что скоро буду зарабатывать большие деньги и все будет хорошо. На что мне мама ответила: «Если бы у тебя были эти деньги сейчас». Но тетя умерла. Моя цель – больше не допускать такого. Чтобы всегда были деньги», – сказал Чимаев.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Brandon Magnus/Zuffa LLC, Donald Miralle/Zuffa LLC, Josh Hedges/Zuffa LLC