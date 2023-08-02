В октагоне – кровавое шоу.

На «Кинопоиске» вышел новый эпизод 31-го сезона The Ultimate Fighter, в котором соревнуются команды Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

В 10-й серии россиянин Тимур Валиев дрался с Бредом Катоной за выход в финал турнира.

Ислам Махачев приехал поддержать Валиева, а Дана Уайт снова надел футболку с Хасбиком

«Было здорово пообщаться с ребятами, ведь я не говорил на русском пять-шесть недель. Подпитаться их энергией, услышать пожелания – это дало мне серьезный заряд», – сказал Валиев о встрече с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

Махачев интересовался у Валиева уровнем тренеров на TUF. «Бомба, честно говоря», – ответил Валиев. Он отметил чемпиона мира по БЖЖ Роберта Драйсдейла и Майкла Чендлера. Еще в команде тренеров есть Райан Бейдер (чемпион Bellator в тяжелом весе) и Джейсон Страут (тренер по ударке).

Махачев поддержал земляка из Дагестана: «Я давно знаком с Тимуром, мы много тренировались вместе. Валиев – пахарь и заслуживает драться в UFC, ведь он настоящий профессионал».

Президент UFC Дана Уайт снова появился в футболке с изображением Хасбика. Он уже надевал такую во время анонса боя Веттори – Каннонир и на прошлых эпизодах шоу. Интересно, что на сайте UFC есть раздел с коллекцией одежды Хасбика, но такой футболки там нет.

С главными тренерами команд у Махачева напряженные отношения. После анонса 31-го сезона TUF он заявлял: «Я не буду это смотреть. Эти двое – очень умные парни. Конор выбрал Чендлера, а тот проигрывал поединки, чтобы получить этот бой. Конечно, Чендлер проиграл специально [в бою с Дастином Порье]. Он дрался, как безумный, как будто пришел с улицы».

Про Макгрегора Махачев говорил: «Конор подойдет к бою в плохой форме. Он принимает много наркотиков, алкоголя. Чендлера ему будет тяжело победить. При этом Конор вполне может его побить, потому что я не понимаю логику Чендлера. Он ведь базовый борец, но во время боя сходит с ума».

Чендлер в целом положительно высказывается про Махачева. «Да, я думал, что он проиграет Оливейре и Волкановски. Я был не прав. Ислам доказал, что заслуживает пояса в нашем дивизионе. Но я все еще верю, что могу его побить. В этом спорте любой может побить любого. Если меня запустят вместе с ним в октагон, то мои шансы на победу довольно хороши», – заявил Чендлер.

Макгрегор увереннее говорил о шансах в бою с Махачевым. Он даже поделился геймпланом на потенциальный поединок: «Опыт против дерьма. Дробящие лицо удары из клинча и разрушающие мозг удары снизу. Остальной мой репертуар вам известен. Стальная левая нога. Пушечный кросс. Контроль запястий».

Валиев проиграл: Уайт думал о дополнительном раунде, а Катона может стать первым двукратным чемпионом TUF

Бой Тимура Валиева с Бредом Катоной за выход в финал The Ultimate Fighter получился конкурентным. Прошлый поединок Катона взял скучным судейским решением, поэтому в этот раз ему нужно было выступить ярче. Валиев тоже хотел устроить шоу и не боялся идти в рубку.

В первом раунде бойцы обменялись несколькими тяжелыми попаданиями. В одном из эпизодов Валиев рассек лицо Катоны ударом головой. Выявить победителя этого раунда сложно. Угол убеждал Валиева, что раунд за ними. Так же думала команда Макгрегора.

Во втором раунде Валиев держал Катону на дистанции киками, а затем в нужный момент взрывался в попытке провести тейкдаун. Катона активно прессинговал, раз за разом всаживал хуки и успешно защищался от всех тейкдаунов, лишь в конце позволив перевести себя в партер. Очередной близкий раунд.

Тренеры чувствовали, что третий раунд может стать решающим. Макгрегор кричал: «Давай, вырви эту победу!» Валиев отбивал левую ногу Катоны лоу-киками, тот отвечал точными ударами с правой. Концовку раунда бойцы встретили полностью измазанными в крови.

Дана Уайт думал, что понадобится дополнительный раунд для выявления победителя, но судьи посчитали иначе. Раздельным решением они присудили победу Катоне. У него появился шанс стать первым двукратным победителем The Ultimate Fighter (побеждал в 27-м сезоне).

В раздевалке после боя Катона жаловался, что Валиев постоянно бил его головой. Макгрегор хвалил: «Отнюдь не просто биться против ветерана, идущего за отмщением. Бред сейчас как раз на таком этапе карьеры. Это может привести его на самую вершину, прямиком к золоту».

Валиеву было тяжело смириться с судейским решением. Он считал, что, кроме размена в первом раунде, Катона ничего не показал. Чендлер успокаивал Валиева, говоря, что UFC все равно может его подписать: «Ты закатил настоящее шоу. Ты показал себя. Они [Уайт и матчмейкеры] это видят».

«Я продолжу идти вперед, вы еще увидите меня в большом шоу. Не собираюсь сдаваться, завтра же вернусь к тренировкам. Я буду готов к любому предложению от UFC», – заявил Валиев.