7 комментариев

Получил пояс из рук Масвидаля.

В ночь на 30 июля прошел турнир UFC 291, в главном событии которого встретились Дастин Порье и Джастин Гейджи. Топовые легковесы дважды неудачно бились за титул – против Хабиба и Чарльза Оливейры.

Сейчас Порье и Гейджи по 34 года. Они снова идут за поясом, которым владеет Ислам Махачев, и устроили зрелище.

Пять лет назад Порье забил Гейджи в стоячем нокауте. Тот прокачал бойцовский IQ и годами ругал себя за поражение

Порье и Гейджи похожи: одногодки, зрелищные рубаки, оба дважды проигрывали в титульниках. Они плотно шли в рейтинге дивизиона: Порье – второй, Гейджи – третий, поэтому бой неофициально называли претендентским. Порье после проигранного Оливейре титульника победил удушающим Майкла Чендлера, а Гейджи решением большинства – Рафаэля Физиева.

В 2018-м Порье и Гейджи уже встречались на турнире UFC on Fox в родной для Джастина Аризоне. Он был восходящей звездой UFC: пришел чемпионом WSOF с множеством защит и закатил два боя вечера подряд – в дебюте нокаутировал Майкла Джонсона, а потом отлетел от Эдди Альвареса.

Порье был ветераном UFC – 19 боев в промоушене. С первого раунда он прессинговал Гейджи в стойке: хорошо нагружал джебом и выбрасывал многоударные комбинации. Гейджи отвечал любимыми лоу-киками – в WSOF он ими даже нокаутировал. Первый раунд на карточках все судьи отдали Порье, второй – двое из трех.

Лоу-кики работали: Порье замедлился и с трудом стоял. В третьем раунде Гейджи больше попадал и забрал раунд у всех судей. Но допустил ошибку, повторно попав сопернику пальцем в глаз, за что лишился балла. До решения судей не дошло – в четвертом раунде Гейджи пошел вперед и нарвался на мощный левый боковой. Порье увидел стоячий нокдаун и вложился ударами. Рефери Херб Дин остановил избиение.

За годы благодаря тренеру Тревору Уиттману Гейджи стал думающим бойцом. Из рубаки, который закатывает бои вечера, он превратился в тактически обученного ударника, побеждающего по очкам. Гейджи перехитрил Чендлера и Физиева: они вышли рубиться со старым Джастином, но встретились с обновленной версией – расчетливой и хладнокровной.

Гейджи считает, что плохо провел первый бой с Порье – сейчас он прокачал бокс и меньше рубится. Джастин показывает зрелищные бои и забирает бонусы, но эффективнее использует сильные стороны и пропускает меньше ударов. Он чаще контратакует и не идет на соперника без ударов, рассчитывая на челюсть, как раньше:

«Наш первый бой состоялся пять лет назад, и сейчас это не имеет значения. Тогда я дрался как идиот, но каждый следующий бой не похож на предыдущий. У нас будет 25 минут, это важно. Я не знаю, что именно случится, но готовлюсь к 25 минутам ада, потому что уверен, что дерусь с настоящим зверем», – сказал Гейджи перед реваншем.

Гейджи отдал первый раунд в реванше, но вырубил во втором – хай-киком Эдвардса. После победы получил пояс BMF и вызвал чемпиона, но вмешался Конор

В реванше Гейджи с первых секунд активировал главное оружие – лоу-кики. Порье отвечал ударами в корпус и поджимал к сетке, чтобы прицелиться и разрядить многоударные комбинации. Гейджи взрывался, чтобы не прижиматься, но Порье методично съедал пространство, заняв центр октагона. Хотя заметно менее успешно работал джебом – любимым ударом, который обычно выбрасывает в огромных количествах, меняя стойки.

За две минуты до конца первого раунда Порье хорошо попал левой и потряс Гейджи – тот был у сетки, но восстановился. Джастин сбавил в движении и получил сечку над глазом. При этом на последних секундах сам чуть не потряс Порье, подловив того без защиты на ближней дистанции.

Во втором раунде Гейджи снова отбивался лоу-киками у сетки. И взрывался комбинациями: подныривал и завершал серию коронным левым. После одной из таких Гейджи выбросил хай-кик, который несколько раз пробовал в первом раунде. Казалось, Порье увидел удар и защитился, приложив руку к голове. Но удар был таким сильным, что прошил защиту – Порье улетел в глухой нокаут.

Режиссеры UFC моментально вспомнили победный кик Леона Эдвардса в первом бою с Камару Усманом за пояс в полусреднем весе. Удары похожи: отвлекающий панч рукой, который маскирует хай-кик. Порье справился лучше Усмана и поставил руку, но Гейджи пробил защиту.

«Честно, я удивил самого себя. Я выбрасывал этот удар разок с Физиевым и подумал: «Ого, прикольно». Я заметил, что Дастин после левого прямого ждал контратаку, поэтому я сделал ложную контратаку и довел кик. Я выбрасывал этот удар в первом раунде, но в этот раз он почему-то прям залетел в голову. Может, удача, не знаю», – признался Гейджи.

После победы Гейджи получил пояс BMF от прошлого обладателя Хорхе Масвидаля. Он признался, что любит Порье-бойца, но рад отомстить за поражение. И потребовал бой за пояс с победителем пары Махачев – Оливейра. После яркого финиша амбиции Гейджи справедливы: в дивизионе много хороших бойцов, но они медленно поднимаются в рейтингах. Тем же, кто забрался в топ-5, достаточно одной-двух побед, чтобы получить шанс повторно – даже если это не всегда справедливо.

«По сравнению с другими видами спорта в ММА у тебя редко бывает возможность отомстить. Обычно мы проигрываем, возвращаемся домой, и поражение поедает нас. А тут я вернулся и снова всем доказал. По сравнению с первым боем против Дастина – день и ночь. Все благодаря этому парню, который преподал мне урок, и я благодарен богу за этот урок. Вы знаете, что я хочу дальше. Драться за пояс!» – сказал Гейджи.

Примечательно, что Гейджи и Усман – одноклубники и тренируются у Тревора Уиттмана. Команда переживала нокаут Камару, а сейчас Гейджи победил зеркальным киком. При этом Усман был в октагоне и поздравлял Гейджи. А Конор, который никак не вернется в пул USADA, вызвал Гейджи на бой – за пояс BMF. Но отказался от противостояния с Чендлером после TUF, где провалился как тренер.

«Джастин, я тебя отшлепаю. Я настоящий BMF, он может драться за копейки, если хочет, но мне нужны души. Я решаю, что делать. К черту Чендлера, если ты хочешь этого [боя], требуй», – написал Конор.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Gardner; East News/Chris Gardner