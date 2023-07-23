Спойлер: много.

Джейк Пол – блогер и начинающий боксер, совсем недавно дебютировавший на профессиональном ринге.

Он провел всего семь поединков, но заработал на них около $40 млн. Его годовые доходы сопоставимы с цифрами Сауля Альвареса, а сам он попадает в рейтинги Forbes.

«Ваши дедушки фанатели от Мохаммеда Али. Джейк Пол – кумир этого поколения»

Пол прославился задолго до дебюта в боксе. Первые ролики он выложил еще в 2013 году, а к началу спортивной карьеры на его ютуб-канал были подписаны почти 20 млн. Вместе с количеством подписчиков росло и количество скандалов. Например, в 2018-м канал Пола полностью лишили монетизации. Главный источник дохода отвалился из-за влога, записанного в японском лесу Аокигахара, известном как «лес самоубийств».

В разгар протестов против полицейского насилия в 2020-м агенты ФБР провели в доме Пола обыски – его подозревали в мародерстве (позже все обвинения сняли). Череда скандалов хоть и нанесла определенный ущерб репутации блогера, но в то же время превратила его в суперзвезду – когда он впервые рассказал о желании провести боксерский поединок, его организацией тут же занялся известный промоутер Эдди Хирн, а сам бой вживую посмотрели тысячи зрителей.

Соперником Пола стал блогер под ником AnEsonGib, с которым тот легко разобрался и отправил в нокаут уже в первом раунде. Пол провел на ринге меньше трех минут и заработал $1 млн – без учета бонусов, которые полагались дебютанту за досрочное завершение боя.

Совсем недолго продлился и второй поединок – Пол финишировал экс-баскетболиста Нэйта Робинсона уже во втором отрезке боя. По словам Пола, его гарантированный гонорар составил всего $650, но процент от продажи платных трансляций увеличил его до $10 млн.

Высокий интерес к турниру объяснялся не только участием в нем Пола, но и громким мейн-ивентом – в главном событии Майк Тайсон провел выставочный поединок против Роя Джонса: «Выплаты напрямую зависели от того, насколько успешным будет событие. А успех был невероятным».

Следующим соперником Пола стал экс-боец UFC Бен Аскрен. Несмотря на то, что блогер подходил к поединку в статусе небольшого фаворита, скачок в уровне оппозиции казался серьезным. Но все оказалось иначе – Пол нокаутировал Аскрена на второй минуте боя.

За избиением наблюдало больше 500 тысяч человек, а процент с продажи платных трансляций принес блогеру $3 млн. Это меньше, чем за предыдущий поединок, но впервые за все время выступлений в боксе Пол получил возможность возглавить турнир.

Спустя четыре месяца Пол снова вышел на ринг. На этот раз его соперником стал Тайрон Вудли – бывший чемпион UFC, у которого четыре защиты пояса. Перед поединком Пол сказал: «Я близок к тому, чтобы стать самым главным человеком в современном боксе. Кумирами ваших дедушек были Мохаммед Али и Майк Тайсон. Ваши отцы фанатели от Флойда Мейвезера. Джейк Пол – главный боксер этого поколения». Вудли проиграл раздельным решением, а сам бой собрал около 500 тысяч платных трансляций – гонорар Пола составил $6 млн.

Реванш с Вудли закончился ярким нокаутом, но привлек куда меньше внимания – с продажи PPV организаторы получили $12 млн. Гарантированный гонорар Пола составил $2 млн – еще полтора ему принесли платные трансляции. Эта победа стала для него пятой в профессиональном боксе.

В прошлом году Пол попал в Forbes, а в августе подерется с одной из главных PPV-звезд современности

В октябре-2022 Пол провел поединок с 47-летним Андерсоном Сильвой, считающимся одним из лучших бойцов в истории ММА. Бой продлился всю дистанцию, а в последнем раунде Пол даже отправил Сильву в нокдаун – и победил единогласным решением. Гарантированная выплата составила $1,5 млн, а поединок собрал 300 тысяч платных трансляций – это позволило общему гонорару Пола вырасти до $5 млн.

В последний раз Пол дрался в феврале – поединок против брата Тайсона Фьюри Томми прошел в Саудовской Аравии. Несмотря на поражение, ставшее для блогера первым на профессиональном ринге, Пол не сильно расстроился – по словам представителя промоутерской компании MVP, поединок собрал более 800 тысяч платных трансляций, а гонорар Пола составил $30 млн. Журналист Дэйв Мельтцер приводит более скромные данные, но и они впечатляют – по его информации, блогер заработал около $10 млн.

5 августа Пол подерется с Нэйтом Диазом – одной из главных PPV-звезд современности. Диаз четырежды возглавлял номерные турниры UFC, а его дилогия с Конором Макгрегором продала почти 3 млн платных трансляций. Сообщается, что гарантированные выплаты бойцам составят $2 млн – процент от PPV увеличит эту сумму в несколько раз.

При этом у Пола есть и другие источники дохода – он занимается созданием NFT, продажей мерчендайза и владеет собственной промоутерской компанией. Боксерская карьера позволила Полу заключить соглашение с DraftKings – одной из крупнейших букмекерских контор США. По подсчетам издания Forbes, за 2021 год Пол заработал $40 млн – из профессиональных боксеров к нему приблизился только Сауль Альварес.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves / Stringer, Joe Scarnici / Stringer, Al Bello / Staff, Jason Miller / Stringer, Mike Ehrmann / Staff, Christian Petersen / Staff, Francois Nel / Staff