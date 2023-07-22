Жаль, конечно, этого добряка.

На «Кинопоиске» вышла девятая серия 31-го сезона The Ultimate Fighter, в котором соревнуются команды Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

На шоу определились полуфиналисты, но из команды Конора туда пробился только один боец. UFC хотели ему помочь, но что-то пошло не так.

«Я не фанат Конора». UFC предложил бойцам сменить команду – согласился только один, кого называют дивой

Что по раскладам полуфиналов? В легчайшем весе единственный пробившийся из команды Макгрегора Рики ДеШульо встретится с ветераном Коди Гибсоном. Вторая пара полуфиналистов – Бред Катона против россиянина Тимура Валиева.

В легком весе за выход в финал шоу поборются бойцы из пар Курт Холобау – Джейсон Найт и Остин Хаббард – Рузвельт Робертс.

В 155 фунтах не осталось ни одного бойца из команды Макгрегора, поэтому UFC дали им шанс сменить кэмп и готовиться к поединку с тренерами Конора. Все легковесы отказались.

«Мы деклассировали их, побили со счетом 7-0. Я остаюсь в команде Чендлера, ничего менять не собираюсь. Я не фанат Конора, не фанат их подхода к тренировкам», – заявил Курт Холобау. Джейсон Найт вовсе заявил, что покинет шоу, если его переведут в команду Макгрегора.

Президент UFC Дана Уайт сразу же определил, что никого заставлять менять лагерь не будут: «Это важнейший поединок в их жизни, поэтому я оставлю решение [смена тренеров] за самими бойцами».

По-другому было в легчайшем весе. Бред Катона, боец из зала SBG Ireland, ушел от Чендлера к Макгрегору. У Катоны уже были проблемы с прошлой командой – не нравилось, что Чендлер уделял ему мало внимания. Он жаловался, что тренеры дополнительно не работают с ним во время тренировок и подготовки геймплана. Другие бойцы критиковали его за это и называли дивой.

«Для увеличения шансов на успех лучше вернуться к тренеру Джону Каване. С ним я тренируюсь в Ирландии, там же мой нутрициолог», – объяснял решение Катона. Макгрегор с радостью встретил одноклубника из SBG Ireland.

Конор намеренно подобрел: позвал соперников на пикник (с рагу на пиве) и помогал бойцу, с которым регулярно ругался

В новой серии шоу поведение Конора Макгрегора сильно изменилось. Если во время четвертьфиналов он обзывал бойцов Чендлера бомжами и критиковал их стиль боя, то теперь был вежлив и доброжелателен.

Макгрегор даже организовал пикник с коктейлями для всех бойцов (включая соперников), куда позвал личного шеф-повара, чтобы тот приготовил им ирландское рагу. Оно ничем не отличается от обычного, но вместо воды используется стаут [вид пива]. Конор залил в блюдо сразу пять банок.

«Ирландское рагу – это семейный рецепт Макгрегоров на протяжении многих лет. Хороший стаут, хорошая говядина – и вы получите исконно ирландское блюдо», – рассказывал Макгрегор.

Конор активно звал всех участников попробовать рагу. Бойцы из его лагеря хвалили блюдо, но команда Чендлера не впечатлилась. «Лично мне такое не нравится. Когда ты начинаешь есть это рагу, то сразу чувствуется вкус пива», – делился впечатлениями Джейсон Найт.

Тимур Валиев – единственный боец на шоу из России – отмечал, что ему не нравится алкогольная тематика, окружающая команду Макгрегора: «Единственное смущало, что ребята постоянно рекламировали его алкоголь, я бы не смог. Это было бы проблемой. Ходить тренироваться в Proper Twelve, рекламировать... Я бы этого не допустил».

Бойцы Чендлера всячески показывали, что им не нравится быть в компании Макгрегора – не подавали ему руку и игнорировали. Было видно, что им трудно забыть старые обиды и делать вид, что ничего не было. Постоянные привилегии Конору со стороны UFC в виде смены тренеров или личного шеф-повара лишь обостряли отношения.

Во время первого полуфинального боя между Остином Хаббардом и Рузвельтом Робертсом Макгрегор стоял у клетки с отрешенным видом – ему не за кого было болеть. Чендлер выбрал нейтральную позицию и не помогал ни одному из бойцов, поэтому на Apex Arena было необычайно тихо.

Хаббард и Робертс дрались в тишине, пока Макгрегор не сдержался и не начал подсказывать Робертсу. Интересно, что Конор помогал бойцу, с которым ранее не раз ругался и спорил. Именно Рузвельт активнее всего радовался победам команды Чендлера и критиковал Макгрегора за плохое тренерство.

Подсказки Макгрегора вновь не помогли, и Робертс уступил раздельным решением. В итоге Остин Хаббард стал первым финалистом 31-го сезона The Ultimate Fighter.