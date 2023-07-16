Единственный, кто побеждал Анкалаева и Хилла.

22 июля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе Пол Крейг проведет первый бой в среднем весе.

Крейг прошел путь школьного учителя до бойца MMA. Как это получилось?

Крейг на битве взглядов целовал соперника в губы и единственный, кто побил Анкалаева и Хилла

Пол Крейг – главная опасность для российских бойцов в полутяжелом весе. Первым в списке стал Магомед Анкалаев. Перед поединком никто (даже он сам) не давал ему шансов против непобежденного Анкалаева, который приходил в UFC как один из главных проспектов дивизиона. «Помню, как я выходил на бой, думая: «Вот и все, вот и подошла к концу моя карьера в UFC [рекорд Крейга в промоушене к тому времени был 1-2]», – вспоминал Крейг.

С первых же минут боя было очевидно, что между бойцами огромная разница в классе. Анкалаев все три раунда избивал соперника. До конца поединка оставалось семь секунд, когда Крейг накинул треугольник и финишировал Анкалаева за одну секунду до финального гонга. Это поражение до сих пор остается единственным в его карьере.

Следующим был Гаджимурад Антигулов. Напряжение между бойцами нарастало уже с битвы взглядов, где Крейг задел козырек кепки Антигулова рукой, а тот ответил толчком. Во время битвы взглядов подпускать к себе Крейга – непредсказуемость, ведь он может поцеловать оппонента в губы. Именно это случилось с Джедом Хью перед турниром по БЖЖ.

В поединке Антигулов сразу же повалил Крейга, бил сверху, но попался на фирменный треугольник в первом раунде. Эта победа помогла Крейгу впервые выйти на положительный рекорд в UFC – пять побед и четыре поражения.

Еще он побил Никиту Крылова. Оба бойца высококлассные грэпплеры, поэтому бой проходил преимущественно в партере. Большую часть первого раунда Крылов пытался пройти гард Крейга, но попался на (снова!) треугольник.

«Как школьник, попался на удочку Крейга. Мне это сложно объяснить даже самому себе. Самое обидное поражение в карьере. Я не получил никакого урона, я видел, как Крейг «плывет», – говорил после боя Крылов.

Но главная победа – над экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом. Крейг заманил яркого ударника Хилла в партер, где сломал ему руку в первом же раунде. Как и Анкалаев, Хилл был непобежденным проспектом до поединка с Крейгом. Как и у Анкалаева, это единственное поражение в карьере.

Удивительно, но до этого поединка Крейг владел лишь коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. После яркой победы над Хиллом тренеры повысили Крейга до черного пояса.

Его поздравил сидевший рядом с загипсованной рукой Хилл. Бывшие соперники сразу же подружились и провели вечер после боя, отрываясь в клубе: «Мы с Крейгом в хороших отношениях и мне плевать, что говорят другие. После боя он весь вечер покупал мне бухло и мы зажигали до утра!»

Крейг работал в школе, ездил с гуманитарной миссией в Африку и носит килт

Крейг пришел в единоборства относительно поздно – в 24 года: «Однажды мой друг повел меня в зал, где тренировались потные полуголые мужики. Я до этого никогда не смотрел UFC, поэтому все это казалось мне странным. Начав тренироваться, я и сам в это втянулся».

Сначала Крейг совмещал жизнь бойца и карьеру школьного учителя. Он работал в школе как специалист по профориентации. Первое время боялся говорить детям, что он профессиональный боец, но затем понял, что это такая же карьера, как и все остальные. «Дети иногда спрашивают меня: «Правда ли, что бойцы ММА сумасшедшие?» Я отвечаю, что все мои соперники были хорошо образованными людьми, а не обычными драчунами с улицы», – говорил Крейг.

Он учил школьников навыкам коммуникации, командной работы и практическим знаниям по типу чтения топографических карт и оказания медицинской помощи. За успехи в работе с детьми принц Уильям наградил Крейга и 11 его школьников поездкой с гуманитарной миссией в Африку. Они помогли построить в маленькой угандской деревне кухню и резервуар для воды.

Позже Крейг выбирал между работой учителем и карьерой в ММА. С каждым боем уровень оппозиции рос, поэтому для профессионального роста становилось все сложнее сочетать тренировки с ежедневной работой в школе. Крейг привязался к ученикам, ему было сложно отказаться от учительства. С выбором помог отец. «Он сказал, что я могу когда угодно вернуться преподавать, но невозможно начать заново бойцовскую карьеру», – вспоминал Крейг.

Крейг – патриот Шотландии. В повседневной жизни он носит килт, а за шутки предупреждает: «Последний, кто назвал килт юбкой, был убит». Крейгу нравится, что под килтом можно не носить трусов, что помогает охладиться жарким летом.

Любовь к Шотландии Крейг выражает и через накрашенный флаг на лице во время стердаунов. В таком виде он похож на персонажа Мела Гибсона из фильма «Храброе сердце». Сам Крейг объясняет краску так: «Хочу показать людям, кто я и откуда родом. К тому же она помогает мне выделяться в этом спорте без трэштока».

Про трэшток Крейг шутил: «На самом деле у меня грандиозный трэшток, просто никто его не понимает из-за тяжелого шотландского акцента». С акцентом связана и главная претензия Крейга к UFC: «Странно, когда ты говоришь на идеальном английском, но в видео с тобой добавляют субтитры для англоговорящих зрителей. В одном из интервью после поединка ко мне приставили переводчика, который должен был переводить мою речь на английский! Это просто неуважение к шотландцам!»

Фото: instagram.com/paulcraig; mmafighting.com; East News/Per Haljestam-USA TODAY Sports/Sipa USA, Paul Jacobs / WENN.com, Per Haljestam-USA TODAY Sports/Sipa USA Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire, AP Photo/Jeff Chiu; Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC