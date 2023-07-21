Разговор с Тимуром Валиевым, который сравнил Гамзатова и Хабиба.

Тимур Валиев – бывший боец UFC в легчайшем весе, который участвует в новом сезоне The Ultimate Fighter. Это реалити-шоу, с 2005 года продюсируемое UFC и в этом сезоне транслируемое на «Кинопоиске».

В 2022 году Валиева уволили из UFC после четырех боев, хотя он заходил с рекордом 16-2. Теперь – в 33 года – получил шанс на камбэк через шоу, где считается фаворитом.

В 31-м сезоне TUF борются команды Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Валиев попал в команду Чендлера и единственный боец, кто представляет Россию. Мы поговорили об устройстве шоу и жизни в Дагестане.

Много виски Конора после боев, подаренные Чендлером борцовки и очки, провокации с ужином от UFC – так устроен новый сезон TUF

– В этом сезоне TUF много ветеранов, которых уволили из UFC. Что почувствовал, когда твой контракт не продлили?

– Было досадно, я понимал, что меня увольняют. Но я выполнил хорошую работу для компании, остался доволен собой. Если вспомнить мой дебют в UFC, соперники постоянно слетали: за неделю пятерых поменяли, я принял бой за три дня – в категории 63,5 кг. Второй бой – Хулио Арсе снялся за неделю, я дрался в 66 кг. После этого дали Барселоса, который шел 5-0, я заработал бонус за бой вечера.

Когда после третьего боя в UFC его получаешь, обычно продлевают контракт. В четвертом поединке я заменил Умара Нурмагомедова: подрался с Джеком Шором, показал хороший бой. Был уверен, что продлят контракт, но не получилось.

– Ты попал в сезон TUF, где молодые бойцы и ветераны живут в одном доме. Расскажи про быт.

– Четыре недели мы жили в доме и две с половиной – на карантине. Сначала прилетели в Лас-Вегас, нас было 24 человека, а взяли только 16. Они назвали это карантином, но это был профотбор. Нас проверяли, насколько психика устойчива в критических ситуациях.

Я с первого дня заряжался энергией, всем процессом. Хоть мне за месяц три раза пришлось сгонять вес, я ни о чем не жалею.

В основном ребята были очень дружелюбные, нашел друзей, сильно улучшил английский. В жизни были некоторые сложности, потому что парни, которые проиграли в первом круге, выпивали по вечерам. А я ложусь рано, просыпаюсь – тоже.

Этот момент немного напрягал, но потом ребята поняли: когда они пьют, не нужно шуметь, потому что Тимур спит. У них на следующий день отходняк был, мы над ними смеялись.

– Считаешь, что UFC устраивал провокации?

– Конечно. Например, когда мы ждали ужин в семь вечера, а принесли в половине двенадцатого. Смотрели, как мы будем реагировать. Еще на карантине сдавали разные анализы на допинг.

– Ты попал в команду к Майклу Чендлеру. Что это за человек и тренер?

– Отличный парень, мотиватор. Это видно по его поступкам – они с женой усыновили двух темнокожих детей. Чендлер говорит вещи, которые помогают по жизни, учат, как относиться к разным ситуациям.

Майкл подарил мне классные борцовки. Он увидел, что мне холодно и я травмируюсь. Потом парень из нашей команды сломал очки, Майкл всем купил новые. Чтобы вы понимали, они стоят около $300. Красавчик, я его сильно зауважал. Команда у него тоже хорошая.

– Конора не любят в Дагестане из-за конфликта с Хабибом. Радовался, что не попал в его команду?

– Не столько из-за Хабиба... Это пройденный этап, он уже за это получил. Если бы я попал к Конору, это было бы круто с точки зрения хайпа. Единственное смущало, что ребята постоянно рекламировали его алкоголь, я бы не смог. Это было бы проблемой. Ходить тренироваться в Proper Twelve, рекламировать его... Я бы этого не допустил.

В остальном с Конором было бы интересно, он прикольный пацан. Для его команды было много привилегий. Например, у него был с собой шеф-повар, который нам готовил. Это было просто сумасшествие, очень вкусно.

– В одной из серий Чендлер обвинял Конора, что тот не поддерживает команду, пропускает тренировки. Парней это расстраивало?

– У него был специфический подход. Сам Конор, может, не появлялся часто, но тренеры всегда были. Майклу просто нужно ответить Конору – тот его как только не обозвал. Майкл сам не ругается, не оскорбляет. Этому у него можно поучиться – как реагировать на провокации, трэшток.

– На «Кинопоиске» вышел твой четвертьфинальный бой с Тревором Уэллсом, который сорвался из-за болезни соперника. Ты повторно гонял вес – было тяжело?

– Было сложно психологически, но я понимал, на что иду. Я видел других ребят и хотел показать, что эту весогонку не чувствую. Что меня ничего не сломает, не помешает выиграть турнир. Хотя вы знаете, что на весогонке тяжело иногда лишний раз с кем-то разговаривать. А у нас в день по часу интервью, помимо этого две тренировки, надо вещи постирать.

– Доволен, как провел бой? Казалось, победил уверенно, но Конор возмущался, требовал третий раунд. А Уайт хвалил Уэллса.

– Соперник нанес один значимый удар. Я специально так подрался, чтобы показать яркий бой. Мог его в первом раунде залежать. Когда был за спиной, отпустил и специально дрался в стойке. Бил вертушки, с разворота, любые удары. Покажите хоть один бой, где бойцы так делают! Я дрался зрелищно и дал возможность зрелищно подраться сопернику. Не каждый так умеет, не каждому это дано.

На следующий день у меня даже не болело тело, я был готов драться. Не забывайте, до этого я год не выступал. Этот момент чувствуется немного в первые минуты. Моя задача была выложиться на два раунда, не дать шансов сопернику, нанести в 3-4 раза больше ударов.

Валиев тренирует в зале Малыхина «Добрыня» в Таиланде и не считает, что тренировки там портят карьеру Яна

– Ты много времени проводишь за рубежом – долго тренировался в США, сейчас в Таиланде. Не скучаешь по родному Дагестану?

– Мне нравится путешествовать, узнавать людей, культуры, языки, развиваться. Я понимаю, что если буду постоянно в Дагестане, то рост прекратится. Пока я молодой, до 40 лет, могу столько всего узнать. Я пользуюсь моментом, летаю по странам, в разные школы. Когда придет время, у меня будет много знаний и я поделюсь ими со своим народом. В старости хочется жить в Дагестане и быть полезным людям.

– В Дагестане ты играл в футбол, а потом ушел в ушу-саньда [китайский бокс]. И не очень удачно – сразу сломал зубы.

– С зубами у меня столько историй... Я поломал их на первых соревнованиях по ушу-саньда. Товарищ меня привел, сказал, можно выиграть. Мы с ним на одном районе занимались. Как сейчас помню, Шарип Зайнуков в полуфинале выбил мне зубы запрещенным приемом, но я победил.

Стоматолог эти же зубы прикрутил, было очень больно. Они у меня срослись, потому что был ребенком. Несколько раз это повторялось: на соревнованиях, на улице... Я рад, что, наконец, у меня красивые зубы, я люблю улыбаться.

– Почему сейчас тренируешься в Таиланде?

– Анатолий Малыхин открыл здесь зал «Добрыня». Хотим его развивать, чтобы приезжали лучшие тренеры со всего мира. Но такого нет, что я насовсем переехал в Таиланд. Я как тренер пытаюсь организовать процесс, у меня отличная команда, которая мне помогает.

– Чем жизнь и тренировки в Таиланде отличаются от США? Сейчас это две крупнейшие точки на карте ММА.

– В США очень дорого. В Таиланде все просто в плане тренировок: здесь на каждом углу кафе, фрукты, тебе стирают вещи, есть жилье, тренировочные залы. Я приехал из Таиланда на TUF и весил 68 кг. Чтобы уложиться в нашу весовую, я согнал всего 6,2 кг – за две недели. Потому что в Таиланде правильно питаешься, хорошее потоотделение, все легче переносится.

Единственное – нет такого выбора тренеров, как в Америке. Но сейчас здесь работают команда Волкановски, братья Хикман. В Tiger Muay Thai собраны тренеры из всех регионов: ирландцы, американцы, бразильцы, тайцы. Мы то же самое пытаемся сделать в «Добрыне» – собрать лучших и вывести ММА на новый уровень.

– Петр Ян давно тренируется в Таиланде. После серии поражений говорят, что ему нужно уезжать. Согласен?

– Было понятно, что если Ян начнет проигрывать, то об этом будут говорить. Люди всегда критикуют. Но по большому счету, кому он проиграл? Мерабу – согласен. Но там были свои моменты, я после этого боя Петю стал больше уважать. На одной ноге, на одной руке вышел.

Пять раундов дрался как настоящий мужчина, не дал себя сломать. Мы можем только восхититься его духом. Ничего Петя не проигрывает, нормально дерется, показывает шикарные бои.

Может, с О’Мэлли он не был голодным – после всех титулов, драм. Но все равно выиграл. Видно было по бою, кто хищник, а кто жертва. Я думаю, что у Пети все четко, просто есть психологические моменты – не слушать тех людей, которые лишнюю суету создают. Он наслаждается жизнью, занимается семьей.

Я с Петей сам работал в последнюю подготовку и кайфовал от его навыков. Мы помогали друг другу, знали, как будет идти бой. Просто Петя вышел травмированным. В этом нет вины Мераба, конечно. Я знаю, у него тоже были травмы – хорошо с ним знаком, классный парень. Просто так получилось. Я думаю, Петя – все та же машина, убийца. Не надо накручивать себя и слушать ненужных людей.

– Тебя не удивил О’Мэлли, когда он победил Яна? В интервью ты назвал его «воздуханом», а в России в него почти не верили.

– Я знал, что это стилистически тяжелый соперник для Яна. Высокий парень, двигается, бьет. В UFC понимали, что три раунда он может конкурировать с Петром. Дали бы пять раундов... UFC просто вели его и в нужный момент дали Яна.

О’Мэлли – сильный боец, но его грамотно ведут. Когда-то он был воздуханом, но теперь он сильный! За это он должен сказать спасибо UFC, хотя его заслуга тоже есть.

– О’Мэлли справится с борьбой Стерлинга? Их бой запланирован на 20 августа, многие прогнозируют удушающий уже в первом раунде.

– Не думаю, что сможет. У него хороший тренер – Аугусто Мендес, многократный чемпион мира по джиу-джитсу. Какую-то защиту от болевых он ему поставит. Но думаю, что Стерлинг его просто переедет.

Единственная проблема – Стерлинг гоняет очень много веса. За короткий срок когда гоняешь, бывают проблемы. Если вспомним, Хабиб за полгода два раза вес гонял, у него бои срывались. Стерлинг, думаю, весит около 75 кг и гоняет на 61 кг. Может, и больше. Этот момент может сказаться.

Еще не забывайте, совсем недавно О’Мэлли ловили на стероидах, все забыли об этом, говорят, какой он красавчик [в 2018-м у Шона нашли запрещенное вещество остарин]. Да, отстранили на полгода, они там что-то переиграли. Но давайте учитывать все факты.

«Раньше был Расул Гамзатов, который прославлял Дагестан, сейчас Хабиб – приятно»

– Ты тренировался с Джоном Джонсом, он высокого мнения о тебе. Джонс – величайший боец в истории ММА? Или все-таки Хабиб?

– Если говорить про достижения в спорте, Джонса и Хабиба нельзя сравнивать. Джонс на голову выше, у него намного больше титулов. Но если мы сравниваем, какой вклад в общество внес, какой бум совершил Хабиб, мы не можем ни одного человека с ним сравнить. Посмотрите на арабский мир, Дагестан, Россию. Меня видят в ресторанах Нью-Йорка и говорят «Khabib Team!» – просто потому, что я похож на кого-то.

Хабиб совершил огромный вклад в мировое и мусульманское сообщества. В нашей стране президент его приглашал. Ни одна победа Джонса не может сравниться с тем, что сделал Хабиб за свое время.

– Хабиб стал огромным авторитетом в Дагестане. Как это повлияло на республику?

– Появилась лига Eagle FC, возможность выступать, выходить на новый уровень. Открылся огромный спорткомплекс, в котором развиваются олимпийские виды, там собираются лучшие бойцы. Раньше мы больше делились на клубы, сейчас основная база – зал Абдулманапа.

Плюс у Хабиба много бизнес-проектов, которые дают рабочие места. Его село переименовали в честь отца, там все по-другому. Приятно заезжать, смотреть, народ радостный.

За границей благодаря Хабибу знают Дагестан. Раньше был Расул Гамзатов, который нас прославлял, сейчас Хабиб – приятно.

– Ты сказал, что ММА стремительно развиваются в Дагестане. Ждать новую волну чемпионов UFC?

– Безусловно. Уровень ребят, которые подрастают, совершенно другой. Молодой парень может прийти в зал, и ты думаешь: «Где ты тренировался?!» Сейчас уровень сильно растет, будет больше звезд. У нас есть опыт тренеров разных стран, школ. Мы стали лучше понимать нутрициологию, фармакологию. Раньше мы милдронат принимали, сейчас знаем, что это допинг. Мы все научились делать правильно, знаем, как не перегрузить бойца за короткий срок.

– Спортсмены из других стран все чаще приезжают в Дагестан тренироваться. При этом обсуждается дресс-код для туристов, который вызывает споры.

– Те туристы, которых я видел, не выглядели вульгарно. Контингент другой: они не колбаситься приезжают, а посмотреть природу – горы, море. Понятно, на море в штанах не пойдешь... Мне кажется, люди должны сами понимать. Если хочет, чтобы на него внимание обратили, наденет короткие шорты, это и среди местных бывает. Все от человека зависит.

Адекватным людям даже говорить не надо. Они понимают, что не надо целоваться посреди улицы в Дагестане. То же самое в Москве – если ты в центре танцуешь, то позоришь себя и семью. Люди более-менее это понимают. Говорить всегда что-то будут, каждый хочет себя показать. Но надо самому быть нормальным, а потом смотреть на других.

– Последнее время кажется, что второй по популярности дагестанец после Хабиба в мире – Хасбик. Встречался с ним?

– Да, мы с Хасбиком виделись, познакомились. Он очень харизматичный, дерзкий, у него есть стержень. Несмотря на возраст и ограниченные возможности, он никому не позволит себя «кружануть». У нас в шутку говорят: «Тот еще даргинец!»

– Многие молодые спортсмены, в том числе из Дагестана, идут в поп-ММА. Как к этому относишься?

– Я не фанат поп-ММА, интриг, скандалов. Мне это тоже не нравится. При этом там бывают потрясающие бои: есть пацаны, у которых на таком уровне бокс, ударка, что на них можно смотреть с открытым ртом, учиться.

Я лично знаю ребят, списанных боксеров, которые не знали, что делать, но с помощью поп-ММА вернулись. Они заработали для семьи, купили квартиру, машину, принесли кушать домой. Безусловно, поп-ММА раскрыли многих бойцов. Просто некоторых они раскрыли по-другому: если раньше только дома знали, что они дебилы, теперь все знают.

Фото: instagram.com/timurvaliev_df; The Ultimate Fighter; East News/Giuseppe CACACE / AFP, STRINGER / ANADOLU AGENCY