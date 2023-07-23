Приключения в Лас-Вегасе.

Sports.ru продолжает сериал, посвященный легендарному бою Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора – в 2023 году ему исполнится пять лет.

Мы уже рассказывали, как этот поединок стал самым жирным в истории UFC, и записали воспоминания баскетболиста Андрея Кириленко, который из первых рядов увидел ту самую драку.

Теперь – поговорили с журналистами, которые во время боя находились в Лас-Вегасе и прочувствовали атмосферу лично. Вот их монологи.

Игорь Лазорин (ТАСС): «Ребята из Казахстана нокаутировали бедного ирландца в подтрибунке»

«У меня была виза, которую нужно было обновить. За два дня до вылета получил паспорт. Полетел с двумя пересадками – рейс был длинный. Мы не успели взять отель, поэтому я спал между кроватями коллег – Вадима Тихомирова и Александра Лютикова. Прикрывался пледом.

В Лас-Вегасе я пришел на пресс-конференцию, которая была за три дня до турнира. Когда она кончилась, фанаты Конора подрались. Молдаванин знал кого-то из команды Конора. Он пришел с женой – я оборачиваюсь, они дерутся с другой парой.

Случилось разногласие, кто-то кого-то толкнул. Они были колоритными – женщины подкачанные, очень яркие. Накал такой, что все были готовы подраться – неважно, за Хабиба ты или за Конора. Прибежала полиция, уникальная история.

Я не очень помню взвешивание: мы выясняли, сколько согнал Хабиб, потому что это всегда интересно. Последние годы у него были проблемы с весогонкой.

На стадионе присутствовало много ребят, которые поддерживали Хабиба. Его американские друзья из Сан-Хосе, Лос-Анджелеса. Фанатов Конора было больше, но за Хабиба не два человека болели.

Были американцы, которые не поддерживали поведение Конора. Ребят из стран бывшего СНГ хватало. Например, из Казахстана – они даже нокаутировали бедного ирландца в подтрибунке. Страшное видео – там ирландец падает без признаков жизни.

Пообщался ли с Хабибом? Это нереально. Перед Элом Яквинтой [бой состоялся в апреле-2018] получилось, я даже помню, что стоял рядом с Хабибом, когда он подписывал контракт. Перед Конором – уже невозможно. Они настолько ограничили его взаимодействие с внешним миром...

Думаю, Хабиб был сосредоточен, поэтому закрылся. В дальнейшем он закрывался от всех публичных мероприятий. Думаю, что и отец в первую очередь, и многие люди вбили ему, что надо максимально закрываться. Мне кажется, это случилось еще до Конора.

Во время подготовки к нему, на неделе перед боем, у них был отдельный большой дом в Вегасе, туда никто не допускался. Все было расписано четко и без вопросов. С этого момента у Хабиба был максимально закрытый лагерь – лишние люди там не появлялись.

На стадионе я сидел во втором ряду. Рядом вице-президент UFC Андрей Громковский, мы вместе смотрели. Хабиб прыгнул почти на нас – драка была в полуметре. Впоследствии туда залетели другие ребята. Еще там стоял баскетболист Андрей Кириленко. У меня есть видео, где Ислам Махачев пытается рамсить с Диллоном Дэнисом.

Позже я оказался в подтрибунке, рядом с помещением, куда отвели ребят. После драки прошло минут 20, я стоял с планшетом. Поднимаю глаза – в полуметре Дана Уайт, с ним полиция. Они принимали решение, остальных развели по комнатам. Некоторые были в наручниках.

Как я понимаю, Уайт говорил, что жалоб не будет, никого везти в участок не надо. Шло к тому, чтобы всех отпустить и успокоиться. Зная Дану, он легко к этому всему относится, для него это просто бои. Потом меня за плечо дернул сотрудник UFC и сказал: «Если еще две минуты тут постоишь, мы навсегда лишим тебя аккредитации».

Я знаю, что родные Хабиба, которые сидели возле рингсайда, хотели вмешаться, но американские друзья, полицейские и охрана их успокоили. Понятно, что все разгоряченные и хотели за своих постоять. В массовое побоище это не превратилось, но я считаю, что охрана в малиновых пиджаках, которую раз за разом представляет атлетическая комиссия штата Невада, не справилась.

Это их ошибка, что все произошло вообще. Если люди бегут с 30-40 ряда и добираются до клетки, у вас проблемы с безопасностью. Было понятно, что этим кончится.

Это самый сумасшедший турнир, который я посещал. А я видел многие, в США в том числе. Такого драйва, адреналина и месива не помню. В России во многих промоушенах видел драки, в поп-ММА. Но на таком уровне, наверное, первый и последний раз.

Искреннее противостояние двух антиподов, которое иначе не могло завершиться. Главный бой в истории UFC – людям продали реальные эмоции, не нужен был сценарий. В том числе спасибо за это Артему Лобову».

Илья Андреев («Спорт-Экспресс»): «Планировал спросить у Конора: «Не хотел выйти на бой под Егора Крида?»

«В январе 2018-го я стал шефом отдела футбола в «Спорт-Экспрессе». ММА там проседали, и я периодически о них писал. В начале марта пришла идея поехать за свой счет на UFC 223 – поработать, а не просто поглазеть. Съездил. В «СЭ» поездкой остались довольны, и на UFC 229 я полетел уже полностью за счет конторы. Счастливый человек.

Точную стоимость поездки сейчас не воспроизведу. Авиабилет – где-то ₽40-50 тысяч туда-обратно. Трехзвездочный отель стоил где-то ₽5-7 тысяч в сутки, был на тот момент одним из самых дешевых в городе. Тогда он назывался Hooters.

Помню, как на паспортном контроле в Шереметьеве крепкий пограничник спросил у меня: «На Конора?» Именно так – «на Конора», а не «на Конор – Хабиб». Такого резонансного боя в ММА не было – и еще нескоро будет. Тем более с участием бойца из России.

Поставил тогда перед собой задачу: чтобы все мною здесь написанное собрало в общей сложности не меньше 500 тысяч просмотров. Первый же текст (это даже текстом назвать сложно – фигня с антуражем) выдала 700 тысяч. Цифры на неделе были невообразимыми – и в день боя в России сайт «СЭ» однозначно бы обновил исторический максимум, если бы не рухнул в решающий момент.

На той неделе я спал очень мало – хороший трафик подстегивал писать все больше, плюс хотелось погулять по Лас-Вегасу. Не покутить, не в казино поиграть – а просто погулять: по Стрип, по этим огромным казино, устланным коврами. Предвкушал ли Вегас бой? Не сказал бы. Там движуха круглосуточная: за пару дней до турнира был матч хоккейного «Вегаса», концерты всякие, шоу копперфильдов и прочее.

Вегас сыт событиями – даже перекормлен. Допускал, что увижу там множество несчастных, проигравшихся, плачущих людей. Не увидел. Наоборот, все на позитиве. Лас-Вегас – не только игорная столица, но и, сказал бы, столица общества потребления – не тот город, который нравится каждому. Например, не нравится Александру Волкову. Но, безусловно, производит впечатление.

Предтурнирные мероприятия проходили в отеле, расположенном в 100 метрах от T-Mobile Arena (за исключением церемонии взвешивания, которая состоялась на самой арене). Там же жили бойцы-участники UFC 229 – но не Хабиб и Конор. Где жили они, для меня так и осталось секретом.

По отелю можно было перемещаться без ограничений – например, сразу после церемонии взвешивания я зашел в конференц-зал, где оборудовали тренировочную комнату. Там Александр Волков бил по лапам. И я без проблем взял у него экспресс-интервью о битве взглядов.

А битва получилась жаркая, потому что Льюис столкнул с Волкова шапку. Кажется, он в этой шапке на взвешивания больше не выходил. Мне лично Льюис на той неделе запомнился не только этим стердауном и нокаутом в концовке боя, но и странным интервью.

Причем интервью эксклюзивным – до пандемии медиа-дни UFC проводились так: боец садился на стул и к нему по очереди подходили журналисты. Когда я подошел к Льюису и спросил, почему он отказался драться с Волковым в России, Деррик ответил, что боится расистов. Типа насмотрелся всяких видео из России.

130-килограммовый громила, будущий рекордсмен UFC по числу нокаутов боится мифических расистов… Он сказал это с абсолютно невозмутимым лицом. Есть люди, которые шутят с каменным лицом – будто говорят. Я тогда подумал, что Льюис именно такой. Но год назад после его слов, что русские и немцы рождаются со значком свастики, я понял… Походу Деррик в тот день не шутил!

На предматчевой тренировке Хабиба нехило так освистали, и на самом деле было за что. Он спросил у толпы, почему вы, ирландцы, все такие из себя ирландцы, а говорите на английском. Серьезный наезд! Но стаканом с пивом в него вроде бы никто не бросил.

Очень громко кричал «двойник Конора» – обосновавшийся в Вегасе австралиец. Мне кажется, он был пьян. На пресс-конференции, на которую Конор специально опоздал, была примерно такая же обстановка. С той лишь разницей, что на трибунах заводил толпу Шон О’Мэлли.

Я бесперспективно тянул руку, чтобы задать вопросы. Увы, микрофон до меня так и не дошел. Может, и хорошо, что не дошел – в числе вопросов был в меру провокационный «Конор, а не хотел бы выйти на бой под Егора Крида?» Тогда тема с недовольством Хабиба рэп-концертами была еще жива.

Наверное, все видели, как болельщик Хабиба нокаутировал очень пьяного болельщика Конора в подтрибунке – уже в день поединка. Но в целом обстановка была спокойной.

Ирландцев, понятно, приехало немерено (говорю именно о гражданах Ирландии, а не об этнических ирландцах-американцах), люди в папахах же встречались редко. А если и встречались – я не видел, чтобы к ним кто-то задирался. Те, кто был на Евро-2016, наверняка хорошо запомнили ирландцев и североирландцев – бухие, позитивные и всегда что-то поющие. В Вегасе было примерно тоже – бухие, позитивные, только мало поющие.

Внутри T-Mobile Arena было скучно. Никакой особенной энергетики я не ощутил. Может, дело в том, что почти всех российских журналистов посадили на самый-самый верхний ярус – ну очень уж высоко. Уже после боя я вышел на улицу. Там были дагестанцы (узнал только Мурада Мачаева [бывший боец ACB] – теперь, думаю, узнал бы всех). Попробовал выяснить детали побоища – не выяснил, потому что они сами не знали».

Вадим Тихомиров («Матч ТВ»): «Встретили Эседа в лифте: «Сейчас что говорить – после боя надо разговаривать». А через несколько часов он перепрыгнул через клетку и три раза ударил Конора»

«Показалось, что UFC 229 отлично встроился в продолжение московского UFC, который был очень удачно поставлен по времени [15 сентября 2018 года]. Только-только закончился ЧМ-2018 по футболу, прошел бой Гассиева с Усиком. Мне кажется, лучшего времени для турнира в Москве было не найти. Он лег между ЧМ и боем Конора и Хабиба.

Турнир в Вегасе запомнился тем, что у меня менялось впечатление от Конора. Казалось, что он то готов и энергетически заряжен, то истеричен, потому что понимал, что шансов победить нет. После открытой тренировки я думал, что Конор свеж и агрессивен – может даже победить.

Медийное взвешивание, где он атаковал Хабиба и пытался ударить ногой, – довольно дешево для такого громкого боя. После взвешивания мы с Сашей Лютиковым зашли в букмекерскую контору и поставили $100-200 на победу Хабиба. Коэффициент был 1,57. Тогда казалось, что Хабиб точно выиграет.

На медийном взвешивании подрались две пары – из Молдавии и США или Великобритании. Казалось, что это очевидная драка фанатов Хабиба и Конора, потому что одни русскоговорящие, а другие – нет. Классическая безобразная драка двух женщин. Англичанка или американка выглядела не в лучшем свете: скандальная, хабалистая, много кричала «Fuck». Полицейские их разняли.

Спрашивал: «Что случилось?» Возле русскоговорящей женщины стоял полицейский. Он сказал, что мне нельзя с ней разговаривать. Попросил у нее номер телефона, представился журналистом. Мы на русском договорились и обменялись телефонами прямо при полицейском. Очень приятная молдаванка. Прилетела смотреть бой вместе с мужем, который чуть ранее познакомился с тренером Конора по борьбе Сергеем Пикульским.

Мало кто знает, но UFC очень много тратит на сотрудников, которые остаются за кадром, поэтому у них все очень качественно отработано. По слухам, они чуть ли не целый самолет охраны, персонала и всех остальных привозят на турнир. Каждый отвечает за отдельную функцию. Как шутят ребята (хотя это не далеко от правды), картинку снимает один, заливает – второй, а придумывает подпись – третий.

В случае с Лас-Вегасом главный минус – очень много прессы. Нас посадили на верхние этажи арены. Тогда был первый сезон, когда «Вегас» сыграл в НХЛ. Мы зашли в сувенирный магазин, поднялись на верхний этаж и довольно быстро загрустили, когда проиграл Александр Волков – это было первым, что вывело из ощущения, что в самой клетке не происходит чего-то важного.

Накануне мы разговаривали с Волковым и шутили про казино. Спрашивали, почему не играет. Александр ответил: «Ну а ты видел, кто вообще там играет?» Если присмотреться, очень много пожилых людей или тех, у кого на лице написано, что игровой автомат – последнее, что его в жизни развлекает. Ощущения, что Лас-Вегас – город, где льются деньги и роскошь, ни разу нет.

Мне запомнился выход Хабиба. Что-то из цикла «один против всех». Было очень много фанатов Конора, которые болели в футбольном стиле: много зеленого, классическая кричалка для чемпионата мира. И вдруг заиграла Сабина Саидова «Мой Дагестан». Ярко-красный, угрожающий цвет – Хабиб вышел, и это было впечатляюще.

Драка Хабиба запомнилась тем, что я впервые за долгое время растерялся как журналист и не понимал, что делать. На UFC запрещено снимать бои, всегда просят убирать телефоны, снимать можно только перерывы короткими фрагментами. Было полной неожиданностью, что Хабиб такое устроит. Я смотрел на охранника и не понимал, можно ли это снимать или еще нет.

За несколько часов до боя, когда только пришли на T-Mobile Arena, не было ничего интересного. Кроме того, что мы зашли в лифт и встретили Эседа [Эседулла Эмирагаев, секундант Хабиба]. Он будто сам растерялся. Сказали: «Давайте запишем комментарий». Он ответил: «Сейчас что говорить – после боя надо разговаривать». А через несколько часов Эсед перепрыгнул через клетку и три раза ударил Конора Макгрегора.

От самого Лас-Вегаса остались противоречивые впечатления – даже негативные. После этого я ездил на бой Федора Емельяненко в Нью-Йорк, который показался одним из лучших городов, где я был когда-либо. Лас-Вегас же абсолютно синтетический: еда либо дорогая, либо фастфуд, огромные площади коммерческой недвижимости, казино, парк аттракционов, торговые центры.

Ярче всего запомнил, как добирался – на двух автобусах из аэропорта в час ночи с ортезом на ноге, потому что травмировал кресты за сутки до вылета на футболе. В день вылета прямо с чемоданом заехал к врачу, который разрешил лететь.

Сначала мы прилетели в Нью-Йорк, а потом пересели на самолет до Лас-Вегаса. Летели еще четыре часа, в это время я поздравил папу с днем рождения. Это был первый и единственный в моей жизни самолет с вай-файем, где бесплатно можно было пользоваться мессенджерами.

В моем номере жили еще два журналиста. Кажется, это называется «вписывать кого-то». То есть люди жили неофициально, номер был оформлен только на меня. Была отличная рабочая атмосфера: никто толком не спал, а если кто-то спал, то двое других спокойно разговаривали. Большую часть еды мы покупали в Starbucks – дорого, но что-то более-менее понятное».

Фото: личный архив журналистов; Gettyimages.ru/Harry How, Steven Ryan; East News