Реванш с Оливейрой – снова в ОАЭ.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит UFC 294 в октябре. Для Махачева это четвертый поединок в Абу-Даби – там он стал чемпионом и еще ни разу не проигрывал.

«Когда за тебя болеет вся арена – это сумасшествие». Махачев называет Абу-Даби домом и сравнивает с Россией

В апреле-2019 президент UFC Дана Уайт объявил о сделке с руководством Абу-Даби – с тех пор минимум один номерной турнир в год проводится в столице ОАЭ: «Невероятное событие. Это место – главный бойцовский город планеты. То, что мы планируем здесь сделать, только подтвердит этот факт».

Из-за пандемии Абу-Даби принял больше турниров, чем планировалось – Махачев участвовал в трех. Сначала в главном карде UFC 242 – турнир возглавил поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Махачев победил единогласным решением судей Дави Рамоса, не проигрывавшего четыре боя подряд: уверенно перебил в стойке и оформил нокдаун.

После боя Махачев признался, что рад выступать в Абу-Даби: «Это большая ответственность, но здесь меня поддерживают так, словно я в России. В прошлый раз я дрался в Санкт-Петербурге, ощущения такие же. Я отлично себя чувствую, когда выступаю в Абу-Даби. Когда за тебя болеет вся арена – это сумасшествие». На пресс-конференции Хабиб вручил Махачеву чемпионский пояс, пообещав журналистам, что скоро Ислам его завоюет.

Следующие два поединка Махачев провел в Лас-Вегасе. Вернулся в Абу-Даби только в октябре-2021. Изначально соперником был Рафаэль дос Аньос, но он снялся за месяц до турнира. На замену вышел Дэн Хукер, который за пять дней до этого победил Насрата Хакпараста.

Махачев победил уже в первом раунде: провел тейкдаун, поймал Хукера на кимуру и заставил сдаться. Хабиб секундировал Исламу, и помощь сыграла ключевую роль – он подсказал прием. «Когда Хабиб в углу, это немного читерство», – признался Махачев.

«Махачева продвигают влиятельные инвесторы с Ближнего Востока». Исламу выгодно драться в Абу-Даби – Оливейра просил реванш в другом месте

Поединок с Хукером, а потом досрочная победа над Бобби Грином, сделали Махачева главным претендентом на чемпионский пояс. Титульный бой с Оливейрой тоже назначили в Абу-Даби. Об этом просил Махачев: «Хочу подраться именно там. Многие мои друзья не могут приехать в США, а в Абу-Даби все смогут попасть на бой и поддержать меня».

Поединок Махачева и Оливейры стал главным на турнире UFC 280. Чарльза воспринимали как чемпиона, но технически он потерял титул из-за проваленной весогонки. Махачев считался фаворитом, а поединок вышел односторонним – Ислам был сильнее в каждом аспекте, задушил Оливейру и завоевал вакантный пояс в легком весе.

Арена праздновала так, словно Махачев был местным бойцом. Хабиб закинул его на плечи и даже исполнил круг почета. Многие считают, что из-за атмосферы Оливейра ментально сломался – поэтому просил не проводить реванш в Абу-Даби.

Махачев не настаивает на регулярных поединках в Эмиратах – этого хочет UFC: «Просил бой летом, но мне сказали, что тогда я не успею провести поединок в ОАЭ, а у них в планах именно это. Смотрели турниры в Америке. В США ведь драться выгоднее, поскольку ты получаешь проценты от платных трансляций. В Абу‑Даби этого нет».

Об особенной связи Махачева с Абу-Даби говорят многие. Чемпион UFC Исраэль Адесанья считает, что Ислама продвигают влиятельные инвесторы из Эмиратов: «Я был в Австралии, где он дрался с Александром Волкановски. Думаю, это был заговор. Алекс поимел его. Перефразирую своего друга: «Посмотрите, что происходит в Абу-Даби. У UFC есть очень влиятельные инвесторы с Ближнего Востока, которые хотят видеть чемпиона с той части света».

Реванш между Махачевым и Оливейрой пройдет 21 октября – менеджер Ислама заявил, что подготовка к бою начнется в августе. Сам Махачев прокомментировал анонс коротко: «До скорой встречи, ребята».

Фото: eastnews.ru/Giuseppe CACACE; Gettyimages.ru/Francois Nel