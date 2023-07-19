И прыгал у октагона: «Я люблю нокауты!»

На «Кинопоиске» вышла восьмая серия 31-го сезона The Ultimate Fighter, в котором соперничают команды Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Прошлый выпуск зафиксировал разгромный для Конора счет 0-7, а теперь мы наконец-то увидели первую победу бойца из его команды.

Рико ДеШульо спас Конора от полного разгрома и за победу попросил прокатиться на Lamborghini

Перед последним поединком четвертьфиналов команда Конора Макгрегора шла на антирекорд – за всю историю шоу ни одна команда не проигрывала со счетом 0-8. Проспектов мог спасти только Рико ДеШульо. Ему противостоял ветеран Хантер Азур (рекорд 2-2 в UFC).

Начало поединка осталось за Азуром. Базовый борец, он доминировал в партере и уверенно забрал первый раунд. Во втором раунде ДеШульо поймал соперника правым оверхендом, а затем добил мощнейшим двойным хаммерфистом. Первая победа бойца Макгрегора. Счет стал 7-1. Антирекорда не случилось (такой же счет был установлен в 2009 году на TUF 10).

Радостный Макгрегор бегал вокруг октагона, а затем оскорбил бойцов из команды Чендлера: «Я люблю нокауты! Вы же побеждаете, держась по два раунда за оппонента!» [команда Чендлера четыре раза победила финишем, три раза – по очкам].

Победу ДеШульо Макгрегор отметил в раздевалке, распивая вместе с командой фирменный виски. Рико тут же стал любимчиком Конора. Воспользовавшись этим, ДеШульо попросил у Макгрегора покататься на новом Lamborghini. Конор не отказал.

«Он нормально газовал, – признался позже Макгрегор. – Поначалу я даже переживал, потому что не знал, умеет он водить или нет. Я лишь сказал: «Погнали, поздравляю с победой».

На TUF определились все полуфиналисты – бойца из России считают самым сложным соперником

В легком весе не оказалось никого из команды Макгрегора, поэтому бойцы Чендлера подерутся между собой. В легчайшем весе есть россиянин Тимур Валиев и единственный прошедший дальше участник от Конора.

Дана Уайт проинтервьюировал всех полуфиналистов, спросив, кого они считают самым легким и самым сложным оппонентом. Затем Уайт посовещался с Макгрегором и Чендлером.

На основе пожеланий бойцов и тренеров Дана Уайт анонсировал первый поединок полуфиналов: ветераны Рузвельт Робертс и Остин Хаббард подерутся за выход в финал турнира легковесов. Определить победителя этого полуфинала крайне сложно. Оба бойца всесторонне развиты и опытны. Ранее Хаббард в доминирующей манере расправился с Аароном Маккензи. Робертс в четвертьфинале уже на восьмой секунде первого раунда нокаутировал оппонента.

Курт Холобау и Джейсон Найт – вторая пара полуфиналистов легкого веса. Фаворитом в этой паре видится Найт. В четвертьфинале он быстро поймал на треугольник неопытного проспекта из команды Макгрегора. Холобау все два раунда уступал Ли Хаммонду, но в конце поединка провел гильотину и забрал победу.

В интервью бойцов легчайшего веса все выделяли Тимура Валиева как самого сложного оппонента. Удивляет тот факт, что команда Макгрегора выбрала его как самого легкого соперника для ДеШульо.

На первый взгляд кажется, что Макгрегор вновь ошибся с выбором соперника. ДеШульо имел сложности с остановкой тейкдаунов Азура. Нейтрализует ли он партер более высококлассного борца в лице Тимура Валиева?

Майкл Чендлер считает выбор Макгрегора идеальным для своей команды. После совещания тренеров он обратился к Конору: «Забавно, что вы выбрали Валиева. Как по мне, Тимур – самый жесткий оппонент. ДеШульо нужно останавливать тейкдаунами, иначе он накидает ударами. Тимуру это под силу». Конор ответил: «Я с этим не спорю. Это будет хороший бой».