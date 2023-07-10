От депрессии до принятия и любви к себе.

16 июля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе выступит бразильский легковес Мелкизель Коста. У него витилиго – кожное заболевание, которое внешне проявляется в виде больших пятен на разных частях тела.

Как витилиго сформировало в Косте силу?

«Людям становилось плохо при виде меня». Родители запрещали детям играть с Костой – из-за это он впал в депрессию и сбежал в деревню

Мелкизель Коста рос в бразильских фавелах и в четыре года узнал, что у него витилиго. Это заболевание, при котором теряются меланоциты кожи и формируются очаги депигментации кожи разного размера. Его причина неизвестна, но могут участвовать генетические и иммунные механизмы.

С появлением болезни изменилось восприятие окружающих. Если сверстники не придавали особого значения внешности Косты, то взрослые считали, что у него лепра [опасное и заразное заболевание], поэтому запрещали детям с ним играть.

«Ко мне боялись подойти. Людям становилось плохо при виде меня. Из-за этого я страдал от всех видов дискриминации», – вспоминал Коста.

У витилиго нет реальных физических симптомов, кроме проблем с солнечными ожогами и сухостью кожи. Это не заразное или инфекционное заболевание. Но витилиго бьет по психическому состоянию, поэтому Коста сильно комплексовал из-за внешнего вида и избегал человеческого общения.

«Я из штата Пара, там всегда очень жарко, но на мне были рубашки с длинными рукавами и брюки, – говорил Коста. – Я начал закрываться от мира. Мне было хорошо, когда кто-то ненавидел меня, и это стало тем, кто я есть. Было круто быть ненавидимым. Мне казалось неправильным, когда кто-то пожимал мне руку. Я винил во всех неудачах витилиго. Иногда я делал что-то не так и списывал все на болезнь. Это начало влиять на мой разум».

Не помогало и отношение близких. Маленький Коста как-то спросил у отца: «Папа, я смогу стать врачом?» Тот ответил: «Нет, сынок. Не с такой болезнью». «А полицейским?» – «С такой кожей этому не бывать».

Коста покинул родной город и переехал в глухую деревню работать на ферме. «Я не хотел жить в городе. Не хотел, чтобы люди видели меня. Депрессия постепенно укоренилась во мне. Я испытывал к себе то же, что и все вокруг – отвращение». По его признанию, из-за вынесенных в детстве унижений и оскорблений он стал диким животным, боящимся подойти к людям.

Справиться с депрессией Косте помогли ММА. Сейчас он мечтает попасть в видеоигру UFC и любит внешний вид

Однажды, пролистывая бойцов в UFC на PlayStation 3, Коста увидел в списке Скотта Йоргенсена: «Я не мог поверить глазам. Он выглядел точно так же, как я [у Йоргенсена тоже витилиго]. Сперва я не поверил в увиденное. Вдруг это выдумка? Кто он? Погуглив, я понял, что это и правда боец ​​UFC. Я подумал: «Черт, этот парень такой же, как я. Значит, и я могу быть бойцом UFC!» Наконец-то я понял, кем хочу быть».

Тренировки в зале по ММА помогли Косте побороть комплексы. Семейная атмосфера команды, где все были равны и не существовало дискриминации, нормализовала его психику: «Я боялся прилюдно снимать рубашку и ненавидел фотографироваться. Но ребята в спортзале после каждой тренировки делали совместное фото. От этого было не убежать. И с рубашкой в зале я бы выделялся еще больше».

Благодаря смешанным единоборствам Коста по-другому смотрит на жизнь. Он больше не затравленный ребенок, боящийся быть высмеянным, а взрослый мужчина, гордящийся внешним видом.

«Я люблю свою кожу! Мне нравится, как я выгляжу, не могу представить себя другим. Сейчас мне нравится фотографироваться: когда на фото десять человек, а я всегда все равно в центре внимания. Взоры людей всегда будут устремлены на меня. Я горжусь этим».

Но больше всего Коста гордится тем, что дарит надежду другим. «Однажды во время одного турнира ко мне подошел парень и сказал: «Эй, я пришел сюда, чтобы увидеть тебя, потому что у меня тоже витилиго». Оказывается, он всю жизнь боялся выходить из дома, но мой пример вдохновил его побороть страхи».

Коста признается, что завоеванию пояса чемпиона предпочтет место в игре UFC: «В детстве я не знал ни одной знаменитой личности, которая бы выглядела как я. Если бы люди знали про таких людей, если бы их пример был у меня перед глазами, то, возможно, мое детство было бы другим».

Фото: Leandro Bernardes/Global Look Press; Instagram/melk_cauthymma