«Оно ужасное, но что поделать».

Мы привыкли, что перед началом поединков в UFC ринг-анонсеры во время представления бойцов добавляют к их имени и фамилии прозвища – собрали самые необычные.

Владимир Матюшенко – «Уборщик»

Прозвище «Уборщик» Владимир Матюшенко получил в 18 лет, когда выиграл крупный турнир по борьбе в Сибири. «Я только вернулся из воинской части и должен был бороться с такими звездами, как Кевин Джексон [олимпийский чемпион 1992 года], Дэйв Шульц [олимпийский чемпион 1984 года] и Марк Коулман. После тренировки американской команды мат спортзала был мокрым от пота. Я взял швабру и протер мат, чтобы завтра во время соревнований не поскользнуться на нем», – вспоминал Матюшенко.

После победы Матюшенко тренер американцев высмеял Джексона и Элджера за то, что они проиграли обычному русскому «уборщику». Тренер шутил: «Это даже не борец. Вчера он здесь протирал маты, а до этого никогда в жизни не боролся».

Никита Крылов – «Аль Капоне»

Помните легендарное фото Крылова в гангстерском пальто и шляпе? Позже он признавался, что прозвище «Аль Капоне» придумал его первый менеджер с Украины. После того как они прекратили сотрудничество, Крылов отказался от этого образа и выбрал новое прозвище – «Шахтер».

«Шахтером» Крылов стал не случайно. Его дедушка до выхода на пенсию работал в должности замдиректора шахты «Запорожская». Отец Крылова тоже работал в угольной промышленности. Крылов-младший сперва учился на юрфаке, но после первого курса продолжил семейное дело и пошел на шахту.

«Мы лично просили Брюса Баффера побыстрее переучиться с «Аль Капоне» на «Шахтера». Я рад, что в моей жизни была возможность узнать, что такое тяжелый труд. Я горд драться не только за свою фамилию, но и за то слово, которое произносят перед ней, потому что для меня это чуть больше, чем просто никнейм бойца», – писал Крылов в соцсетях.

Иан Макколл – «Uncle Creepy» / «Жуткий дядя»

Иан Макколл запомнился фанатам ММА особенным чувством юмора, экстравагантными усами и странным прозвищем «Жуткий дядя».

«Я не фанат прозвищ. Мне они кажутся тупыми. Особенно когда люди дают их себе сами. Типа: «Смотрите, я «Крушитель!» или «Плохиш из Хантингтон Бич». Нет, ты просто мудак. «Жуткий дядя» звучит хуже, чем оно есть на самом деле.

Сын моего друга обычно называл меня дядей Ианом. Однажды я пытался его уложить спать в три часа ночи, но ребенок никак не засыпал. Вместо этого он просил научить его кататься на скейтборде. Он сказал: «Дядя Жуткий, скейтборд». Всех в комнате рассмешила эта фраза, так имя и прижилось», – объяснял Макколл.

Джо Лоузон – «Джей Ло»

Еще одно прозвище, вызывающее недоумение у фанатов – «Джей Ло» Джо Лоузона. Прозвище основано на инициалах бойца, но ассоциируется с Дженнифер Лопес. Изначально Би Джей Пенн, которого Лоузен считает вторым отцом и кумиром, предлагал взять прозвище «Жуткий».

«Мне не нравится этот «Жуткий Джо». «Джей Ло» тоже не люблю, но менять его не собираюсь. Вы не можете выбрать себе псевдоним. «Джей Ло» меня назвали с подачи парней, с которыми я тренируюсь и которых знаю со старшей школы. Теперь от этого прозвища уже не убежать», – заявил Лоузон.

Он уверен, что даже если и сменит прозвище, то это не поможет: «Для них я всегда буду «Джей Ло». Прозвище уже приклеилось. Согласен, оно ужасное, но что поделать».

Дастин Хазелетт – «McLovin» / «МакТрахер»

Дастин Хазелетт – обладатель идеального рекорда в UFC (5-5) и внешности типичного задрота из американских комедий. В школе из-за худощавого телосложения и мягкого характера Хазелетт попал под буллинг.

«Я просто ненавидел ходить в школу, потому что надо мной всегда издевались. Засовывали головой в унитаз и все такое. Затем я начал заниматься боевыми искусствами, меня больше не трогали и жизнь стала намного лучше. У меня появилось больше уверенности в себе», – вспоминал Хазелетт.

Перед очередным поединком в UFC Хазелетт сходил с командой в кинотеатр на комедию «Суперперцы». После просмотра фильма Хазелетт постоянно цитировал фразы персонажа «МакТрахера»:

«Я в шутку сказал, что у него классное прозвище. Даже заикнулся, что назовусь в его честь. Хорхе Гургел [одноклубник и бывший боец UFC] сказал, что я должен сдержать слово, и тут же позвонил Брюсу Бафферу. Он попросил его анонсировать меня перед боем как «МакТрахера». Так я и получил прозвище».

Улисс Гомес – «Useless» / «Бесполезный»

В младших классах одноклассники Улисса Гомеса не могли выговорить его имя, поэтому называли «Useless» – «Бесполезный». Повзрослев, Гомес в шутку использовал школьное прозвище для карьеры в смешанных единоборствах.

«Вы должны получать удовольствие от вещей, не быть слишком серьезными все время», – говорил Гомес. Чувство юмора Улисса подчеркивает и песня, под которой он выходил на арену в UFC – «Baby» Джастина Бибера.

По его признанию, бои были единственной возможностью заработать на жизнь: «Если ты латиноамериканец, у тебя есть лишь три варианта: драться, играть в футбол или заниматься строительством. Футбол я не люблю, работать на стройке – тем более».

Интересно, что брат Гомеса выбрал футбол. Херкулес Гомес становился лучшим бомбардиром чемпионата Мексики и играл за сборную США на чемпионате мира-2010.

Андреа Ли – «КГБ»

Однажды будущий муж Андреа Ли тренер Донни Аарон увидел красивую блондинку в ковбойской шляпе из Техаса и решил, что она похожа на «русскую шпионку» из кино – так появилось прозвище«КГБ». При этом Ли никак не связана с Россией.

Образ Ли настолько закрепился, что она позировала в форме, украшенной аббревиатурой КГБ и серпом и молотом – символом СССР. Ли шутила: «Мне иногда нравится думать, что «KGB» означает «Kicking Girls’ Butts» – «Надирать задницу девушкам».

Карла Эспарза – «Печеньковый монстр»

Что объединяет «Улицу Сезам» и UFC? Карла Эспарза. У одной из лучших женщин-бойцов в мире прозвище «Cookie Monster». «Печеньковый монстр» – один из самых знаковых детских персонажей в истории, который пугает одержимостью печеньем.

Бывший тренер Тито Ортиса и «Рэмпейджа» Джексона Колин Ояма много лет назад поймал молодую спортсменку-сладкоежку за воровством конфет из тренажерного зала. Он не наказал Эспарзу, а придумал прозвище.

Многим фанатам оно не нравится. Им кажется, что так слишком глупо и наивно. Эспарза не принимает критику и говорит, что ее любят дети: «Они обожают это прозвище. Дети говорят: «Я не знаю, что ты делаешь. Кажется, бьешь людей или что-то в этом роде. Но тебя зовут «Cookie Monster». Ты классная!»

Даниэль Кормье – «Черный Федор»

В начале карьеры Даниэля Кормье называли «Черным Федором». Неизвестно, кто и почему решил его так назвать. С Федором Емельяненко у Кормье нет ничего общего: у них разная база, разный стиль боя и разная траектория карьер.

Сам Кормье заявлял: «Я уважаю Федора, но мы с ним вообще не похожи. Видимо, люди сравнивают нас потому что мы два невысоких тяжеловеса с не самым мощным телосложением. На самом деле есть много других парней, которые больше похожи на него, чем я. Но врать не буду, это прозвище звучит круто».

«DC» – тоже слабое по оригинальности. И нет, оно не было выбрано в честь DC Comics, выпускавших истории про Бэтмена и Супермена. В интервью Кормье раскрыл значение популярного прозвища – никакой истории и никаких скрытых смыслов.

Джон Джонс – «Сексуальный шоколад»

В декабре 2020 года Джон Джонс твитнул: «Моим первым прозвищем было «Сексуальный шоколад». О чем, черт подери, я только думал?» Сначала фанаты подумали, что он шутит. Но после этого на ютубе вылез старый клип, подтверждающий слова Джона.

В ролике можно услышать, как ринг-анонсер сказал: «Джонни «Сексуальный шоколад» Джонс». До сих пор неясно, стоит ли за прозвищем конкретная история. Фанаты предполагают, что так он назвался в честь вымышленной группы Эдди Мерфи или это оммаж бывшему профессиональному рестлеру из WWE Марку Генри.

Тогда как «Сексуальный шоколад» стал «Костлявым»? В школе Джонс играл в американский футбол со старшим братом Артуром. «Я был футболистом, который не умел ловить мяч. Бросать тоже не умел, зато был очень высоким и худым. В наплечниках и шлеме я выглядел большим парнем, но ноги у меня были маленькие и тощие, как у курицы. Так что все начали называть меня «Костлявый», а моего брата «Мясистый», – рассказывал Джонс.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Sean M. Haffey, Steven Ryan, Ed Mulholland, Josh Hedges, Mark Kolbe, Nick Laham; eastnews.ru/GABRIEL BOUYS