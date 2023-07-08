И получает в ответ: «Скоро твой «Дом-2» потухнет».

1 июля прошел большой стадионный турнир Hardcore MMA, который возглавил бой Шовхала Чурчаева и Мохаммеда «Персидского дагестанца» Хейбати. Шовхал обещал «снять с Перса шкуру», но не вышел на бой – вместо него подрался Аловсет Мамиев. Теперь Hardcore подает на Чурчаева в суд.

Почему сорвался бой Шовхала и Хейбати?

Бой Чурчаева и Хейбати называли главным в 2023 году в поп-ММА. Между ними была настоящая вражда, а не трэшток – они подрались до крови уже на пресс-конференции. Чурчаев не уложился в вес, превысив лимит на 10+ кг. Hardcore выбрал подстраховку – Аловсета Мамиева.

Чурчаев объяснил, почему не сделал вес. Оказалось, помешала неназванная болезнь:

«Как вы помните, несмотря на тяжелое состояние, я был готов выйти на бой. Однако я не мог останавливать лечение, потому что мое здоровье не позволяло даже заниматься простыми бытовыми вещами. И какие бы нечеловеческие усилия я ни прилагал, весогонка шла очень тяжело. Еле скинул до 75 кг, и, учитывая, что Перс говорил о том, что дерется за честь, я был уверен, что пара лишних килограмм не помешают ему уберечь эту «честь». Но он сказал – категорическое нет».

Хейбати согласился драться даже с перевесом, но не было ясно, выйдет ли Чурчаев. По ходу турнира Шовхал ворвался в клетку, разделся и вызвал Перса драться на голых кулаках. Чурчаев кричал на главу Hardcore Анатолия Сульянова, а с соперника обещал снять шкуру. Чурчаева отправили экипироваться и готовиться – до главного события оставалось два боя.

Организаторы заявили, что бой Чурчаева и Хейбати состоится. Но когда объявили выход Шовхала, то никто не появился. Вместо него в октагоне появились неизвестные, которых прогнала охрана. До Сульянова донесли, что Шовхал покинул арену и уехал в неизвестном направлении. Хейбати победил Аловсета Мамиева, срочно вышедшего на замену, а Шовхал оправдывался в соцсетях – говорил, что его не пустила драться охрана.

Сульянов пристыдил Шовхала в клетке, напомнив, что тот обещал подраться. Шовхал ответил: «То, как ты сегодня поступил – чистого вида лицемерие. Тебя ждет серьезный разговор. Ты уже совсем берега попутал».

Позиции Hardcore и Шовхала Чурчаева

Фанаты обвинили Чурчаева в трусости: он выглядел здоровым, приехал на арену, но отказался от боя. По ходу турнира Чурчаев ворвался в клетку драться на голых кулаках – зная, что Hardcore не разрешил. Шовхал не сделал вес (болезнь так и не был озвучена), а потом не вышел на бой по ММА, хотя Перс был готов.

Hardcore отреагировал на срыв боя огромным посланием в соцсетях. В нем раскрыл всю предысторию – по словам лиги, Шовхал принимал стероиды, а его команда просила подкрутить весы.

Чурчаев получил аванс в 30% от гонорара

«После подписания контракта лига пошла Шовхалу Чурчаеву и его менеджменту навстречу: ему был выплачен аванс в размере 30% за два месяца до боя для оплаты сборов в Таиланде, консультаций диетологов и специалистов по спортивной подготовке».

Чурчаев принимал стероиды и игнорировал диету

«Чурчаев был далек от того, чтобы уложиться в весовой лимит. Начиная с очевидного для всех потребления стероидных препаратов, которые привели к набору веса, и заканчивая собранными нами показаниями участников индустрии о том, что Шовхал наплевательски относился к рекомендуемой ему диете и в процессе подготовки к бою регулярно нарушал режим питания».

Чурчаев не предоставил справку о проблемах со здоровьем

«Лига столкнулась с постоянными манипуляциями с весом, дешевыми провокациями и попытками махинаций по отношению к лиге и оппоненту. Например, вбросами от команды Шовхала о том, что в него «вселился джинн» и, скорее всего, он откажется от боя, при этом не представив ни единого медицинского документа. На замечание о возврате аванса команда Чурчаева ответила резким отказом. Незадолго до финального взвешивания команда Шовхала обратилась к представителям лиги с просьбой «подкрутить весы» на 5-7 кг, на что получила закономерный отказ».

Чурчаев требовал увеличить гонорар

«Несмотря на все это, Мохаммад Хейбати согласился принять бой с перевесом в 15 кг. Дальнейшая картина вам известна: устроенный Чурчаевым в октагоне цирк оказался дешевым популизмом. Вселив в фанатов надежду, что бой состоится, Шовхал провел 30 минут в дебатах с матчмейкерами и менеджментом лиги, потребовав увеличить гонорар до ₽15 млн и провести бой без присутствия судьи в октагоне. А Шамиль Чурчаев всячески уговаривал брата не выходить на бой.

Никакой СОБР и никакая охрана не мешали проходу Шовхала к раздевалкам и октагону. А когда его пригласили на тейпирование, вторичный медосмотр и выход на бой, то он попросил 5 минут, чтобы посоветоваться с друзьями на улице, а сам покинул территорию арены на автомобиле и скрылся».

Hardcore подает в суд на Чурчаева и хочет запретить ему драться в России

Позже Анатолий Сульянов дал интервью, в котором сообщил, что Hardcore подает в суд на Чурчаева:

«За 10 дней до поединка начали появляться диалоги, граничащие с безумством. Начали говорить, что в Шовхала вселился бес, джинн. Мне отправляли видео, где Чурчаева рвет. Но на последних конференциях он не был похож на человека духовно разобщенного. Там он с двух ног влетал в «Персидского дагестанца», пробивал голову микрофонами, громче всех кричал, что спустит шкуру со своего оппонента. Все это напоминает мне детский сад на выезде. Это продиктовано, на мой взгляд, непониманием того, как себя вести из-за безысходности принятого решения.

Hardcore подготовил исков к Чурчаеву на ₽11 млн. Будут максимально открытые судебные процессы. На этой неделе запланированы встречи на тему отстранения Чурчаева с представителями AMC Fight Nights, «Наше Дело» и RCC. Это непотребное отношение как к индустрии, так и к зрителям. Видимо, регуляторные меры на рынке назрели в полном объеме. Произошедшее должно заставить задуматься каждого».

Сульянов заявил, что Чурчаев вымогал ₽12 млн за выход на поединок: «Сейчас мне смешно смотреть на клипы в социальных сетях, в которых объясняется, что кого-то там не пустили на арену СОБР, ОМОН и охрана Сульянова.

Пусть Шовхал расскажет эту браваду своим старшим товарищам, матчмейкерам и сотрудникам охраны. Пусть он расскажет, как вымогал ₽12 млн за выход на этот поединок 1 июля. Пусть расскажет, как сел в машину за пять минут до боя и уехал с арены.

Лига поднимет переписки, обнародуем голосовые сообщения и записи разговоров, на которых менеджеры Шовхала умоляют дать им время и сохранить бой до утра. Когда факты окажутся на поверхности, для Чурчаева настанет время принести извинения аудитории, лиге и всем причастным к данному событию».

Шовхал ответил угрозами: «Толя, если не закроешь рот, мы поговорим с глазу на глаз, тебе охрана не поможет. Ты лицемер, все знают и понимают, что ты устраиваешь сцены. У тебя все фальшиво, скоро твой «Дом-2» потухнет. Я помню тебя с того момента, где ты бегал рядом с Амираном, чтобы хоть как-то засветиться. Ты его подражатель, у тебя своего ничего нету. Ты все скопировал с Амирана, пора тебе понять, где твое место».

Hardcore опубликовал голосовое сообщение, в котором брат Чурчаева до турнира рассказал о состоянии Шовхала: «Он не способен драться, просто оставьте этого парня. Всю энергию отдал, он не горит, в таком состоянии на бой не выходят. Он не может драться, адреналин, ярость – этого нет. Все потухло, вся энергия высосана».

Интересно, что Чурчаев примирился с Хейбати – они созвонились и тепло пообщались. Шовхал пообещал привезти ему в больницу фрукты – Перс сразу после боя был прооперирован. Но Hardcore вряд ли отзовет иски, а президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев готов поддержать Сульянова:

«В этой ситуации надо подумать, где прав Шовхал. В том, что я вижу, очень сложно найти его правоту. Я у себя в селе настроил интернет, пожертвовал какими-то делами, чтобы посмотреть бой. Аловсет Мамиев хороший парень, но мне его поединок против Мохаммада Хейбати вообще неинтересен. Я бы ради этого свое время не потратил. А тут сидел, ждал».

Фото: instagram.com/shovkhal_churchaev/; кадры трансляции HFC MMA