Культовые пять секунд.

7 июля исполнилось четыре года бою между Хорхе Масвидалем и Беном Аскреном, в котором случился самый быстрый нокаут за 30 лет UFC.

Это. Было. Эпично:

«Мы делали более сотни повторений в день. Было важно довести технику до идеала». Нокаут Масвидаля – не случайность

Бен Аскрен мечтал о UFC всю карьеру, но перешел туда лишь в 2018 году в результате первого обмена в истории ММА. На тот момент Аскрен выступал в One FC – сингапурский промоушен согласился только на обмен на 32-летнего Деметриуса Джонсона. В UFC Аскрен пришел с идеальным резюме: за 19 поединков он ни разу не проиграл и становился чемпионом не только в One, но и в Bellator.

«Это был хороший трейд для One. Деметриус до сих пор дерется, надирает задницы, а я к моменту сделки уже хотел завязать с боями. Ничего не мог предложить компании. Я был мертвым активом, но им удалось получить очень хорошую компенсацию», – говорил Аскрен.

Он дебютировал в UFC спустя пять месяцев после обмена, за три минуты победив Робби Лоулера на UFC 235. Выступление Аскрена впечатлило руководство промоушена, а комментатор Джо Роган призвал как можно скорее свести его с Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне кажется, что этот парень особенный. Стиль его борьбы очень необычный, к нему тяжело адаптироваться. Он знает, как защититься от тейкдаунов Хабиба, нейтрализует его грэпплинг. А если он сам переведет Хабиба? Представьте, как Аскрен сидит на нем и наносит удары прямо по голове».

Руководство UFC считало, что Аскрена стоит подводить к титульнику постепенно, поэтому предложили 34-летнего Хорхе Масвидаля, который вернулся после длительного простоя и сенсационного нокаута Даррена Тилла. Несмотря на яркое возвращение, победа Масвидаля не казалась реальной. В трех прошлых боях он проиграл дважды, уступив не только стилистически близкому Стивену Томпсону, но и грэпплеру Демиану Майе.

Это понимали в команде Масвидаля, которая с самого начала лагеря решила, что важно не допустить перевода от Аскрена.

«Мы заказали целую партию новеньких наколенников еще за несколько месяцев до поединка. Работали над таймингом, отрабатывали удар коленом в каждом спарринге. На каждой из тренировок делали более сотни повторений, даже в день боя. Было важно довести технику до идеала.

Я прекрасно понимал, сколько шума наделает этот нокаут. Это было ясно еще во время подготовки. На тренировках Масвидаль выглядел великолепно, и я подумал: «Если у него все получится и он закончит бой в самом начале, это будет настоящим сумасшествием».

Аскрен очнулся только в больнице и совсем не вспотел, а Масвидаль оправдывался за добивание

План Масвидаля сработал – бой продлился ровно пять секунд. Как только прозвучал гонг, он разогнался и выбросил летящее колено – прямо в тот момент, когда Аскрен пытался пройти в ноги. Удар был настолько неожиданным, что рефери Джейсон Херцог не успел остановить бой сразу, позволив Масвидалю нанести еще два удара по голове нокаутированного соперника.

Многие сочли добивание лишним, но Масвидаль уверен: «Удары не были необходимыми? Они были супернеобходимыми. Рефери не остановил поединок, а моя работа – драться, пока не прозвучит гонг. Если кто-то с этим не согласен, то пусть прекращает смотреть ММА и следит за футболом».

Под критику попало не только добивание, но и поведение Масвидаля в октагоне: во время празднования он передразнивал Аскрена, изобразив падение, и даже кричал ему в ухо.

«Послушайте, я провел больше 50 профессиональных боев, и среди моих соперников было не так много парней, которых я ненавидел. Аскрен – один из тех, кто мне не нравится. Он оскорблял меня, мою культуру и национальность. Я не поставил точку в противостоянии. Если я увижу его в продуктовом магазине, то снова отвешу леща. Он мне противен».

После боя Масвидаль рассказал, что сам разработал тактику на поединок, а идея родилась после просмотра пресс-конференций с участием Аскрена:

«Я заметил, что он впадает в ступор каждый раз, когда что-то идет не по плану. Это похоже на короткое замыкание. Тогда я понял, что мне нужно не только бежать в его сторону, но и изменить скорость – тогда он поддастся инстинктам и полезет нюхать мою промежность. Я был на 95% уверен, что у меня все получится. Я проанализировал его поведение и знал, что достаточно вытащить его из зоны комфорта и тогда он растеряется».

Пока Масвидаль праздновал победу и давал интервью, Аскрен находился в больничной палате. Он рассказывал, что пришел в себя только через несколько часов после нокаута: «Помню, что увидел Люка Рокхолда, когда очнулся. Тогда я подумал: «Блин, это же Люк. Значит, я точно в больнице».

Забавно, но это была моя первая мысль. Он тогда проиграл Яну Блаховичу нокаутом, поэтому я сразу понял, что меня тоже вырубили. Потом я заметил, что совсем не вспотел. Я не был мокрым, тело не болело. Тогда до меня наконец дошло, что бой закончился очень быстро».

Сразу же после выписки Аскрен обратился к аудитории с лаконичным и самокритичным постом: «Отстой». Твит Аскрена быстро набрал больше 150 тысяч лайков и подарил новых фанатов, которые высоко оценили его честность. Спустя несколько лет Аскрен заявил, что именно он поднял популярность Масвидаля:

«Этот голодранец в одночасье превратился в одну из самых больших звезд в ММА. Это моя заслуга. Если он не ценит это, то Масвидаль – неблагодарный сукин сын. Он должен смириться с этим, даже если не хочет это признавать».

После поражения от Масвидаля карьера Аскрена пошла вниз: он еще раз подрался в UFC (проиграл Демиану Майе), а потом покинул промоушен. В 2021 году он провел бой по боксу против блогера Джейка Пола и улетел в нокаут уже в первом раунде.

Фото: Gettyimages.ru/Sean M. Haffey