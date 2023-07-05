Все плохо.

На «Кинопоиске» вышла шестая серия 31-го сезона The Ultimate Fighter. Команда Конора Макгрегора уступает со счетом 0-6, а у шоу падают рейтинги.

Кажется, это сильно бьет по репутации.

Конор устроил стычку с Чендлером после поражения главного ученика. Фанаты называют его худшим тренером в истории

В новом эпизоде The Ultimate Fighter встретились фаворит Конора Ли Хаммонд и экс-боец UFC Курт Холобау (0-3 в UFC) из команды Чендлера. Хаммонд, воспитанник Джона Каваны и главная молодая звезда ирландских ММА, доминировал весь бой. Он был лучше оппонента в стойке и партере, но в конце второго раунда неожиданно отдал позицию сверху и позволил Холобау провести гильотину.

Макгрегор сильно расстроился из-за поражения бойца из родного зала SBG Ireland – упал на колени, закрыв лицо руками. Уже в октагоне он устроил перепалку с Майклом Чендлером. Раздраженный Конор обещал сломать нос сопернику, обзывал «мелким клещом из Bellator», а затем сильно толкнул в лицо. Конфликт погасил прибежавший из рингсайда Дана Уайт.

Команда Чендлера ведет в сезоне уже 6-0. В конце эпизода Майкл обратился к бойцам из команды Макгрегора: «Сожалею, что вы не в моей команде. Потому что я был бы рядом, заботился бы о вас». Конор действительно мало внимания уделяет команде. Он редко тренируют бойцов, не приходит на переговоры по определению весовой категории, не посещает взвешивание перед боем. Чендлер – обратный пример: всегда рядом с бойцами, тренирует, подбадривает, совместно работает над геймпланом.

Фанаты в соцсетях раскритиковали Конора за легкомысленное отношение к тренерству в TUF:

– Что, черт возьми, не так с Конором? Он ожидает победы своей команды, но ничего не делает.

– Конор дерьмовый тренер LMFAO.

– Не думаю, что Макгрегор рожден быть тренером.

– Конор войдет в историю как худший ММА-тренер.

У шоу снижаются рейтинги, а Конор конфликтует с блогером, который вызвал его на бой

Новый сезон TUF бьет не только по репутации Макгрегора-тренера, но и Макгрегора-звезды. Первый эпизод шоу посмотрели 294 тысячи человек. Это больше последних сезонов TUF, но сильно уступает цифрам 22 сезона (команда Макгрегора против команды Фейбера). Тогда первый эпизод увидели 622 тысячи зрителей.

Многие видят в падении рейтингов усталость зрителей от формата The Ultimate Fighter. Популярный британский блогер Брайан «True Geordie» Дэвис считает иначе: «Говорят ли низкие рейтинги, что популярность Макгрегора падает? Может быть. Одна победа за семь лет не могут пройти бесследно». Но Дэвис ошибся в подсчетах, потому что у Макгрегора с 2016 года три победы и четыре поражения.

Конор обозвал True Geordie толстым и «мистером Эстрогеном». В ответ тот вызвал его на поединок по любым правилам. Дэвис сказал, что уверен в победе над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, потому что «весит 300 фунтов и сложен как регбист». Макгрегор не ответил на вызов.

Этот сезон TUF должен был прогреть возвращение Макгрегора в ММА. Уже понятно, что одним формальным присутствием он не может тянуть рейтинги вверх и должен действовать, чтобы вернуть внимание аудитории. Пока же провал: команда проигрывает с разгромным счетом, а бой против тренера-соперника Майкла Чендлера уже точно не состоится в этом году (состоится ли вообще?).

14 июля Макгрегору исполнится 35 лет. За последние пять лет его рекорд составляет 1-3. Он снова попал в сексуальный скандал, в который потянул НБА. Многочисленные обвинения в употреблении стероидов косвенно подтверждаются отказом входить в пул тестируемых USADA, а рейтинги шоу с его участием падают.

Фото: кадры трансляции