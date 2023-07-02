Перс взял пояс с травмой.

1 июля на «ЦСКА Арене» в Москве состоялся турнир Hardcore ММА. Главным событием должен был стать бой Шовхала Чурчаева и Мохаммеда Хейбати по прозвищу «Персидский дагестанец».

Почему он не сорвался?

Чурчаев и Хейбати – звезды поп-ММА. Они показывают яркие бои и трэшток, собирая миллионы просмотров на конфликтах

Последнее время поп-ММА эволюционируют: в Hardcore и «Нашем деле» собрался ростер профи и сформировались рейтинги. При этом звездами индустрии остаются трэштокеры, которые не борются за титулы, но набирают просмотры на конфликтах в сети.

Шовхал Чурчаев – звезда поп-ММА. Яркий ударник начал в промоушене «Наше дело», где провел четыре боя – три победы и одно поражение. Потом засветился в разных поп-ММА промоушенах: Hype FC, Arena, Fight Camp Reality и Hardcore MMA. Он зрелищно рубится, но если соперник умеет бороться – буксует (проиграл Кирилу Соловьеву и Аловсету Мамиеву из-за партера).

Мохаммед Хейбати стоял у истоков поп-ММА. В 2019-м он перебрался из Ирана в Россию, чтобы начать карьеру в смешанных единоборствах. Сперва выступал в AMC Fight Nights, где победил Филиппа Косырева и Муратбека Касымбая (они сейчас тоже в поп-ММА). Там Хейбати, которого никто не знал, спровоцировал первый скандал. После победы над Косыревым, вышедшего в берете десантника, Мохаммед сказал на ломаном русском: «Бой, русский… Он сегодня… Война хочешь? Я говорил: «Я шпигую тебя, как курицу». Вот, смотри. Камил, смотри!»

Хейбати покорил поп-ММА: оскорблял Петра Яна и бросал ему вызовы, называл Дацика «свиньей» и бесконечно дрался на пресс-конференциях. Это дало результат: Хейбати женился, завел ребенка и заработал миллионы. Но сейчас у него три поражения подряд – от Александра Грозина и дважды от Макса Дивнича. До этого был проигрыш Марифу Пираеву – с профессионалами такого уровня он пока не справляется.

У бойцов давний конфликт: Чурчаев нападал на Хейбати с пистолетом и оправдывался перед Кадыровым

Поединок Хейбати и Чурчаева в Hardcore называли боем года в поп-ММА. Они должны были подраться за пояс «главного трэштокера» (аналог BMF из UFC) и разрешить многолетний конфликт.

По словам Хейбати, Шовхал преследовал его больше года. В марте-2022 он узнал домашний адрес Мохаммеда и приехал туда с друзьями, но не застал того дома. Потом Чурчаев написал сообщение, что видел жену Хейбати. Мохаммед жалуется на угрозы и звонки посреди ночи, которые будят его ребенка.

В августе на съемках подкаста Чурчаев ударил Хейбати и достал пистолет, чтобы заставить его встать на колени. После этого Рамзан Кадыров собрал чеченцев из поп-ММА и пообещал, что Чурчаев будет наказан.

«Сидели на подкасте, все было хорошо, мы разговаривали. Внезапно он бьет меня. Я хотел встать, но Шовхал нанес еще пару ударов. После этого он достал пистолет и начал мне угрожать и требовать, чтобы я встал на колени. Я ответил: «Ты что, дурак? На колени перед тобой?» Он грозился меня убить.

Когда мы вышли на улицу, его друзья сказали, чтобы я извинился и мы ударили по рукам. Я послал их. На следующий день со мной связался посол Ирана и пригласил меня к себе. Мы поговорили с ним, я рассказал, что случилось. Теперь посол Ирана хочет решить этот вопрос. Человеку угрожают пистолетом, это уже не трэшток», – рассказывал Хейбати.

У Шовхала была другая версия – он считал, что поступил правильно: «Вот так получается. Он газует, а потом не может ответить за это, плачет и звонит. Не надо было газовать. С любым расправлюсь, если так вот будет газовать. Вот человек получил чапалах и ничего не делает, просто стоит. Нет никакой дерзости».

Чурчаев не вышел на бой: вызывал Хейбати в клетке, но потом – уехал

Незадолго до боя в Hardcore MMA сторона Чурчаева сообщила: он тяжело болен и не подерется. При этом Шовхал пришел на пресс-конференцию, где снова напал на Хейбати и рассек ему лоб микрофоном. Чурчаев согласился на бой, но провалил взвешивание – показав превышение в 10 кг.

Хейбати обвинил соперника, что он боится драться и всегда ходит с друзьями и пистолетом. Самый активный соратник – Ильяс Якубов из «Нашего дела», которого прозвали «торпедой Шовхала». Он заступается за Чурчаева и поддерживает его в конфликтах. Вместе они пытались избить топа «Нашего дела» Артема Рофаля. Александр Шлеменко заступился за своего бойца:

«Была попытка [напасть], которая была отбита. Отбито желание нападать. Люди поняли, что они не вывозят и ретировались. Почему человек приезжает разбираться с моим учеником вшестером, а не один? Считаю, что как и любой житель нашей страны, он должен за это ответить».

Чурчаев не пришел на официальное взвешивание, а Hardcore опубликовал заявление:

«Лига до последнего предпринимала все усилия, чтобы этот бой состоялся, но Шовхал Чурчаев не появился на взвешивании, а, по данным его команды, вес составляет более 80 кг. Его команда отказалась от выхода на бой без предоставления каких-либо медицинских обоснований и документов.

В свою очередь, Мохаммед Хейбати полностью готов и показал необходимый вес, проявив спортивную дисциплину и профессионализм. На данный момент лигой прорабатываются варианты замены для Мохаммеда».

В день боя Чурчаев сообщил, что готов драться. И даже обвинил Хейбати в трусости при отказе от боя – даже в неравных условиях по весу. Чурчаев прибыл на арену, но выходить на бой в ММА отказался: ворвался в клетку, забрал микрофон и позвал Хейбати драться – на голых кулаках. Когда объявили главный бой, Анатолий Сульянов звал Чурчаева в микрофон («Чего стоит твое слово, Шовхал?»), но тот покинул арену.

На замену вышел Аловсет Мамиев – боец, подстраховывавший Шовхала. Бой получился ярким: Хейбати хорошо подготовился, рубился и защищался от борьбы. Он победил единогласным решением судей и рассказал, что вышел в клетку с травмой – его ждет операция на мениске. Позже попросил у Сульянова бонус, чтобы отдать Мамиеву, у матери которого онкология.

Фото: instagram.com/pd_mma; instagram.com/shovkhal_churchaev; vk.com/hardcore.fighting