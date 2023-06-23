Джон Кавана – отец ирландских MMA.

На «Кинопоиске» вышел новый эпизод 31-го сезона The Ultimate Fighter. В пятой серии дерется Брэд Катона – ученик Джона Каваны.

Кавана руководит залом SBG Ireland, вырастил Конора Макгрегора и превратился в отца ирландских MMA.

Кавана пришел в MMA, когда его избили на глазах у девушки. Став тренером, чуть не задушил Конора

Впервые Джон Кавана задумался о карьере в ММА в 18 лет после жестокого избиения на улице. Это случилось на глазах у его девушки и больше ударило по психике – Кавана впал в депрессию. Тогда он владел черным поясом по карате и думал, какой вид спорта лучше всего подходит для самообороны – начал с бразильского джиу-джитсу и постепенно перешел в смешанные единоборства.

Карьера Каваны-бойца сложилась не слишком удачно (рекорд – 3-3), но на одном из ивентов он познакомился с тренером по БЖЖ и основателем Straight Blast Gym Мэттом Торнтоном. Эта встреча оказалась важной, потому что Торнтон стал ментором и бизнес-партнером Каваны. Благодаря Мэтту Джон первым в Ирландии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И с его одобрения Кавана открыл в Дублине зал SBG Ireland – это запустило подъем ирландских ММА.

Кавана стал главным тренером SBG Ireland, где готовил первое поколение ирландских миксфайтеров. В 2007 году к нему в зал попал молодой и дерзкий Конор Макгрегор. Он был грубым спарринг-партнером и в первые же дни отправил в нокдаун Оуэна Родди, который сейчас ставит ему ударку.

После этого пострадала девушка-боец Эйслинг Дэйли. «Конор попал ей в солнечное сплетение. Я немного вспылил, ведь Эйслинг к тому моменту тренировалась у нас уже долгое время. Остальные ребята работали с ней аккуратно. А тут заявился новичок и сразу же ее побил. Я вмешался: повалил и бил по корпусу до тех пор, пока он не мог сделать вдох. Затем я спросил: «Мы можем тренироваться или продолжить драться. Что выберешь?» С тех пор Конор был паинькой», – вспоминал Кавана.

Макгрегор высоко ценит Кавану: «Джон со мной с самого первого дня. Он настоящий гений, когда дело касается единоборств. Глядя на него, никогда не скажешь, что он боец. Но он любого свяжет в узел. Я был новичком, когда пришел в его зал. Но уже тогда знал, что он тот самый человек, который поможет мне взобраться на вершину». Конор называл главными навыками Каваны-тренера открытость к новому и умение психологически зарядить бойцов.

Иногда Макгрегор возвышает Кавану за счет других тренеров: «Фирас Захаби – мелкий мудак. Тревор Уиттман – человек, держащий лапы. Хавьер Мендес – жирный подлиза-кикбоксер. Майк Браун – вонючий говнюк. Грега Джексона давно раскусили. Теперь сияет система тренера Каваны. Работа начинает приносить плоды, если вы готовы тренироваться. Готовьтесь в зале SBG Ireland с Каваной и мной».

На вопрос, будет ли Кавана тренировать после того, как Конор завершит карьеру, Джон ответил: «Некоторые тренеры всю жизнь гонятся за чемпионским поясом. Благодаря Конору я добился всего очень рано. Теперь этого давления нет. Находясь рядом с ним, я узнал много нового про бизнес-сторону ММА. Дальше меня заботит лишь спортивный аспект. Буду тренировать новое поколение бойцов».

Кавана тренировал ирландских полицейских и ругает школьное образование. Главный мем с ним – футболка «Я люблю Дагестан»

Джон Кавана – активный гражданин Ирландии. В 2015 году UFC вместе с Reebok выпустили футболки с картой Ирландии. Проблема, что на ней не было шести графств Северной Ирландии, а на футболке содержался текст: «Покажи территориальную принадлежность». Северная Ирландия не входит в состав Республики Ирландии, но Кавана и многие ирландцы увидели в этом попытку спровоцировать конфликт и «разделить остров».

«Невероятно глупое решение. Либо к концу дня футболку убирают, либо SBG Ireland прекращает сотрудничество [с Reebok]. Ожидаю искренних извинений перед ирландскими фанатами», – заявил Кавана. Reebok тут же снял футболку с продажи и во всем обвинил дизайнеров.

Еще один случай, связанный с футболкой, произошел в 2021 году. Тогда Кавана поспорил с тренером Эльдаром Эльдаровым на результат боя между своим учеником Блейном О’Дрисколлом и Мухаммадом Мокаевым. В случае победы Мокаева Кавана должен был надеть футболку с принтом «Я люблю Дагестан» и опубликовать фото в соцсетях. Кавана проиграл спор и поблагодарил соперника, что текст был не «Я люблю Англию». Но, кажется, в соцсетях появился отфотошопленный вариант.

Кавана активно участвует в общественной жизни Ирландии. Он критиковал ирландских полицейских за недостаточную физическую подготовку – особенно когда это касается задержания опасных преступников. Чтобы решить эту проблему, Кавана заручился поддержкой Bellator MMA и Ройса Грейси. Вместе они проводили мастер-классы, где обучали полицейских основам джиу-джитсу.

Другое недовольство – школьное образование в Ирландии. Кавана обвинял «плохо спроектированную» ирландскую систему образования, что она не обучает детей, как лучше обращаться с финансами. «В школе я так и не узнал, почему гораздо разумнее использовать кредитную, а не дебетовую карту. Зато я узнал разницу между U-образной и V-образной долиной, это действительно «крайне полезная» информация. Система будто специально хочет делать нас финансово неграмотными».

Под критику попала система здравоохранения. Недавно в соцсетях завирусилось видео, где ирландская бодипозитивщица поделилась подробностями диеты, состоящей из шоколада, сладостей, газировки и бургеров (всего 4,5 тысячи калорий в день). «Постоянно убеждаю друзей, что нам нужно здравоохранение социалистического типа, где каждый вносит свой вклад, чтобы помочь нуждающимся. Затем такие видео становятся популярными. Думаю: «Боже, это не помогает моему делу», – написал Кавана в соцсетях.

Во время локдауна из-за пандемии коронавируса Кавана активно выступал за открытие тренажерных залов в Ирландии: «У человека шанс 1/127310 заболеть болезнью, от которой выздоравливает с вероятностью в 99%. 0,000008% шанс заразиться в тренажерном зале – ничто по сравнению со 100-процентом вероятностью на улучшение физического и психического состояния после тренировки. Больше шансов получить удар молнией во время нападения акулы, чем заразиться вирусом в спортзале».

Фото: instagram.com/coach_kavanagh ; Gettyimages.ru/Ethan Miller / Staff