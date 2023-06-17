Кажется, уже определились с местом.

Генеральный директор Meta [компания признана в России экстремистской] Марк Цукерберг и владелец Twitter Илон Маск хотят провести бой. О такой готовности они высказались в соцсетях.

Что случилось?

Компания Meta анонсировала выход приложения Threads – аналога Twitter. По информации The Verge, разработка началась в январе-2023, а запуск может состояться в ближайшие месяцы. Среди первых пользователей – Далай-лама, DJ Slime и ведущая Опра Уинфри.

Threads рассчитан на функционирование отдельно от Instagram, а для публикаций будет ограничение в 500 символов. В Meta приложение называют «ответом Twitter» – дизайн и функционал похож на конкурента.

«Мы слышали от разработчиков и общественных деятелей, что они заинтересованы в платформе, которая работает разумно, которой, по их мнению, они могут доверять и на которую можно положиться в плане распространения», – сказал директор по продуктам Meta Крис Кокс.

Ситуация не понравилась Илону Маску, который прокомментировал: «Уверен, что Земля не может дождаться момента, когда окажется исключительно под властью Цука, не имея других вариантов. По крайней мере, это будет «разумно». Я на мгновение забеспокоился».

Сам Маск недавно ушел с поста генерального директора Twitter, хотя остается техническим директором. И теперь готов подраться в октагоне.

Бой реально будет?

В Meta прокомментировали ситуацию с возможным боем для Variety: «История говорит сама за себя». В социальных сетях к спору подключились обычные пользователи – один из них ответил Маску, что Цукерберг занимается джиу-джитсу. Сам Маск сказал, что готов к бою.

Цукерберг попросил прислать локацию. Маск предложил октагон в Вегасе и даже пошутил, как победит соперника: «У меня есть отличный прием, который я называю «Морж» – когда просто лежу на противнике и ничего не делаю». По его словам, он практически не занимается спортом: «Разве что беру детей и подбрасываю их в воздух».

И Цукерберг, и Маск оба занимались (и занимаются) единоборствами, хотя их разница в возрасте почти 13 лет. Маск занимался кекусинкай карате и тхэквондо, а Цукерберг недавно дебютировал на турнире по бразильскому джиу-джитсу и выиграл несколько медалей.

Фото: Gettyimages.ru/Nick Grace; instagram.com/zuck