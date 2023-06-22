Почти дошел до финала, но уступил Марии Погребняк.

На ТНТ завершились «Новые звезды в Африке». Участником проекта стал экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев. Он дошел до полуфинала, но в испытании на вылет со змеями уступил блогеру Марии Погребняк.

Если никогда не смотрели «Звезд в Африке», коротко объясняем. Изначально в шоу участвуют 10 звезд. У них нет еды – чтобы поесть, нужно заработать монеты, выполнив задания. Каждый выпуск один из участников после испытания на вылет выбывает. Их заменяют другие звезды, но до финала доходят только трое. Главный приз – ₽5 млн.

Мы посмотрели весь сезон и рассказывали о приключениях Лебедева в Африке (главные моменты – в материалах по тегу), а потом встретились с ним и обсудили, как это было.

«Последние три года сам себе не принадлежу». Перед отлетом в Африку Лебедев советовался с чиновниками, а в гостинице встретил слона и просыпался от крика гиен

– Кто и как предложил вам стать участником «Новых звезд в Африке»?

– Мне позвонили с ТНТ, представились: «Не смотрели [«Звезды в Африке»]? В шоу участвовал актер Владимир Сычев» – «Не смотрел, но если Сычев участвовал, а мы дружим, так что я согласен». Для меня это было неожиданно, но приятно.

– С кем-то советовались?

– С семьей, с друзьями. Сегодня такая ситуация – не до развлечений. Но, получив совет и одобрение от опытных взрослых людей, согласился.

– Опытные люди – кого имеете в виду?

– Это и спортсмены, и чиновники, и из силовых структур. Если кто-то из участников отправился туда, не спрашивая ничего, то для меня стоял знак вопроса – ехать или не ехать.

До этого не имел представления о проекте. Когда дал согласие, посмотрел выпуски с участием Сычева и понял, в чем суть дела. То, что нужно было есть тараканов и все остальное, не оттолкнуло. В первую очередь поехал туда, чтобы узнать себя немного с другой стороны.

– Уехать в Африку – разве это не проблемно для всех остальных дел? Как подстраивали график?

– Выбрал момент. В последнее время вообще себе времени не оставляю ни на что. Почему еще согласился – чтобы поменять картинку. Последние три года, когда закончил с боксом, сам себе не принадлежу. Я муниципальный депутат в Чехове: утром уехал – дети еще спят, вечером приехал – дети уже спят.

Это очень ответственная работа. Понимаю, что всем не успеваю помочь, для кого-то все равно плохой. Самое главное – за это я даже не получаю денег. Но шел туда с целью помогать людям, а не зарабатывать.

– Как вам Африка? Были ли там раньше?

– Не был. Еще перед тем, как нас завезли на огражденную территорию, утром вышел из гостиницы, а там стоит слон и отрывает листья с деревьев – прямо на ресепшене. Мы же русские люди, нам надо всех покормить (это я, конечно, утрирую).

У меня такого желания не возникло, но захотелось подойти поближе. На что сотрудники мне сказали: «Ни в коем случае. Нельзя. Он может принять вас за посягнувшего на его территорию – и тогда несдобровать ни вам, ни нам». Постоял, полюбовался. Забыл в самолете зарядку [от телефона], поэтому не успел заснять этот шедевр.

Еще ездили на экскурсию. Сафари. Был в шоке. Зебр, антилоп, львов, гиен как собак. Ночью проснулся от того, что рядом кричала гиена.

На проекте Лебедев потерял 11 кг (из-за голода были звездочки в глазах) и хотел съесть змею

– Где проходили съемки?

– ЮАР. Сначала мы долетели до Йоханнесбурга, еще час летели оттуда на другом самолете, а потом еще час ехали на автомобиле. Суммарно добирались около суток, но я привык к дальним поездкам. По часовому поясу, по-моему, была разница в два часа. Для меня это не проблема.

– А акклиматизация?

– Не почувствовал. Было только легкое недомогание, вялость, но я списал это на жару. Хотя жару спокойно переношу. Слава богу, была вода и можно было в любое время принять душ. Особо не вышел из зоны комфорта. Если были когда-то в детском лагере, то скажу вам: ощущения те же самые – только со взрослыми.

– Что на вас сказалось сильнее всего?

– Голод, к которому я в конце проекта даже привык. Постоянное чувство голода не было чем-то особенным, даже стал про него забывать. За время проекта сбросил 11 кг, но у меня было много лишнего веса. Вода была в полном достатке. Без нее человеку гораздо сложнее, чем без еды.

Сначала было тяжело, что не хватало еды, а потом… Знаете, человек ко всему привыкает. Впервые в жизни от недоедания появилась такая слабость, что были звездочки в глазах, оранжевые круги, пятна. Даже немного качало. Понимал, что умереть нам не дадут, да и не было такого состояния, что умру.

– Правда, что вы ели только то, что выигрывали за монеты?

– До поездки на шоу я и сам сомневался: «Да подкармливают». Ни ложек, ни вилок, ни тарелок, ни соли, ни крупы, ни приправы.

С полной ответственностью могу сказать, что все, что было, это правда. Шоу же теперь называется «Новые звезды в Африке», а раньше было просто «Звезды в Африке». В том шоу крупа была постоянно, а у нас – нет. Все, что ели, нужно было заработать.

– Чего больше всего не хватало из еды?

– Соли. Если хотите почувствовать, каково это, просто поешьте две недели пресной фасоли. Было прикольно, что мы клали ее на листья дерева. Такая красивая подача. Подумал, что было бы здорово, если бы в московских ресторанах была такая подача. Но то, что лежало на листочке, к сожалению, было невкусным. При этом понимали, что это белок.

– Вашу площадку периодически заливало водой, а вокруг гуляли дикие животные. Было страшно?

– Были такие люди, которые заезжали и не видели, как было, потому что у нас испытания на вылет. Если не видел, то не понимаешь. Мы же видели. Было очень красиво: площадка на камнях, рядом – широкая бурлящая река.

Нас охраняли рейнджеры. Ну и животные – все-таки животные, поэтому опасаются людей. Самая большая опасность – бегемоты, которые жили внизу реки и иногда приходили. Но при мне не было ни разу.

– Что еще из опасного?

– Иногда попадались змеи. Хоть у нас и стояли специальные ловушки с ультразвуком, чтобы отпугивать змей, пауков и жуков, некоторые все равно пролазили. Несколько раз мы даже хотели съесть змею. Знали, что эта штука съедобная, но не были уверены.

Однажды поймали змею и спросили, можно ли ее съесть. Нам не разрешили. Честно говоря, было жалко ее есть. Не было такой необходимости, никто не умирал от голода. А если так, то ты не имеешь права вмешиваться в природу.

В Африке Лебедев срывался на ассистентов ТНТ и к концу отжимался только 50 раз, хотя начинал с 200

– Как вы ощущали себя в окружении тех, кто давно привык к камерам? Долго адаптировались к формату шоу?

– Сначала не понимал, что происходит – присматривался, прислушивался, вникал в происходящее. Постепенно включился в процесс, в игру. У кого-то в комментариях сложилось впечатление, что я вот игрок. Я не играл, а просто жил и общался так, как делаю это в обычной жизни.

Возможно, только был менее разговорчив, обычно с людьми я более открытый. Но понимал, что не нужно говорить лишнего, потому что это могут обернуть против тебя. Старался ни с кем не ссориться, но была пара нервных выпадов – как с Игорем Ознобихиным и даже с ассистентами ТНТ. Но потом я извинился. Это все голод и недоедание, которые вносили корректировки.

– Расскажите на примере одного дня, как был устроен ваш быт.

– Вы все это видели. Нас ничем не обременяли. Были испытания на вылет, командные состязания. Читали книги, придумывали игру. Пока были силы – отжимался, а потом перестал. Если сначала это было по 200 повторений, то потом – по 100. К концу уже вообще 5 по 10, потому что совсем не было сил.

Ходишь, а перед глазами звездочки разного цвета. Думаю, это можно сравнить с нокдауном. Но это просто слабость. Перед тем как потерять сознание, падаешь в обморок – вот у меня несколько раз это было. Никогда не думал, что такое возможно, хотя сознание не терял.

– На проекте вы ели мармелад с тараканами и сырую колбасу, засовывали голову в коробку со змеями. Что было самым неприятным?

– Ферментированные яйца. Думал, чтобы успеть, не буду жевать, а по половинке проглатывать. Я его проглатываю – оно обратно, проглатываю – обратно. Как мячик от стены отпрыгивает. Пришлось жевать.

– Самое легкое?

– Съесть жуков в мармеладе. Мармелад был пресным. Один жук напомнил куриный паштет, а вот другой был противный. Мне повезло, что первый был как паштет, а второй – неприятный. Вида не показывал. Чувствовал, что что-то застряло. Достаю, а там ножка.

– Спортивный опыт каким-то образом помог на проекте?

– Он помог мне во всем. Если бы не спорт, то я бы по-другому себя вел. За 43 года жизни только за счет спорта и вылезаю. Это и умение вести себя в обществе, и преодоление трудностей. Многие взрослые недооценивают спорт и не понимают, что там не только учат боксировать, но и вести себя в коллективе.

Мне все это досталось от отца. Он сибиряк и в экстремальных ситуациях быстро принимает решения. Его девиз – безвыходных ситуаций не бывает, бывают бестолковые головы. Всегда нужно что-то делать и не поднимать руки вверх.

– Что легче – лагерь перед боем или период в Африке?

– Сложно сравнить. На сборах реально теряешь сознание, но понимаешь: нужно преодолеть порог усталости, чтобы пройти вперед. Если ты не перетерпел, то остался там, где был вчера. Преодолевая себя каждый день, набираешь форму. В Африке такого не было.

Для меня это приключение. Как я уже сказал, детский лагерь, но только со взрослыми. Знаете, до начала проекта я своеобразно относился к парням и девчонкам из Comedy Club – не ложились мне на сердце. Но после шоу изменил мнение на 180 градусов. Это такие развитые люди: четко излагают мысли, объясняют поступки, у всех семьи, все ответственные.

И Дмитрий Кожома, и Наталия Медведева, и Иван Пышненко, и Мария Кравченко – все позитивные. Не увидел от них ни от одного кривого движения. Про других сказать не могу.

– Кто-то вызвал негатив?

– Практически все, кроме Семена Молоканова и Андрея Свиридова. Свиридов вообще зашел как правдоруб, пальцем постучал (чуть не сломал стол) и сказал: «Предупреждаю сразу: кто будет хитрить и юлить... И мне по фигу, спортсмен или не спортсмен». Улыбнулся, но всем было не до смеха. С такой открытой позицией он сразу и вылетел, хотя я к этому руку не прикладывал.

Сейчас Лебедева чаще узнают как участника шоу, а не боксера. Он боялся, что в Африке у него развивается шизофрения

– Конфликты, коалиции, слезы – сколько в этом сценарного?

– Ко мне ни разу не было таких заходов. Я вообще не видел ничего сценарного. Действовал по душе: какой в жизни – такой и там. А какой сценарий? Посторонних людей нет – если только то, о чем я не знал. Не говорят же, что кто-то моет посуду, а кто-то – полы.

Да и какой сценарий, если к нам заползла змея? Ее же никто не подкидывал. Самое неприятное, когда разлилась река и все насекомые, которые в ней жили, поползли к нам. Там и пауки, и тараканы, и сороконожки, и богомолы, и сколопендры.

Однажды проснулся ночью (а я люблю спать на боку) и не понял, почему проснулся. Вдруг почувствовал, что кто-то ползет по спине. Стряхнул, а там вот такая большая штука – вроде сколопендра. Мне сказали, что если бы она укусила, то пришлось бы делать укол. Но не укусила.

– Жестко.

– Была другая жуть. У кого-то на гвоздике висела олимпийка – кто-то из девочек ее взял. Мы же готовились перед заездом, как себя вести. Нам сказали, что перед сном нужно осматривать кровать и стряхивать жуков. Люди, которые прошли более глубокую подготовку, осматривали и одежду.

Одна из девочек сняла олимпийку, а на внутренней стороне сидел паук – у него ноги размером с мой палец, он уже отложил яйца. Там было гнездо, закутанное паутиной, а уже под ней были яйца. Но это не тарантул, хотя я увидел его оскал.

– Ваша финальная цитата: «Шел на проект закрытым человеком. Как черепаха в панцире. Проект вернул мне веру в людей». Расшифруйте.

– Так оно и есть. В жизни попадал в такие ситуации, когда люди, за которых я готов был поручиться на 100%, меня предавали. Это было несколько раз. Объясняю детям, чтобы они учились на моих ошибках. Люблю шутить, общаться, но надо понимать рамки, где сказать, а где – нет. Важно уметь разделять.

– Мы рассказывали о выпусках с вашим участием на Sports.ru. В комментариях было много критики: «Что он там забыл?» Что ответите?

– Я настолько устал от настоящей жизни, что захотелось поменять картинку. Каждый день что-то делаю: куда-то еду, кого-то спасаю, кому-то помогаю, открываю спортзал, езжу в детские дома, на Донбасс, в больницу к детям или военным. Захотелось разгрузиться. Если позволите, это как отпуск.

Спасибо ТНТ, что дали такой шанс. У меня это получилось. Хапнул новых эмоций, узнал себя с другой стороны. Парадокс, но теперь больше верю людям. Был момент, когда думал, что развивается шизофрения – такое недоверие ко всем. Но один раз убедился, что это не так, второй раз. Потом сам себе сказал: «Ты гонишь? Успокойся. Это нормальные люди».

– Вам много писали зрители?

– Сейчас как боксера узнают меньше, чем по шоу. Например, был в Краснодаре в детском спортивном лагере. На зарядку пришло около 150 человек. Начал так: «Поднимите руки те, кто знает меня как боксера». Подняли человек 50. Потом: «А кто знает меня как участника «Новых звезд в Африке»?» Вжух – волна. Говорю: «Я понял».

– Как оцените участие с точки зрения контента и зрительского интереса?

– Сам себе ставлю пятерку. Наверное, это единственный случай, хотя я самокритичный человек и всегда ищу ошибки в себе. В конце я вылетел только потому, что не переступил через собственные принципы. Сейчас финалисты ссылаются: «Ну это же игра, в жизни я другой». Если бы сделал так же, то был бы в финале, но не смог бы это объяснить.

В 43 года никому ничего доказывать не собирался. Те люди, которые меня знают, сразу бы поняли, что это игра, потому что в жизни я другой. Не переступил через себя.

Если бы шоу можно было повторить, то, наверное, переступил бы и не стал ничего объяснять.

Фото: «ТНТ»; РИА Новости/Павел Бедняков