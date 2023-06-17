10 комментариев

И с кем теперь ему драться?

Вадим Немков – доминирующий чемпион Bellator и лучший ученик Федора. Он покорил полутяжелый дивизион, а на Bellator 297 провел четвертую защиту – против легендарного Йоэля Ромеро.

Как закончился бой?

Ромеро был звездой UFC, но сейчас зарабатывает в Bellator. К 46 годам он сильно замедлился, поднялся в полутяжи и потолстел

Немков подошел к бою большим фаворитом: когда-то Ромеро был топом UFC, но в 46 лет не готов к большим вызовам. Он проиграл три боя подряд близкими судейскими решениями (Уиттакеру, Косте, Адесанье), а в 2021-м перешел в Bellator.

Ромеро поднялся в весовой и перестал сушиться – в UFC он несколько раз проваливал взвешивания. В полутяжах Ромеро проиграл раздельным решением Филу Дэвису и победил техническим нокаутом ноунейма Алекса Полицци. Даже в возрасте Ромеро опасен – в сентябре финишировал Мелвина Манхуфа, кикбоксера-ветерана из Суринама. Он был старше Ромеро, а проиграл из-за слабого партера.

Многие считают, что Ромеро – «генетический фрик»: в 46 лет он выглядит молодо и идет на серии из двух побед. Но Немков не исключал запрещенные вещества: «У нас же нет такого допинг-тестирования, как в UFC. Нас не контролируют постоянно. Нас контролируют либо перед боями, либо когда приезжаем на какие-либо мероприятия беллаторовские».

Ромеро не дрался пять раундов с 2020-го, когда проиграл Адесанье в UFC. Его тяжело финишировать (единственное досрочное поражение в 2011-м), но реально – победить по очкам. В 25-минутных боях в UFC Ромеро не тратил энергию и много застаивался – было ясно, что он не выдержит темп Немкова. Ветеран сохранил силу удара и взрывается сериями, но трудно представить, как он мог победить чемпиона.

Немков победил Ромеро, но выступил спорно. Доминировал весь бой, а в концовке – выживал в партере

Немков вышел в клетку с Федором Емельяненко – тренером и менеджером. В первом раунде Ромеро отдал инициативу, а Немков не форсировал – разбрасывал ноги по этажам, нагружал корпус. План работал: Ромеро начал опускать руки, тогда – пошли хай-кики. Первые минуты Немков почти не подключал кулаки, методично разбивая ветерана с дистанции. Ромеро не отвечал, много пропускал и пошатывался от ударов.

Ромеро иногда бил лоу-кики, больше – никакой угрозы. Согласно графике в трансляции, к концу первого раунда он нанес четыре акцентированных удара. Так продолжалось и дальше: Ромеро почти не бил, выжидая момент для нокаута, а Немков – избегал ошибок и не стремился к финишу.

В третьем раунде Ромеро много пропустил и показал, что поплыл. Актерская игра была слабой и затянулась – Ромеро дрался так больше минуты. Удивительно, но Немков поверил: пропустил удар и упал на канвас (это не был нокдаун).

В четвертом раунде Ромеро продолжил тактику и выманивал Немкова. Но вспомнил, что проигрывает по очкам, и забрал центр октагона. Немков устал и перестал бить ногами, на руках – использовал одни и те же комбинации. Они заходили, но без развития – Федор настаивал на контроле дистанции, поэтому Немков осторожничал.

Под конец четвертого раунда Немков умудрился пропустить тяжелый удар супермена, от которого попятился к сетке. В пятом раунде Ромеро шел вперед, а на последней минуте исполнил тейкдаун. Остаток боя Немков провел под соперником – избежал урона, но отдал раунд.

Немков не убедил победой, слишком много позволив Ромеро. Он подписал долгосрочный контракт с Bellator, но уже побил всех – дальше нас ждут реванши

Немков выиграл 49-46 на карточках всех судей, но расстроил выступлением. Во-первых, Ромеро – слишком старый, чтобы драться в титульнике. Он не может ни бороться, ни боксировать: чтобы простоять в клетке 25 минут и не устать, ветеран почти не бьет. Немков дрался со стоячим соперником, который принимал все удары и иногда контратаковал. Все понимали, что Ромеро проиграет по очкам, но Немков мог удивить финишем. Он выбрал осторожный стиль: при этом оказался на канвасе, пропустил пару тяжелых попаданий, а в концовке – выживал в партере.

Во-вторых, Немков сильно устал в концовке. Он не раз говорил, что ему тяжело гонять вес, а в будущем – может перейти в тяжи. В 2015-м Немков проиграл Прохазке в Rizin: первый раунд длился 10 минут, и Вадим так устал, что не вышел на второй. Первый бой с Кори Андерсоном тоже расстроил: Немков жаловался на скомканную подготовку (она растянулась на пять месяцев) и проигрывал бой – спасло случайное рассечение.

Немкова называют лучшим полутяжеловесом мира, но это спорно. В 2014-м он проиграл по любителям Магомеду Анкалаеву, в 2015-м – Прохазке (оба сейчас – топы UFC). Он проигрывал первый бой Андерсону, а сейчас – слишком много позволил Ромеро.

За пределами UFC Немков не добьется признания. В Bellator больше драться не с кем: из вариантов – реванши с Кори Андерсоном, Филом Дэвисом или Райаном Бейдером. Можно дискутировать, сильнее ли нынешний чемпион UFC Джамал Хилл кого-то из них. Вероятно, нет. Но в UFC дерутся лучшие, а конкуренция — намного выше.

В январе-2023 Немков подписал новый многолетний контракт с Bellator. Значит, нас ждут реванши, новые ветераны UFC и, возможно, двойное чемпионство. В Bellator средний уровень тяжей, что делает переход Немкова в весовую реальным. Проблема лишь в Валентине Молдавском – лучшем тяжеловесе Fedor Team, который борется за титул.

Фото: globallookpress.com/ Louis Grasse