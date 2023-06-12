Вадим Немков, который выиграл в США миллион долларов.

В ночь на 17 июня состоится турнир Bellator 297, который возглавит бой российского чемпиона Вадима Немкова и бывшей звезды UFC Йоэля Ромеро. Немков проведет четвертую защиту пояса – его считают лучшим учеником Федора Емельяненко.

Немков родился в Казахстане в рабочей семье, но переехал в Россию. После школы отслужил в ГРУ – несмотря на плоскостопие

Немков родился в 1992-м в деревне на севере Казахстана, а в шесть лет переехал в Белгородскую область. Его родители были рабочими, отец устроился водителем в колхозе. В Казахстане у семьи осталось большое хозяйство (коровы и 100 поросят), которое они распродали.

В России Немковы завели хозяйство, Вадим много работал в огороде. Ему не нравилось, но с возрастом он полюбил рыбалку и охоту: «Охота стала для меня хобби. Животных специально разводят и выращивают для отстрела.

Дети иногда спрашивают у меня, откуда в доме берется мясо? Я отвечаю, что иду на охоту за мясом, а не ради того, чтобы убить животное. Они этого не понимают, что для добычи мяса нужно убить зверя. Дети привыкли видеть в магазине готовые продукты».

Когда Немкову исполнилось семь, он занялся дзюдо – как и его старший брат Виктор. В 15 лет пошел в рукопашный бой и боевое самбо, где стал успешным. Немков не считался большим талантом, но отличался трудолюбием и дисциплиной. Скромный и немногословный, он избегал плохих компаний и посвятил жизнь спорту.

Когда Немков окончил школу, пошел в армию – в элитное подразделение спецназа ГРУ, хотя имел плоскостопие. «Первые пару недель было непривычно. Все эти крики и команды нужно было выполнять четко и быстро. Потом я привык, сейчас уже не жалею, что отслужил. Армия воспитывает характер и проверяет на прочность», – вспоминал боец.

Немков служил в армии один год стрелком-пулеметчиком, четыре раза прыгнул с парашютом. Он уверен, что армия многим будет полезна: «У меня нет ни на что критичного взгляда. Есть такие люди, которым нужно сходить в армию, которые сидят на родительской шее. Вот таким надо. Если человек не служил – не служил. Служил – молодец. Служил в спецназе, ВДВ, морской пехоте – вообще красавчик».

Немков хотел сделать татуировку в честь службы в ГРУ. Но решил, что это будет хвастовством: «Под дембель все начали татуировки бить. Мне понравилась у одного пацана на груди – планета, летучая мышь. Ему ее классно набил один парень со старшего призыва. Он ушел, а я через полгода только уволился. Этот армеец красиво делал.

Я бы точно сделал, если бы поехал где-то воевать. А так – год отслужил, четверть года в нарядах отстоял, прийти потом забитым мышками летучими и с надписями «спецназ»? Этот момент меня отдалил от татуировок».

Немков стал любимчиком Федора и встречался с Путиным. Но в Японии проиграл будущему чемпиону UFC Прохазке

Немков продвинулся в боевом самбо: пять раз выиграл чемпионат России, четыре раза – мира, два – Европы. Он выступал до 2019-го (параллельно с ММА) – в категории до 100 кг. В 2009-м, когда был школьником, познакомился с главным самбистом в ММА – Федором Емельяненко:

«Федор тогда готовился к бою с Бреттом Роджерсом в Strikeforce. А я учился в школе, но летние каникулы проводил в Старом Осколе, в лагере «Радуга». Там часто занимался Федор, так и познакомились. Но сильно сомневаюсь, что Емельяненко относился ко мне серьезно, я был обычным школьником, который еще ничего не выиграл».

В 2013-м Немков дебютировал в ММА, за два года набив рекорд 5-0. В «Самбо-70» он за 22 секунды нокаутировал Хоакина Феррейру – поздравлял лично Путин, присутствовавший на турнире. Вскоре Емельяненко взял Немкова в Fedor Team.

Емельяненко подписался в японский промоушен Rizin, куда привел команду. Немков участвовал в Гран-при в тяжелом весе – в межсезонье он показывал 110 кг, поэтому вписался в лимит. В дебюте он нокаутировал Горана Рельича, но в полуфинале проиграл будущему чемпиону UFC Иржи Прохазке.

В Rizin первый раунд длился 10 минут – как в Pride, где выступал Федор. Бой превратился в гонку выносливости: оба бойца устали и выживали к концу раунда. Прохазка оказался более стойким, а Немков не вышел на второй раунд – не осталось сил. В следующем бою он снова проиграл – раздельным решением фактурному шведу Карлу Альбректссону.

Немков выиграл миллион долларов в Bellator и стал доминирующим чемпионом. У Ромеро почти нет шансов – он слишком старый

После ухода из Rizin Немков спустился в полутяжелый вес и прибавил в физике. В 2015-м ему было 22 года – он только начинал карьеру в ММА. Сейчас Немков – универсал, который славится выносливостью. Он гоняет около 17 кг, чтобы уложиться в лимит полутяжелого веса.

В 2017-м Немков подписался в Bellator – вместе с Федором. Он победил восемь раз подряд, став чемпионом в полутяжелом весе и выиграв Гран-при за миллион долларов. Бой с Ромеро станет четвертой защитой титула – до этого Немков победил Фила Дэвиса, Джулиуса Энгликаса и Кори Андерсона.

Многие считают, что полутяжелый вес в Bellator сильнее, чем в UFC. Но это спорно – не только из-за поражения Немкова Прохазке (правила были слишком специфичны). В Bellator много больших имен, прошедших пик: Ромеро, Андерсон, Бейдер, Мачида, Энтони Джонсон (умер в разгар Гран-при) – дивизион выглядит мощно, но эти бойцы не просто так не дерутся в UFC.

Бой Немкова и Ромеро планировался еще на февраль, но российскому бойцу после победы в реванше с Кори Андерсоном в ноябре 2022-го потребовалось время восстановиться – бой перенесли на июнь.

Сейчас Ромеро 46 лет – критический возраст для бойца любой весовой. Он отлично выглядит, но в боях быстро устает и застаивается. Ромеро монетизирует имя, заработанное в UFC, но дерется с трудом. Он стоит и ждет, когда соперник выйдет на ближнюю дистанцию – там ловит одиночными ударами. Прессинговать или бороться Ромеро не рискует – слишком быстро устает.

Фото: instagram.com/vadimnemkov; instagram.com/bellatormma