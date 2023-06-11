Боец из России не подрался из-за герпеса у соперника.

На «Кинопоиске» стартовал 31-й сезон The Ultimate Fighter, в котором борются команды Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Фиксируем, что творилось в первых трех сериях TUF.

В команду Конора попали проспекты, а поединок бойца из России не состоялся из-за герпеса у соперника

В этом сезоне будут две весовые категории – легчайшая и легкая. Среди участников – новички, мечтающие попасть в UFC, и ветераны с опытом выступления в промоушене. По жребию первым выбирал Конор Макгрегор – остановился на проспектах. Майкл Чендлер дал второй шанс ветеранам.

В первом бою сезона подрались Нейт Дженнерман из команды Макгрегора и ветеран Рузвельт Робертс. Уже на восьмой секунде первого раунда опытный Робертс отправил в нокаут молодого Дженнермана.

Вторая серия началась с негатива. Поединок между россиянином Тимуром Валиевым (команда Чендлера) и Тревором Веллсом (команда Макгрегора) отменился в последний момент из-за обнаруженного у Веллса герпеса. Валиев принял резкую смену планов и согласился на поединок с Веллсом после его выздоровления.

На замену выбывшим бойцам вышли проспект Мано Гутьеррес и Коди Гибсон. 35-летний Гибсон сразу же включил прессинг, а ближе к концу первого раунда поймал Гутьерреса летящим коленом – нокаут и очередная победа ветерана. Команда Чендлера повела со счетом 2:0.

Одноклубник Гейджи, экшен-фигурка Макгрегора, разгром от команды Чендлера

Во время спарринга на тренировке команды Конора легковес Аарон Маккензи повредил ребро. Макгрегор дал необычный совет: «Прими боль. Положи руку на очаг боли, закрой глаза, почувствуй боль и начни вытаскивать ее оттуда. Когда боль окажется у тебя в руке, выброси ее к чертям». С учетом, что Макгрегор никогда не снимался с боев из-за травм, данный совет может быть действенным.

Маккензи (рекорд 11-2) – действующий чемпион организации Legacy Fighting Alliance (LFA) в легком весе. Он вошел в команду проспектов, но на самом деле ему 34 года. База Маккензи – джиу-джитсу и грэпплинг, при этом он заверял, что постоянно тренируется, чтобы стать всесторонне развитым бойцом.

Соперником Маккензи стал Остин Хаббард из команды ветеранов Чендлера. Хаббард уже выступал в UFC с 2019 по 2022 год (рекорд в организации 3-4). По его признанию, все пошло по наклонной после смерти брата. Затем у жены случился выкидыш. Череда несчастий продолжилась с увольнением из UFC. «Жизнь ставит подножки на каждом шагу, так что для меня такая возможность [выступать на TUF] очень важна», – рассказывал Хаббард.

Остин Хаббард представляет зал Elevation Fight Team (Денвер, Колорадо). Там он проводит спарринг-тренировки с третьим номером легкого веса UFC Джастином Гейджи. Майкл Чендлер говорил, что считает Остина фаворитом в бою с Аароном Маккензи: «У Остина огромное преимущество в опыте. Он больше, быстрее, сильнее. Единственное, за что его можно покритиковать – он медленно стартует».

Интересно, что Маккензи и Хаббард соревнуются не только за победу в The Ultimate Fighter. Ранее Хаббард завоевывал титул чемпиона LFA в легком весе и ушел непобежденным, а Маккензи – действующий чемпион этой организации. «Можно сказать, что мы деремся за настоящий пояс», – шутил Хаббард.

Спортивные будни разбавила встреча Конора Макгрегора с юным фанатом, который делает экшен-фигурки. Мальчик собрал из различных частей фигурок рестлеров и бойцов фигуру Конора, разукрасил ее и добавил два чемпионских пояса. И сделал Макгрегора-бизнесмена (Конор одет в костюм с лавандовой рубашкой). Макгрегору так понравились игрушки, что он купил их за $1200.

В день поединка геймплан Маккензи из команды Макгрегора заключался в сокращении дистанции, переводе в партер и завершении боя удушающим приемом. Хаббард же рассчитывал на выносливость и преимущество в навыках. Превосходство Хаббарда в ударной технике ощущалось, как только бойцы сошлись в центре октагона. Редкие попадания Маккензи Макгрегор встречал радостными возгласами и ободряющими словами.

Хаббард защитился от всех попыток тейкдауна, а затем попал точным ударом колена. Потрясенный Маккензи позволил сопернику выйти в маунт, откуда получил несколько чувствительных ударов локтями.

Между раундами Чендлер лично давал указания. В синем углу установками занимался тренер по ударке Оуэн Родди. Конор в это время стоял в костюме за пределами октагона. В целом по ходу поединка Чендлер давал больше практичных советов, Макгрегор же больше мотивировал.

Второй раунд начался с нескольких удачных лоу-киков от Маккензи. Затем он прихватил соперника за ногу, но так и не повалил вниз. Хаббард развернулся и взял спину Маккензи, а потом затащил соперника в партер, где вновь всаживал локти в стиле Джона Джонса. Доминирующая победа Хаббарда. Команда ветеранов сделала счет разгромным – 3:0.

По реакции Конора на поражения видна разница между этим Макгрегором и Макгрегором из 22-го сезона TUF в 2015 году. Он больше не кричит и не ругает бойцов – вместо этого подбадривает проигравших и заверяет, что в следующий раз они точно победят.

У проигравшего Маккензи выявили подозрение на сотрясение мозга, поэтому сразу после поединка его увезли в больницу на томографию. Все это время Маккензи держался, но, оказавшись один в кабине скорой помощи, дал волю эмоциям и заплакал.

Фото: «Кинопоиск»