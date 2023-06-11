Готов драться в России.

На UFC 289 Чарльз Оливейра встретился с Бенеилом Дариушем – мощным грэпплером, который рвался к титулу. Бой считали претендентским, потому что победитель мог выйти на чемпиона в легком весе Ислама Махачева. Оливейра уже проиграл ему в титульнике, Дариуш – ждал шанса.

Дариуш считал себя лучше Оливейры и Махачева. Но вышел со странным геймпланом и проиграл нокаутом уже в первом раунде

Дариуш шел на серии из восьми побед – если бы у него было больше харизмы, то он давно бы получил бой за пояс. Но Дариуш – христианин из Ирана: безобидный и скромный, на пресс-конференциях с улыбкой отмалчивается, а раскрывается, когда говорит о религии. После окончания карьеры он хочет стать миссионером, а в клетке, по его словам, выпускает зверя, которого давно приручил.

Дариуш и Оливейра – джитсеры, которые очень опасны в партере и умеют удивлять в стойке: в прошлом бою Дариуш перебил топового борца Гамрота, отправив соперника в нокдаун. А Оливейра за последние годы сильно прокачал ударку, использует длину рычагов и прессинг, хотя много пропускает.

До боя Дариуш говорил, что Оливейра не угроза для него, а Махачев – хуже во всех компонентах. При выходе оба подняли руки к небесам, а в октагоне – тепло обнялись. Бой вышел острее – с первых секунд бойцы зарубились за центр октагона. Оливейра привычно прессинговал, поджимая соперника к сетке. Но Дариуш хорошо контратаковал и не боялся лезть в клинч.

Когда дерутся два грэпплера, кажется, что бой пройдет в стойке. Но Дариуш уже на второй минуте перевел Оливейру – он в джиу-джитсу с 18 лет, поэтому не боится сабмишенов. Оливейра не сильно сопротивлялся переводу и хорошо работал под добиваниями, контратакуя снизу (пару раз попал в челюсть).

Трудно сказать, кто нанес больше урона: Дариуш бил много, но в защиту, Оливейра – редко, но в раскрывшегося соперника. Казалось, Дариуш работает слишком активно, при этом не наносил урон, из-за чего мог устать. Это случилось в первом раунде: в концовке Оливейра поднялся и разбил подуставшего соперника, закинув мощный хай-кик. Дариуш опустил руки и пятился вдоль сетки, чтобы восстановиться, но Оливейра догнал правым хуком и уронил в нокдаун. Дариуш спасался в партере, но Оливейра метко добивал – рефери остановил бой, не дожидаясь отключки.

«В этой игре есть уровни». Оливейра восстановился после поражения Махачеву и требует реванша – готов драться в России

Оливейра доказал, что психологически восстановился после поражения от Махачева. Тогда было уничтожение – как в стойке, так и партере. Это стало ударом по самолюбию Оливейры, который признался: ему нужно время это принять.

После победы он потребовал реванш с Махачевым: «У чемпиона есть имя – Чарльз Оливейра! Мне не нужно ничего доказывать, в прошлый раз вы увидели 10% от Чарльза Оливейры, в этот раз 110%. Дана, я следующий и готов драться у него дома. У чемпиона есть имя – Чарльз Оливейра. Финиш? Я всегда говорил, что у меня в руках бомбы, это то, что я всегда делаю. Эй, кто тут чемпион?»

В прошлом у Оливейры были проблемы с уверенностью – многие считали его слабохарактерным. Он победил себя, но реванш с Махачевым от этого не станет интереснее – удобен для чемпиона. Махачев отреагировал: «Поздравляю, Чарльз, но в этой игре есть уровни». Сейчас в топе легкого веса у Ислама нет конкурентов – Волкановски остается самым сложным вызовом.

Фото: globallookpress.com/Tomaz Jr/Keystone Press Agency; East News/Christian Petersen/Getty AFP