Изучаем легендарную серию.

Третий эпизод восьмого сезона «Симпсонов» посвящен боксу: Гомер стал чемпионом Спрингфилда и подрался за пояс в тяжелом весе – против вышедшего из тюрьмы Дредерика Татума.

Какие отсылки к реальности содержит популярная серия и почему Гомер вообще стал боксером?

Гомер попал в профессиональный бокс благодаря редкому генетическому отклонению. Его тренировал Мо, списанный с героя «Рокки» и знакомый с мультяшным Доном Кингом

Эпизод «The Homer They Fall» («Непадающий Гомер») написал сценарист Джонатан Коллье. Он фанат бокса и вложил в эпизод множество отсылок.

По сюжету, Барт купил у продавца комиксов пояс в стиле «Звездного пути», в котором было все: от компаса и пилы до ловушки для белок и поворотников. «Клянусь, если бы бог носил штаны, то именно на таком ремне», – восхитился Милхаус. Но хулиганы избили Барта и забрали пояс себе.

Когда Гомер дома увидел сына в синяках, то пошел в паб Мо. Там он поговорил с родителями хулиганов, чтобы вернуть пояс.

Разговора не получилось – мужчины избили Гомера, сломав об его голову бильярдный кий. Симпсон не сопротивлялся, а стойкостью впечатлил владельца бара Мо. Он не видел такой крепкой головы даже у чемпионов. Мо предложил Гомеру стать боксером и отдавать ему 60% гонораров – как менеджеру. Симпсон согласился, хотя никогда раньше не боксировал.

Мо привел Гомера в офис (на деле – женский туалет): там был стол, на унитазе стояли кубки, на стенах висели ретро-фото. Мо был перспективным боксером – он показал фото с промоутером Люциусом Свитом. Его создатели описали так: «Он так же богат, как Дон Кинг, и даже похож на него». Мо рассказал Гомеру, что не добился успеха в боксе, потому что его «нокаутировали 40 раз подряд».

Мардж была против занятий боксом и отправила Гомера к врачу: «Тебе 38 лет, ты не умеешь боксировать и не занимался спортом со школы». Тот нашел у Гомера редкое генетическое отклонение («синдром Гомера Симпсона») – мозг окружен жидкостью больше обычного. «Все равно, что носить шлем в собственной голове», – успокоил Мардж врач.

На первой тренировке Симпсон ударом не смог раздавить муху и сразу устал. Поэтому Мо выбрал необычную стратегию: Гомер должен терпеть удары и ждать, когда соперник устанет, после чего просто толкнуть обессилевшее тело.

Потрепанная внешность Мо и олдскульный подход напомнили Микки Голдмилла из фильма «Рокки». «Симпсоны» адаптировали сюжет про боксера-андердога, который был местным чемпионом – и внезапно получил шанс подраться за мировой титул.

Гомер стал чемпионом среди бродяг Спрингфилда и вышел на бой за мировой титул. Соперник – прототип Тайсона: отсидел в тюрьме и очень напоминал Майка

Гомер начал выступать в баре – в боксерской ассоциации бродяг Спрингфилда. Первым соперником стал бездомный Боб, который дрался за сэндвич. Он избивал Гомера, изредка поглядывая на котомку, которую бросил в углу. Боб устал, и Симпсон уронил его толчком.

Еще одна отсылка – на черно-белый фильм «Бешеный бык» Мартина Скорсезе. Там цифры раундов сменяли кадры боя, здесь цифры рейтинга – победы Гомера.

Симпсон набил хорошую серию: поднялся в рейтинге, получал гонорары и роскошно жил (мог позволить себе автомойку премиум-класса). Гомер стал чемпионом Спрингфилда, после чего в офис к Мо пришел Люциус Свит. Он предложил бой с чемпионом мира Дредериком Татумом – первый после его освобождения из тюрьмы (боксер сидел за то, что столкнул мать с лестницы).

В эпизоде «Симпсонов» множество отсылок. Люциус Свит – это Дон Кинг: промоутера приглашали озвучить героя, но он отказался. Тогда позвали Пола Уинфилда, сыгравшего Кинга в биографическом фильме HBO.

В Дредерике Татуме легко узнать Майка Тайсона: грозный нокаутер с высоким голосом, насупленными бровями и плоским затылком, вышедший на бой из тюрьмы. Эпизод «Симпсонов» появился в ноябре-1996 – через день после того, как Эвандер Холифилд победил Тайсона (это был пятый бой Майка после выхода из тюрьмы).

В офисе Мо Свит сказал: «Фанатам надоели бои, которые заканчиваются раньше, чем они успевают напиться. Мне нужно тело, которое продержится вертикально три раунда». Это напоминает молодого Тайсона, который нокаутировал соперников в первых раундах и расстраивал промоутеров.

Перед боем Татум угрожал Гомеру: «Я оставлю его детей сиротами. А его мать умрет от горя». Тайсон говорил Ленноксу Льюису: «Помни, я вырву твое сердце, я съем твоих детей». Даже стиль Татума списан с Тайсона – черная обувь и шорты.

Реклама на ТВ в «Симпсонах» утрированно жестокая: «Общество осудило Татума за зверское преступление. Но он отбыл срок и отомстит ему – на Гомере Симпсоне». Семья понимала, что у Гомера проблемы. Барт озвучил базовый принцип: «Главное, чтобы ударил четное число раз, а то будет амнезия».

В зале собрались главные селебрити мультсериала. Райнер Вульфкасл – австрийская «звезда боевиков и скандалов с голливудскими проститутками», прототип Арнольда Шварценеггера. Над рингом летал «Человек-фанат», списанный с Джеймса Миллера – парашютиста, прервавшего второй бой Холифилда с Риддиком Боу. Мужчина летал с пропеллером над рингом и упал прямо на канаты.

В «Симпсонах» повторили первый бой Тайсона после тюрьмы. Гомер сыграл Питера Макнили, а эпизод стал хитом

Поединок Татума с Симпсоном – отсылка к первому бою Тайсона после выхода из тюрьмы. Когда Майк освободился в 1995-м, то встретился с Питером Макнили – неизвестным 26-летним боксером по прозвищу «Ураган». Он занимал седьмое место в рейтинге WBA с отличным рекордом 36-1 (30 нокаутов). Но смешил: Макнили побеждал слабых соперников (у пятерых до Тайсона – отрицательный рекорд), а в рейтинг ворвался внезапно – благодаря Кингу, хотя за месяц до боя никому не был известен.

Кинг нашел для Тайсона низкосортного боксера, которого выдавал за угрозу. Перед боем шансы на победу Тайсона оценивались в 96-97%, Гомера в мультфильме – 1000 к 1. Макнили глупо выглядел на пресс-конференции и выдавал странные шутки. Над Гомером тоже посмеивались – он терялся на фоне Дредерика Татума.

В отличие от Тайсона против Холифилда, Татум уничтожил соперника. Толпа заглушала крики Мардж, пытавшейся спасти мужа: «Остановите бой! Где врач?» Татум избивал Гомера, который даже не защищался. Врач был возле ринга, но кричал: «Убей его!»

Гомер терпел удары весь раунд и почти не сопротивлялся. В отличие от Макнили, который с первых секунд бросился на Тайсона, сразу же упал в нокдаун, но показал напор и ярость.

Под конец первого раунда Мо прервал избиение и спас друга на летательном аппарате «Человека-Фаната». В реальности Макнили тоже спасли – после очередного нокдауна в первом раунде тренер выбежал на ринг. Свит отругал Мо за то, что Гомер не продержался три раунда (таким был уговор), и дал ему $100 тысяч.

Серия «Симпсонов» стала хитом – по рейтингу Нильсена, просмотры по домохозяйствам – 9,7 млн (17 млн зрителей). Это больше среднего результата по сезону (8,6 млн домохозяйств) и боя Тайсона и Холифилда накануне (1,59 млн PPV). Это больше суммы двух крупнейших PPV всех времен – боев Мейвезера с Пакьяо и Макгрегором. Гомер продержался один неполный раунд, но это один из самых популярных боксерских раундов в истории.