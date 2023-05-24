Хочет попасть в Госдуму.

Боец ММА Джефф Монсон давно связан с Россией – еще 10 лет назад он выходил на поединки под гимн СССР, в 2017-м переехал в Красногорск, а уже через год получил российское гражданство.

Теперь Монсон отказался от паспорта США – и намерен попасть в Госдуму.

Монсон пришел к отказу от гражданства после получения российского паспорта – в этом помог Жириновский

О желании отказаться от американского гражданства Монсон впервые рассказал в марте-2013. Тогда он объяснил это тем, что ему не близка американская культура, но самое главное – совсем не нравится политика, которую проводит правительство США.

«Между Россией и Штатами есть огромная разница, которая для меня очень важна. Налоги, которые мы платим в Америке, идут на содержание армии, на ее развитие. Россия как раз не пытается вкладывать столько средств в свою армию, у нее нет имперских амбиций, она не хочет контролировать остальной мир – в отличие от Америки».

Но Монсон не спешил приступать к процессу отказа от гражданства – сначала планировал получить российский паспорт. В июне-2015 он встретился с Владимиром Жириновским, который тогда был вице-спикером Госдумы, и попросил его о помощи в получении гражданства.

«Мы отправили письмо в Министерство спорта и президенту России. Пока реакции нет, потому что прошло буквально два дня. Мы встречались с представителями администрации президента, там этот вопрос поддерживают. Думаю, что вопрос будет решен положительно».

Как благодарность Монсон обещал стать членом ЛДПР, но этого так и не произошло. И сблизился с коммунистами – совместно с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым участвовал в церемонии возложения цветов к Мавзолею и хотел вступить в партию. При этом Монсон критиковал официальную идеологию СССР и называл себя анархистом.

«Коммунизм в советском варианте был диктатурой государства, но оригинальная идея Карла Маркса заключалась в том, чтобы народ контролировал экономику и управлял государством. В СССР все было наоборот».

Монсон строит политическую карьеру в России, но его дети живут в США. Отказ от паспорта может помешать видеться с семьей

Предоставление российского гражданства было одобрено лишь в 2018 году – указ подписал Владимир Путин. К этому времени Монсон получил паспорт ЛНР и стал почетным гражданином Абхазии, а потом пришел к цели отказаться от американского паспорта.

«Процедура там длинная, но я начал этот процесс. Я отдаю им американские документы и буду использовать только российский паспорт. Я уже заплатил за процедуру $3 тысячи. Правительство США просто хочет мои деньги (смеется). Они все усложняют», – сказал Монсон летом-2018.

Но идея отказа от американского гражданства постепенно отошла в сторону после начала карьеры в политике. Получив российский паспорт, Монсон стал депутатом совета Красногорского округа, куда избрался от «Единой России» – прекращение сотрудничества с КПРФ он объяснил тем, что разочаровался в ключевых решениях партии.

При этом партийный билет «Единой России» Монсон получил лишь в марте-2023. Теперь он планирует стать депутатом Госдумы: «Я хочу помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи. В Госдуме у меня будет достаточно полномочий, чтобы помогать людям».

Но дети Монсона живут в США – в марте он рассказывал, что его старшая дочь Микаэла поступила в Антиохийский университет Сиэтла, где планирует получить докторскую степень в области психологии. Его сын Джошуа работает в крупнейшей клинике города Такома и состоит в благотворительной организации, помогающей ВИЧ-инфицированным людям.

Вопрос отказа от американского гражданства снова стал актуальным после начала боевых действия на Украине. Монсон признался, что уже больше года не был в Америке и не видел детей.

«Моя жизнь в целом проходит в России. Моя работа в России, мое будущее в России, поэтому, что бы я ни делал, я буду делать это для России. Это касается не только политики, но и спорта, семьи. Я даже и близко не думаю о том, что когда-нибудь вернусь в США».

В начале мая-2023 Монсон сообщил, что договорился о встрече с представителями американского посольства в Турции и ждет ответа о времени и дате, а теперь объявил, что завершил отказ от гражданства.

«Я сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле. Я отказался от гражданства из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией. Теперь я больше не американец, я только россиянин».

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников, Антон Денисов, Виталий Белоусов