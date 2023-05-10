23 комментария

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Пожалел о бое с Хабибом и работал в церкви – что мы узнали о Коноре из документалки от Netflix?

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Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Меня побили в самый важный момент».

На Netflix вышел четырехсерийный документальный фильм о Коноре Макгрегоре – «McGregor Forever».

Если не смотрели, но планируете, то будьте осторожны – в тексте раскрываются детали содержания.

Что нового мы узнали о Коноре из этого фильма?

Травма ноги перед боем с Хабибом и номер ALDO13S на игрушечной машине сына

Фильм начался с последних эпизодов карьеры: проигравший Дастину Порье Макгрегор лежит на больничной койке со сломанной ногой. «Я думал, что из-за перелома ноги моей карьере конец». Конор признал, что без боев был бы другим человеком. И зафиналил мотивацией: «Макгрегор навсегда!»

Дальше – нарезка хайлайтов подъема в карьере Макгрегора с завоеванием двух чемпионских поясов UFC. Отдельный фокус на 2018 году, когда Конор соперничал с Хабибом Нурмагомедовым. Их вражда повлияла даже на тренировочный лагерь Конора. Главный тренер Джон Кавана признался, что подготовка к поединку с Хабибом проходила в тяжелой атмосфере. Настрой Макгрегора был настолько агрессивным, что он скорее не тренировался со спарринг-партнерами, а жестко их избивал.

Постоянные зарубы на тренировках привели к травме ноги Макгрегора. Конор злился, потому что до боя с Хабибом оставалось всего три недели. Ему быстро вправили вывихнутые пальцы ноги, а последовавшая за этим реабилитация окончательно залечила травму.

После поражения от Хабиба в раздевалке близкие успокаивали Конора, который сдерживал слезы. В это время к нему подошел Дана Уайт и спросил о самочувствии после массовой драки, в которой участвовали команды обоих бойцов. Конор сказал, что ему на это плевать: «Меня побили, и все остальное не имеет значения. Меня побили в самый важный момент».

«McGregor Forever» показал нам домашнего Макгрегора. В одном из эпизодов он с радостью катал сына на игрушечной машинке – на номере написано «ALDO13S» [Конор нокаутировал Альдо за 13 секунд]. На вечеринке, организованной гражданской женой Макгрегора Ди Девлин, Конор обрадовался, когда узнал, что его вторым ребенком будет девочка.

Февраль-2019. Макгрегор на обязательных общественных работах, наложенных судом в результате нападения на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов. Местом его работы стала церковь в Бруклине, где он подметал полы.

Подготовительный процесс перед поединком с Дональдом Серроне – новая стратегия Макгрегора. Джон Кавана отмечал, что на этот раз все было по-другому. Конор больше не стремился оторвать головы спарринг-партнерам – вместо этого проявил спокойствие и готовность к обучению новому. Легкая победа над Серроне мотивировала Макгрегора оставаться активным и искать новых соперников.

Конор считает принятие боя с Хабибом ошибкой. Он травмировал ногу перед реваншем с Порье и обвинял тренеров в проигрыше

В третьей серии Макгрегор признался, что ему не следовало соглашаться на поединок с Хабибом Нурмагомедовым. По его мнению, после инцидента с автобусом моральная победа была на его стороне, а бой дал возможность Хабибу отыграться. Макгрегор сказал, что остановил более половины тейкдаунов оппонента, а проиграл лишь из-за одной ошибки в четвертом раунде. «Он может убегать, но ему не спрятаться», – Конор уверял, что рано или поздно реванш с Нурмагомедовым состоится.

Тема Хабиба вновь поднялась, когда Макгрегор дома смотрел его бой против Джастина Гейджи. Конор постоянно давал подсказки у телевизора: «Клинчуй! Оставайся в клинче!» Дальше – набор эмоций: разочарование из-за победы Нурмагомедова и удивление после объявления о завершении карьеры.

Январь-2021. Конор Макгрегор впервые проиграл нокаутом Дастину Порье. Соперник постоянно пробивал калф-кики, а затем добил. В раздевалке Конор перевел вину на тренеров и обвинил их в недостатке советов во время поединка: «Почему вы ничего не предложили, ребята? В меня били, моя нога убита, а от вас ни слова». Они промолчали.

Во время тренировочного лагеря к третьему бою против Порье у Конора родился третий ребенок Риан: радостные поцелуи новорожденного сына и ласковое «мой Король лев».

Макгрегор перед поединком с Порье уделил большое внимание различным ударам ногами. «В прошлый раз он нанес мне 18 лоу-киков, я пробил лишь раз. В этот раз уже я нанесу 18 ударов. И это только за первые две минуты боя!» – делился геймпланом Конор.

Он тренировался без щитков, чтобы закалить ноги и подготовить их к калф-кикам Порье. Выбранная тактика вскоре привела к травме левой лодыжки. Рентген выявил гематому мягких тканей, но после общения с врачами не снялся с поединка.

10 июля 2021 года. В конце первого раунда боя с Дастином Порье Конор неудачно оперся на больную ногу и сломал ее.

Брюс Баффер объявил Порье победителем под крики Конора, чтобы поражение было засчитано как остановка врачом. Последовавшие после этого слова о жене Порье в фильм не попали.

Снова больничная комната из начала документалки. Макгрегор рефлексирует о разных этапах жизни и заверяет, что через пару недель с ним все будет в порядке.

«Этот засранец точно не выглядит, как я». Конор отказался от дублеров и работал по 15 часов на съемках ремейка «Дома у дороги»

Почему Конор – The Notorious: регистрировал прозвище как товарный знак и хотел сменить его на «Кельтский тигр»

Фото: globallookpress.com/twitter.com/ ufcnews; youtube.com/Netflix

23 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
Просто потерял чувство реальности от славы и денег. Тренер и спаринг партнёры просто выступали манекенами, потому что ничего ему не могли сказать, так как он их просто кормил. То что в клетке оказались друзья Хабиба, а не Лобов и Дилон Дэнис о многом говорит. Они были просто рядом и облизывали его ради положения и денег. Последующая история с Лобовым подтверждение этого.
+40
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+34
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Дмитрий Коломейцев
Проиграл Хабибу, но зато как отмутузил его шестерок, любо дорого было смотреть.
+48
-16
+32
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London.is.blue
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Флойд Мейвезер эталон спортсмена. Никакая слава и деньги не снесла ему крышу.
У Флойда была мама наркоманка, а батя занимался криминалом после своей карьеры, и сел в тюрьму когда Флойд был ребенком.
Его как привели в зал в 3 года, так он и не выходил оттуда до своего последнего боя. Он сам когда-то говорил, что ничего не употребляет, потому что видел как близких людей это губило.

Это стиль жизни, таких как Флойд единицы даже среди профи. Тайсон правильно говорил, что наркотики Флойда - это тренировки. Он просто не умеет по-другому.

Конор же хотел заработать много денег и сотворить историю. Как только у него получилось это сделать - он пошел по наклонной резко. Я думаю у него погас огонь, и он просто бьется иногда чтобы потешить своего эго, но спортсменом его уже трудно назвать.
Ему кажется, что он может вернутся и быть тем самым Конором, но это невозможно.
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Халид Бин Валид
Ответ Дмитрий Коломейцев
Проиграл Хабибу, но зато как отмутузил его шестерок, любо дорого было смотреть.
Зато шестерки Конора до сих пор газуют за него😂
+14
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+11
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Гусейн Магомедрасулов
Флойд Мейвезер эталон спортсмена. Никакая слава и деньги не снесла ему крышу.
+10
-4
+6
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something special
Ответ Yri Yrov
да таких много, тот же Месси с Кришти
Ну да, таких как Месси с Кришти же много )))
+3
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ London.is.blue
У Флойда была мама наркоманка, а батя занимался криминалом после своей карьеры, и сел в тюрьму когда Флойд был ребенком. Его как привели в зал в 3 года, так он и не выходил оттуда до своего последнего боя. Он сам когда-то говорил, что ничего не употребляет, потому что видел как близких людей это губило. Это стиль жизни, таких как Флойд единицы даже среди профи. Тайсон правильно говорил, что наркотики Флойда - это тренировки. Он просто не умеет по-другому. Конор же хотел заработать много денег и сотворить историю. Как только у него получилось это сделать - он пошел по наклонной резко. Я думаю у него погас огонь, и он просто бьется иногда чтобы потешить своего эго, но спортсменом его уже трудно назвать. Ему кажется, что он может вернутся и быть тем самым Конором, но это невозможно.
Всегда интересно выслушать мнение, из которого можно что-то подчеркнуть для себя 👍
+3
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Buttowski
Ответ заблокированному пользователю
Пожалел ? Благодаря этому противостоянию заработал так, что на внуков хватит … а Хабибу оказывается из-за травмы проиграл 🤣🤣🤣 сейчас напоминает больше говорящую голову, чем бойца
У него и до этого боя было куча денег о чём ты? А вот Хабиб наоборот показал всю жадность свою сколько он запрашивал за реванш, около 100 лямов?
+9
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Ibra Meji
В поражении виноваты тренеры, а победы его заслуга.
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Николай Васильков
Ко *чаю каждый раз, когда пишу слово "чикен" ©kanan jarrus
+2
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Арни Терминатор
на оборот не соглашался за 100,саудиты были готовы выложит эту сумму.
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OKUZ
Всё таки психологически сломался Конор после боя с Хабибом, даже его трешток уже выглядит нелепо и за кулисами после боя было видно,что с трудом сдерживает слёзы.
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edgarok
Видно по документалке, что Конор на самом деле любит этот спорт. Он наверно раз двадцать повторил про дух соперничества, и ему веришь. Но к сожалению он слишком привязан к Каване и компании. Они дали ему все что могли и настало время перейти в другой зал, найти мотивацию кардинально в другом месте с другими людьми. Сможет ли Конор выйти из этой зоны комфорта на данном этапе карьеры большой вопрос. Последние два боя с Порье показали, что их сотрудничество изжило себя. На третий бой, судя по последней серии, Конора вообще нельзя было выпускать, но все закрыли на это глаза, зная какие деньги стоят на кону. Ну а спортсмен типо Конора естественно сам от боя не сольется. Вообщем огромные вопросы после просмотра и к его команде и в принципе к его окружению. Видно, что по настоящему его любит только его семья, которая с ним и после поражений. Где например были все эти сестры, мама и папа после Порье 2, которые пили виски во второй серии с ковбоем? Я даже Кавану там в раздевалке не разглядел, только юфс стафф и девушка рядом на стуле. Сам по себе Конор видно что добряк и преданный по жизни человек, но к сожалению это сыграло (и сыграет дальше, если он решит все таки драться с чендлером) с ним злую шутку.
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Далгат Мухуев
Ответ Дмитрий Коломейцев
Проиграл Хабибу, но зато как отмутузил его шестерок, любо дорого было смотреть.
Ты этим утешаешь себя 😂😂😂😂 прям отмутузил что те потом еле дышали
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ UseR
что ты несешь?
Бред! просто Бред! Не обращай внимание.
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Сергей Скляров
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Просто потерял чувство реальности от славы и денег. Тренер и спаринг партнёры просто выступали манекенами, потому что ничего ему не могли сказать, так как он их просто кормил. То что в клетке оказались друзья Хабиба, а не Лобов и Дилон Дэнис о многом говорит. Они были просто рядом и облизывали его ради положения и денег. Последующая история с Лобовым подтверждение этого.
Есть такое
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DenSpM
передергивает на хубло
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Anita_Goferdump
легенда первых друх раундов.
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Yri Yrov
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Флойд Мейвезер эталон спортсмена. Никакая слава и деньги не снесла ему крышу.
да таких много, тот же Месси с Кришти
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