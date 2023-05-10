23 комментария

«Меня побили в самый важный момент».

На Netflix вышел четырехсерийный документальный фильм о Коноре Макгрегоре – «McGregor Forever».

Если не смотрели, но планируете, то будьте осторожны – в тексте раскрываются детали содержания.

Что нового мы узнали о Коноре из этого фильма?

Травма ноги перед боем с Хабибом и номер ALDO13S на игрушечной машине сына

Фильм начался с последних эпизодов карьеры: проигравший Дастину Порье Макгрегор лежит на больничной койке со сломанной ногой. «Я думал, что из-за перелома ноги моей карьере конец». Конор признал, что без боев был бы другим человеком. И зафиналил мотивацией: «Макгрегор навсегда!»

Дальше – нарезка хайлайтов подъема в карьере Макгрегора с завоеванием двух чемпионских поясов UFC. Отдельный фокус на 2018 году, когда Конор соперничал с Хабибом Нурмагомедовым. Их вражда повлияла даже на тренировочный лагерь Конора. Главный тренер Джон Кавана признался, что подготовка к поединку с Хабибом проходила в тяжелой атмосфере. Настрой Макгрегора был настолько агрессивным, что он скорее не тренировался со спарринг-партнерами, а жестко их избивал.

Постоянные зарубы на тренировках привели к травме ноги Макгрегора. Конор злился, потому что до боя с Хабибом оставалось всего три недели. Ему быстро вправили вывихнутые пальцы ноги, а последовавшая за этим реабилитация окончательно залечила травму.

После поражения от Хабиба в раздевалке близкие успокаивали Конора, который сдерживал слезы. В это время к нему подошел Дана Уайт и спросил о самочувствии после массовой драки, в которой участвовали команды обоих бойцов. Конор сказал, что ему на это плевать: «Меня побили, и все остальное не имеет значения. Меня побили в самый важный момент».

«McGregor Forever» показал нам домашнего Макгрегора. В одном из эпизодов он с радостью катал сына на игрушечной машинке – на номере написано «ALDO13S» [Конор нокаутировал Альдо за 13 секунд]. На вечеринке, организованной гражданской женой Макгрегора Ди Девлин, Конор обрадовался, когда узнал, что его вторым ребенком будет девочка.

Февраль-2019. Макгрегор на обязательных общественных работах, наложенных судом в результате нападения на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов. Местом его работы стала церковь в Бруклине, где он подметал полы.

Подготовительный процесс перед поединком с Дональдом Серроне – новая стратегия Макгрегора. Джон Кавана отмечал, что на этот раз все было по-другому. Конор больше не стремился оторвать головы спарринг-партнерам – вместо этого проявил спокойствие и готовность к обучению новому. Легкая победа над Серроне мотивировала Макгрегора оставаться активным и искать новых соперников.

Конор считает принятие боя с Хабибом ошибкой. Он травмировал ногу перед реваншем с Порье и обвинял тренеров в проигрыше

В третьей серии Макгрегор признался, что ему не следовало соглашаться на поединок с Хабибом Нурмагомедовым. По его мнению, после инцидента с автобусом моральная победа была на его стороне, а бой дал возможность Хабибу отыграться. Макгрегор сказал, что остановил более половины тейкдаунов оппонента, а проиграл лишь из-за одной ошибки в четвертом раунде. «Он может убегать, но ему не спрятаться», – Конор уверял, что рано или поздно реванш с Нурмагомедовым состоится.

Тема Хабиба вновь поднялась, когда Макгрегор дома смотрел его бой против Джастина Гейджи. Конор постоянно давал подсказки у телевизора: «Клинчуй! Оставайся в клинче!» Дальше – набор эмоций: разочарование из-за победы Нурмагомедова и удивление после объявления о завершении карьеры.

Январь-2021. Конор Макгрегор впервые проиграл нокаутом Дастину Порье. Соперник постоянно пробивал калф-кики, а затем добил. В раздевалке Конор перевел вину на тренеров и обвинил их в недостатке советов во время поединка: «Почему вы ничего не предложили, ребята? В меня били, моя нога убита, а от вас ни слова». Они промолчали.

Во время тренировочного лагеря к третьему бою против Порье у Конора родился третий ребенок Риан: радостные поцелуи новорожденного сына и ласковое «мой Король лев».

Макгрегор перед поединком с Порье уделил большое внимание различным ударам ногами. «В прошлый раз он нанес мне 18 лоу-киков, я пробил лишь раз. В этот раз уже я нанесу 18 ударов. И это только за первые две минуты боя!» – делился геймпланом Конор.

Он тренировался без щитков, чтобы закалить ноги и подготовить их к калф-кикам Порье. Выбранная тактика вскоре привела к травме левой лодыжки. Рентген выявил гематому мягких тканей, но после общения с врачами не снялся с поединка.

10 июля 2021 года. В конце первого раунда боя с Дастином Порье Конор неудачно оперся на больную ногу и сломал ее.

Брюс Баффер объявил Порье победителем под крики Конора, чтобы поражение было засчитано как остановка врачом. Последовавшие после этого слова о жене Порье в фильм не попали.

Снова больничная комната из начала документалки. Макгрегор рефлексирует о разных этапах жизни и заверяет, что через пару недель с ним все будет в порядке.

Фото: globallookpress.com/twitter.com/ ufcnews; youtube.com/Netflix