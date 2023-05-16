Дебютирует в 2024-м и хочет бой по боксу.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL. Да, он наконец-то нашел новое место работы.

Сериал с его переходом в другой промоушен затянулся на несколько месяцев и получился комичным.

Нганну мог стать самым высокооплачиваемым тяжем в UFC (контракт выгоднее, чем у Брока Леснара), но требовал страховку и место в управлении

Отношения Фрэнсиса Нганну с президентом UFC Даной Уайтом надломились после поражения от Стипе Миочича на UFC 260. «Я рассчитывал на то, что Нганну станет следующей большой звездой, но его раздутое эго начало выходить из-под контроля. В ходе общения с ним стало очевидно, что Фрэнсис страдает от непомерной самоуверенности. Перед поединком с Миочичем он улетел во Францию и не сосредоточился на должной подготовке. Это и стало причиной его неудачного выступления», – вспоминал Уайт.

С ним согласился бывший тренер Нганну Фернанд Лопес: «Слова Уайта о раздутом эго Фрэнсиса правдивы. Для прогресса важно, чтобы рядом с ним были люди, готовые говорить правду. Я пытался донести: «Ты очень изменился, мой друг. Ты уже не тот, что прежде. Твое эго вредит тебе».

Обвинения в раздутом эго Нганну связывает с эпизодом, случившимся в 2017 году. Тогда он победил нокаутом Андрей Орловского, а после боя впервые встретился с Уайтом. Нганну попросил устроить поездку на частном самолете в Париж в случае взятия титула в тяжелом весе – получил согласие. «Поэтому за пару дней до боя со Стипе я сказал Дане «Готовь частный самолет, чувак», ведь он дал обещание. И при чем тут мое эго?» – говорил Нганну.

Ситуация обострилась в 2021 году, когда в реванше Нганну нокаутировал Миочича и стал чемпионом в тяжелом весе. Он улетел в Камерун праздновать победу, планировал провести защиту титула в сентября, но внезапно получил звонок от Уайта с требованием драться в августе против Деррика Льюиса.

Нганну отказался – UFC тут же анонсировал поединок между Сирилом Ганом и Льюисом за временный пояс. Раздраженный Нганну заявлял: «Мне никто не предлагал бой за временный пояс, когда Стипе не был активен. Я завоевал пояс всего два с половиной месяца назад, и вот такое внезапное изменение планов».

В 2022 году он вернул себе титул неоспоримого чемпиона, победив Сирила Гана. Этот поединок стал последним по действующему контракту, поэтому UFC сразу же предложили продлить контракт на улучшенных условиях ($8 млн и гарантия на мегабой с Джоном Джонсом), но получили отказ.

Дана Уайт сказал: «Мы предложили ему контракт, который сделал бы его самым богатым тяжеловесом в истории промоушена. Он бы заработал больше, чем Брок Леснар. Но Нганну отклонил наше предложение. Я всегда говорю, если человек не хочет оставаться, то мы не будем держать его силой. Мы предложили ему сразиться с, возможно, самым великим бойцом в истории, но он вбил себе в голову, что заработает больше денег вне UFC против более слабых оппонентов».

Нганну ответил, что дело не в деньгах. Переговоры зашли в тупик, когда он внес новые требования: разрешение для бойцов иметь личных спонсоров, обязательное присутствие представителя бойцов на собрании совета директоров UFC и медицинская страховка. В UFC ответили, что не пойдут на такие условия, а страховку он может позволить себе сам. «Сейчас страховка для меня не проблема, но что насчет ребят, находящихся ниже в рейтинге? Они не могу себе ее позволить. В меня будто швырнули деньгами и сказали молчать», – признавался Нганну.

Еще одно разногласие – требования Нганну внести в контракт пункт, что он может проводить боксерские поединки. «Я с детства мечтал стать боксером. До переезда во Францию я вообще ничего не знал про ММА, у меня в голове был лишь бокс. Поэтому до сих пор мечтаю выступить на боксерском ринге. Когда-нибудь это свершится», – говорил Нганну. UFC не делится эксклюзивными правами на бойцов, поэтому это требование тоже было отклонено.

Нганну объяснял отказ от нового контракта: «По этому контракту я не свободен, я не независимый подрядчик. Вся власть в руках UFC, и я помню, как они давили на меня с помощью этой власти. Не хочу этого снова». Новых переговоров не последовало, а Дана Уайт заявил: «На этом все. Его никогда больше не будет в UFC. Конечно, «никогда не говори никогда», но в этот раз «никогда» окончательное».

В январе 2023 года Фрэнсис Нганну стал свободным агентом.

Нганну хочет подраться с Фьюри и Уайлдером и, кажется, провел переговоры со всеми крупными промоушенами. PFL удовлетворил большинство требований

Освобожденный от контракта Нганну сразу начал переговоры по организации боксерского поединка. Интерес проявил чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри. «Дадим огня в октагоне: по правилам Куинсберри, с перчатками в четыре унции. И с крутым судьей типа Майка Тайсона», – предложил Фьюри. Нганну сразу же согласился: «Я хочу выяснить, кто из нас самый опасный человек на планете».

Деонтей Уайлдер предложил Нганну не только боксерский поединок, но и бой по правилам ММА. Имеющий нигерийские корни Уайлдер хотел подраться с камерунцем Нганну в Африке, назвав потенциальный бой «битвой двух черных супергероев». Нганну согласился, но только по боксу. По словам Уайлдера, Фрэнсис мотивировал отказ тем, что в бою по правилам ММА он может «сломать» оппонента.

Среди вариантов продолжения карьеры были и другие ММА-промоушены. В апреле говорилось об азиатском промоушене ONE FC. Президент организации Чатри Ситйодтонг признавался, что они ведут переговоры. Уже спустя пару недель он заявил, что ONE FC не будет подписывать Нганну.

Все дело в странных требованиях. «Он просил предоставить ему место в совете директоров. Хотел, чтобы он сам определял зарплату своих соперников. Мы предложили ему гарантированные $20 млн, но этих денег ему было недостаточно – он выдвигал и другие условия, не связанные с деньгами, хотя они не имели особого смысла», – сказал Ситйодтонг.

Президент Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман заявил, что они не договорились с Нганну из-за суммы контракта. «Мы общались с ним, с его командой. В итоге мы пришли к выводу, что они требуют нереальных денег, мы не готовы столько платить», – заявил Фельдман, посоветовав Нганну поскорее определиться с новым промоушеном, потому что «с каждым днем его ценность на рынке падает».

Следующий в списке – Bellator. Президент организации Скотт Кокер с учетом сотрудничества промоушена с кабельным телеканалом Showtime Sports заинтересовался в Нганну как в боксере, а не бойце ММА. Кокер оценил шанс подписания Нганну как «50 на 50», но Чейл Соннен заявил, что Bellator так и не предложил официальный контракт.

Из крупных ММА-промоушенов оставался лишь PFL (Professional Fighters League). Нганну намекал на потенциальное сотрудничество с ними еще в январе, когда запостил серию фото, на одной из которых его мама сидела за праздничным столом в футболке PFL. Итог – переход именно туда. Кажется, промоушен удовлетворил все требования: Нганну стал председателем отделения PFL в Африке и получил право проводить боксерские поединки.

О сумме контракта информации нет, но инсайдеры говорят, что Нганну стал самым высокооплачиваемым бойцом в истории ММА. За каждый бой ему гарантируется «семизначная сумма» и большие доли от продаж PPV, билетов и спонсорских доходов. Источники сообщают, что итоговая сумма вышла намного больше той, которую предлагали UFC. PFL не одобрил требование о медицинской страховке для всех бойцов, но гарантировал зарплату минимум $1 млн любому оппоненту Нганну.

Первый поединок в новой организации Нганну должен провести в 2024 году в дивизионе Super Fight (там же выступают Джейк Пол и Кайла Харрисон). Данный дивизион специально был создан для организации больших боев между звездными бойцами.

В ближайших планах – поединок по правилам бокса. В этом ему готов помочь президент PFL Питер Мюррей: «Это не сделка с бойцом. Фрэнсис – икона спорта, лучший в своем деле. У PFL с ним бизнес, мы партнеры». С организацией боксерских поединок поможет DAZN, с которыми PFL подписал договор о сотрудничестве.

Сам Нганну остался доволен сделкой: «Предложение PFL было самым щедрым. Они пришли ко мне не как промоушен, ищущий бойца, а как партнеры, ценящие меня как личность».

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse, Louis Grasse, Matt Davies, Louis Grasse