«Черный хайп – тоже хайп». Хасбика задержала полиция – за перекрытую дорогу, чтобы подрифтовать

Праздновали свадьбу друга.

Полиция задержала блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик. Вместе с ним оказалась компания друзей.

Что об этом известно?

Напоминание. Хасбик – важный персонаж в индустрии UFC. У него официальный контракт с промоушеном и много связей в среде: дружит с Даной Уайтом, находился в углу Ислама Махачева во время титульника против Чарльза Оливейры, EA Sports добавил его скин в игру UFC 4.

Друзья Хасбика дрифтовали прямо на дороге. На них составлены административные протоколы

8 мая МВД Дагестана заявило о задержании компании нарушителей ПДД, в которой находился Хасбик. Во время празднования свадьбы они перекрыли одну из городских дорог и дрифтовали. На опубликованном видео видно, что Хасбик находился в машине, которая не дрифтовала. После задержания правоохранители сняли с нескольких автомобилей тонировку, которая была на передних стеклах.

«Все участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию, и в отношении них сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям», – говорится в заявлении.

«Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Народ, больше такого не повторится. Извиняемся. Чуть поигрались – пришлось ответить. Я тоже за рулем не был. Просто братскую поддержку делал» , – прокомментировал ситуацию Хасбик. В этом посте он отметил еще три аккаунта: «Вы тоже должны быть там».

В ответ один из отмеченных друзей выложил фото Хасбика с букетом цветов: «Вот такой букет протоколов нам сегодня выписали». Тот написал, добавив смеющийся эмодзи: «Нормально ездить нам надо было». После этого выложил еще одну сторис: «А так че случилось?»

Другой участник инцидента (на видео с задержанием объяснял, что «трасса была пустая – начали крутить машину»), в автомобиле которого находился Хасбик, написал: «Что за день? Номера – требование, ремень, что бампера нет, что колеса крутятся. На все написали».

Телеграм-канал «Вестник MMA» обратил внимание, что один из задержанных – боец MMA Рашид Вагабов (10-2). Он не выступает больше года. Последний бой Вагабов провел в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, где единогласным решением судей победил Алексея Кима.

Позже Вагабов сообщил, что инцидент произошел во время празднования его свадьбы. По его словам, он сам не нарушал ПДД и приехал в полицию, чтобы поддержать друзей.

«Зачем права, если без них можно ездить?»

Хасбик любит автомобили, но у него нет водительских прав. В его автопарке не меньше семи автомобилей – в выпуске ЧБД рассказывал о бронированном BMW, на котором ездил на разборки. Так Хасбик высказывался об отсутствии прав:

• «Есть ли у меня права? Прав нет. Зачем права, если без них можно ездить? Мне можно. Есть ли связи в Махачкале? Конечно. Есть связи с большими людьми»;

• «Если я умираю, то остальные тоже за мной следом умирать должны? Я никому не говорю брать с меня пример. Если я что-то не то делаю, то остальные не должны. Думайте, прежде чем писать».

Когда в Дагестан приезжали блогеры с ютуб-канала NELK, Хасбик катался с ними на Dodge TRX. По их наблюдениям, он разгонялся по городу до 150 км/ч – при этом сидел на коленях друга, который нажимал педали.

Фото: t.me/mvd_dagestan; Instagram/hasbulla.hushetskiy